Schulz-Effekt und weitere Gründe: SPD im Aufwind

Knapp zehn Prozent – so viele Mitglieder hat die SPD im Landkreis dazugewonnen. 16 neue Parteibücher wurden ausgegeben, die Sozialdemokraten befinden sich im Aufwind. Das liegt nicht nur an Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Garmisch-Partenkirchen – Die Welle der Euphorie hat auch den Landkreis Garmisch-Partenkirchen erfasst. Das bestätigt Dr. Sigrid Meierhofer – vor allem aus Gesprächen in den vergangenen Tagen und Wochen. Ob die 16 Eintritte, durch die der SPD-Kreisverband mit den Ortsgruppen Garmisch-Partenkirchen (52), Murnau (74), Mittenwald (27), Oberau (17) und Farchant (15) auf 185 Mitglieder gewachsen ist, auf Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurückzuführen sind, darüber kann die Kreisvorsitzende nur spekulieren. „Der Aufwind liegt sicher auch daran, dass wieder mehr Gewicht auf soziale Gerechtigkeit gelegt wird.“

+ Enrico Corongiu ist froh, dass wieder soziale Themen im Fokus stehen.

Ein Thema, das Bundestagskandidat Enrico Corongiu ebenfalls am Herzen liegt. „Viele sagen, dass die SPD jetzt wieder wählbar ist.“ Das bezieht der Mittenwalder eindeutig auf die personellen Veränderungen an der Spitze. Sigmar Gabriel, der als Wirtschaftsminister vor allem mit der Debatte um das Freihandelsabkommen TTIP in Verbindung gebracht wurde, habe sich wie der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder Richtung Mitte gen Union bewegt. „Jetzt grenzen wir uns wieder ab und besinnen uns auf sozialdemokratische Themen.“ Darin unterscheide er sich auch von Alexander Dobrindt, betont der 38-Jährige. Der Bundesverkehrsminister (CSU) sei zwar beim Urnengang im Herbst ein gewaltiger Gegner, einschüchtern lässt sich Corongiu nicht. „Nicht alleine der Bundesverkehrswegeplan ist für unsere Zukunft entscheidend, sondern auch nachhaltiger Tourismus, gute und sichere Arbeitsplätze sowie stabile Renten.“