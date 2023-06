Kein Ende im Kandahar-Streit: Weltcup-Team geht in Berufung

Von: Katharina Bromberger

Gedreht und nach Osten verschoben: So kennt man die Weltcup-Tribüne seit 2017, nachdem Peter Lipf sie auf seinem Grundstück im Kandahar-Zielbereich nicht mehr haben wollte. Verärgert aber reagierte Lipf damals auf die Holz-Partyhütte (hinten links), die er ebenfalls nicht mehr sehen will – und die es seitdem nicht mehr gab. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Keine fliegenden Bauten darf das Weltcup-OK von Garmisch auf seinem Grundstück im Zielbereich der Kandahar aufstellen. So hat es ein Landwirt vor Gericht durchgesetzt. Doch die Organisatoren legen gegen das Urteil Berufung ein. Und der Grundstücksbesitzer hat weitere Streitthemen.

Garmisch-Partenkirchen – Bettina Geißler ist die dritte Richterin, die sich mit der Causa Peter Lipf gegen Weltcup-Organisationskomitee befasst. Einen beachtlichen Stapel an Akten gibt es zu dem Fall. Kein Wunder – nach über sieben Jahren Rechtsstreit. In einem Punkt gab es nun endlich ein Urteil. Doch der Aktenturm wird weiter wachsen. Sicher, weil die eine Seite – das Organisationskomitee (OK) um Chefin Martin Betz – Berufung eingelegt hat. Sehr wahrscheinlich, weil die andere Seite – Grundstücksbesitzer Lipf – noch nicht am Ziel ist.

Aktuell ging es um das Thema fliegende Bauten. Das Münchner Landgericht hat dem OK untersagt, künftig diese sowie VIP-Zelte auf dem Lipf-Grundstück im Zielbereich der Kandahar zu errichten. Mit diesem Urteil war zu rechnen gewesen. Richterin Geißler hatte bereits in der mündlichen Verhandlung im März verdeutlicht, dass die Klage des Landwirts „Aussicht auf Erfolg“ habe. Genau so kam es. Betz aber akzeptiert das Urteil nicht kampflos. Auch wenn es sich in keiner Weise auf die Weltcup-Rennen von Garmisch-Partenkirchen, ihre Organisation oder die Zuschauerangebote im Zielbereich auswirken wird. Das betont sie ausdrücklich.

Urteil gegen OK hat keine Auswirkungen auf Weltcup: „Es wird sich für uns gar nichts ändern“

Im Tagblatt-Gespräch kurz vor der Urteilsverkündigung stellte Betz klar: „Es wird sich für uns und für den Weltcup gar nichts ändern.“ Denn spätestens seit 2017 habe das OK keine VIP-Zelte auf einem Lipf-Grundstück mehr errichtet und auch sonst nichts, was der Definition fliegender Bau entspreche, bekräftigt ihr Vorgänger Peter Fischer.

Vielleicht keine Zelte und keine große Bewirtungshütte mehr wie 2017, entgegnet Lipfs Anwalt Florian Oppenrieder. „Aber jedes Jahr stand was drauf.“ Etwa „Werbestände mit Treppen und Terrassen“ und „Schirmbars“. So sollen es Fotos zeigen. Die OK-Seite lässt sich darauf gar nicht ein. Trotz Urteil könne sie weitermachen wie bisher, das steht für Betz außer Frage. Den Einspruch argumentiert die OK-Chefin und Vorsitzende des Skiclubs Garmisch Betz mit Weitsicht. Man müsse langfristig denken, die „hoffentlich noch vielen Weltcup-Rennen“ im Blick haben. „Dafür wollen wir uns keine Chancen verbauen und alle Möglichkeiten ausschöpfen.“ Ergo das Verbot möglichst doch noch abwenden. „Da lassen wir nichts unversucht.“ Denn natürlich bedeutet das Zelt- und Hütten-Tabu eine Einschränkung für das Event an der Kandahar.

Ok-Chefin Martina Betz will kein Negativgerede: „Das ist geil und das wird geil“

Womöglich gibt es davon sogar noch mehr. Denn nach dem Urteil bleiben Fragen offen. Etwa nach Food Trucks. Ob auch sie zu fliegenden Bauten gehören, wurde vor Gericht nicht geklärt. Dazu dürfte ein neues Verfahren notwendig sein, merkte Richterin Geißler an. Das kommen könnte. Jurist Oppenrieder jedenfalls prophezeite im März: Sollten künftig auf Lipfs Grundstück im Zielraum solche Food Trucks abgestellt werden, werde sein Mandant wohl Rechtsmittel einlegen und die Frage so klären lassen.

Ob das OK das bei der Organisation der nächsten Rennen im Hinterkopf haben? Ob es vielleicht sogar darauf reagieren wird? Genervt reagiert Betz auf derartige Fragen. Weil sie dieses Negativgerede genauso satt hat, wie es ihr Vorgänger Fischer satt hatte. „Kein anderer Weltcup-Ort würde das tun.“ Einmal mehr nimmt sie den Nachtslalom am Gudiberg am 4. Januar als Beispiel – die übrigen Weltcup-Rennen fielen wegen Schneemangels aus –, um zu untermauern: „Wir können Party, wir können Stimmung.“ Das habe jeder gespürt. Darauf müsse man sich konzentrieren. Dieses positive Gefühl von damals müsse man mitnehmen zu den vier Weltcup-Rennen im Januar und Februar 2024. „Hey, das ist geil und das wird geil.“ So will sie das hören, so will sie das vermitteln. „Das werden wir nicht negativ reden und auch keine anderen Mutmaßungen anstellen.“ Vielmehr kündigt sie an: „Wir wollen Events um die Rennen herum gestalten – und auch Food Trucks aufstellen.“

Streit mit Grundstückseigentümer Lipf schwelt seit vielen Jahren

Gestritten wird also wohl auch in Zukunft. Fischer hat sich damit abgefunden. „Das ist wie das Sommerloch. Das kommt immer wieder.“ Nach eigener Aussage hat er in seiner Amtszeit bis 2021 alles versucht, um sich mit dem Landwirt zu einigen. Viel haben die Parteien im Hintergrund verhandelt und debattiert. 2016 wurde der Streit öffentlich. Damals untersagte Lipf dem OK, weiterhin die Zuschauertribüne auf seinem Grundstück aufzubauen. Sein Hauptargument für alle rechtlichen Schritte damals wie heute: Die Wiese werde nicht sauber hinterlassen. Kabelbinder, Glasscherben oder Kronkorken bedeuten eine Gefahr für seine wenigen Tiere, betonte er auch jetzt vor Gericht immer wieder. „Er hat Angst um seine Viecher“, sagt sein Anwalt.

Fischer bringt auf den Punkt, was auf der Hand liegt: „Er will uns nicht mehr haben.“ Mehrfach hat er der Gemeinde bereits den Vertrag gekündigt, der 2007 unter Bürgermeister Thomas Schmid geschlossen worden war und bis 2034 gilt. Eine Stellungnahme des Marktes war nicht zu bekommen. Aus dem jüngsten Urteil aber wird ersichtlich: Drei Flächen hat Lipf an die Gemeinde für das Ausrichten der Weltcup-Rennen verpachtet, was das OK seit 1999 übernimmt. Laut Vereinbarung wird das eine Grundstück „nur als Zielraum für Weltcup, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele verwendet“. Über die beiden anderen Grundstücke „erfolgen nur diverse Transportfahrten“. Zudem ist geregelt, dass ein Grundstück jedes Jahr vom 15. November bis 15. März als Skiabfahrt genutzt werden darf, zudem für Rennveranstaltungen und als Ski-Weltcupstrecke.

Lipf aber gefällt das alles nicht. Deutlich gab er in der Verhandlung zu verstehen, dass er mit dem Weltcup nichts mehr zu tun haben will. Richterin Geißler ließ sich allerdings darauf nicht ein. Sobald er loslegte, blockte sie ab mit dem Verweis, seine Kündigungen seien nicht Gegenstand des Rechtsstreits. Beendet ist das Thema damit nicht. „Die Kündigung wird uns vielleicht noch beschäftigen“, orakelt Oppenrieder. „Oder man findet gemeinsam eine Lösung.“ In den vergangenen sieben Jahren hat das weniger gut geklappt.