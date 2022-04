Kehrtwende am Spielplatz: Gemeinde Garmisch-Partenkirchen plant neue Entwässerung

Ein Spielplatz als Problemfall

Von Christian Fellner schließen

Seit der Eröffnung des Spielplatzes „Burgi“ im Garmisch-Partenkirchner Ortsteil Burgrain gibt es dort Ärger: Die Anwohner rebellieren - wegen des Lärms und der Entwässerung. Nun soll nach einer weiteren Gesprächsrunde eine neue Lösung gefunden werden.

Burgrain – Neues Frühjahr, alte Probleme: So könnte man die Gemütslage der Anwohner des Burgrainer Spielplatzes „Burgi“ an der Loisach vielleicht zusammenfassen. „Der Spielplatz war das erste Wochenende offen, und abends gegen 20.30 Uhr herrschte schon wieder Remmidemmi“, sagt Heinz Teitscheid, der in der Nachbarschaft lebt und einer der besorgten Gruppe von Bürgern ist, die die Gemeinde seit der Eröffnung immer wieder mit ihren Nöten konfrontiert haben.

Nach wie vor ist das Problem zweigeteilt: Auf der einen Seite plagt die Menschen der Lärm, auf der anderen existiert die Furcht vor Überschwemmungen durch die damals neu eingebaute Drainage in Richtung der Anlieger-Grundstücke. Mittlerweile hat eine zweite Bürgerinformationsrunde stattgefunden, deren Ergebnis für die Burgrainer durchaus positiv ist: In Sachen Drainage gibt es eine Kehrtwende der Gemeinde, und auch in Sachen Lärm wurde sofort gehandelt, die laute Seilrutsche vorübergehend abgebaut.

Experte des Wasserwirtschaftsamtes sieht die Lösung der Gemeinde als „nicht ideal“ an

Ein Grund für das Umdenken in Sachen Entwässerung im Rathaus dürfte in der Sichtweise von Horst Hofmann auf die Vorgänge rund um den Spielplatz liegen. Der Experte für den Wasserbau im Landkreis aus den Reihen des Wasserwirtschaftsamtes in Weilheim kam bei dem Treffen zu dem Schluss, dass der Markt „nicht die ideale“ Lösung gefunden habe. „Vielleicht hätte man erst mit uns reden sollen“, betont Hofmann im Gespräch mit dem Tagblatt. „Aber wir haben die Pläne erst hinterher bekommen.“ Aus seiner Sicht sei eine Ableitung des Oberflächenwassers eher in Richtung Lahnewiesgraben die richtige Variante. Im Hochwasserfall wäre jedoch stets die Loisach maßgeblich. „Die drückt das Wasser auch zurück in den Lahnewiesgraben, also brauchen wir immer eine Rückstauklappe.“

Damit spielt Hofmann den Burgrainern in die Karten. Die hatten sich an der Drainage in Richtung des Grabens zu den Grundstücken gestört. „Er hat das auch als sehr problematisch angesehen“, bestätigt Teitscheid, der das Gespräch mit dem Fachmann als „sehr gut“ bewertet. Durch die gemeinsame Runde im Sportheim seien auch noch andere Themen aufgekommen. Beispielsweise die Pflege des Walls zu den Häusern. „Der läuft vom Damm am Lahnewiesgraben über rund 140 Meter, teilweise auch verrohrt, in eine Mulde, von der das Wasser dann im Notfall in die Loisach geleitet wird“, erläutert Hofmann. Der Hang sei eher schlecht als recht unterhalten worden, einige Anwohner mähen ihn daher stets selbstständig, aber auch nicht alle. Fazit: „Die ganze Anlage muss besser gepflegt werden.“ Martin Staltmair, Leiter des gemeindlichen Bauhofs, gelobte Besserung. Der Plan: „Wir mähen einmal im Jahr, nehmen das Grüngut auf und entsorgen es gleich.“

Oberflächenwasser noch nie die Ursache für die Hochwasser in Burgrain

Dass der Notfall eintritt und der Graben tatsächlich volllaufen könnte, hält Hofmann für äußerst unwahrscheinlich. In diesem Punkt kann er die Bedenken und Geschichten der Anwohner nicht nachvollziehen. „Das Problem, auch bei den Hochwassern in den Jahren 1999 und 2005, war nie das Oberflächenwasser“, erinnert Hofmann, der seit 18 Jahren für den Landkreis zuständig ist. Für volle Keller habe stets das Grundwasser gesorgt, das von unten und übers Mauerwerk in die Häuser eindrang. „Wir haben damals beim Umbau der Lahne berechnet, wie viel Wasser bei einem 100-jährlichen Regen auf dem Spielplatz ablaufen würde“, sagt Hofmann. Das Resultat: „20 bis 30 Liter pro Sekunde, das ist nichts Dramatisches.“ Das Drainagesystem, das der Markt eingebaut hat, „schluckt das Zehnfache“. Die Anwohner hätten dem Experten geschildert, dass der Graben schon einmal voll mit Wasser gestanden habe. „Ich kann es mir fast nicht vorstellen, uns im Amt ist ein solcher Fall nicht bekannt, aber ich will es nicht ganz ausschließen.“

Zumindest ist nun aber eine Lösung des Problems in Sicht. „Uns wurde zugesagt, dass wir mit Verbesserungen rechnen können“, fasst Teitscheid seine Eindrücke zusammen. Auch Hofmann beurteilt die Bereitschaft des Marktes als sehr positiv. „Das Problem wird ernst genommen“, urteilt der Fachmann. Gemeinsam soll nun eine neue Lösung erarbeitet werden. „Das geht aber nicht von heute auf morgen“, merkt Hofmann an. Denn ihm war schon aufgefallen, dass die Burgrainer einen Umbau am liebsten sofort erleben würden. „Das funktioniert aber nicht.“

Zeitnahe Umsetzung neuer Pläne für die Entwässerung nicht möglich

Das bestätigt Staltmair. Es brauche zunächst eine neue Planung mit dem eigenen Tiefbauamt und den Weilheimer Experten, zudem müsse die Machbarkeit der Verlegung des Drainagerohrs geprüft werden. „Danach werden wir das so zeitnah wie möglich umsetzen.“

In Sachen Lärm handelte die Gemeinde umgehend. „Die Seilrutsche wurde bis auf Weiteres entfernt, und wir prüfen mit dem Hersteller, ob es eine geräuschlosere Variante gibt“, kündigt Staltmair an. Um besagtes Remmidemmi frühzeitig einzudämmen, nahm die Gemeinde zum Sicherheitsdienst der Obdachlosenunterkunft in den Loisachauen gegenüber Kontakt auf. Dieser soll künftig abends, nach der eigentlichen Schließung des Spielplatzes, dort vorbeischauen.

Vize-Bürgermeisterin Claudia Zolk (CSB) betont einmal mehr, dass die Rathausspitze die Sorgen der Bürger „sehr ernst“ nehme. Ihr Fazit nach der Gesprächsrunde: „Ich bin der Meinung, dass wir in einem sehr konstruktiven Austausch sind.“ Die Verwaltung mache sich Gedanken, um bestmögliche Lösungen zu finden. Damit die alten Probleme keine dauerhaften sind.