Zu wenig Personal, Kinder auf der Warteliste: Die harte Suche nach einem Kindergartenplatz

Von: Tanja Brinkmann

Sehr plakativ suchen manche Kindergärten, hier ein Beispiel aus Hessen, nach Erziehern. © Arne Dedert/dpa

Eltern auf der Suche nach einem Kindergartenplatz haben ein Problem: Es gibt zu wenig Erzieher und Kinderpfleger und zu wenig Plätze. In Garmisch-Partenkirchen und Grainau gibt es Wartelisten – im zweistelligen Bereich.

Garmisch-Partenkirchen – Mit ihrem Chef ist alles abgestimmt. Im Herbst möchte die Frau wieder am Schreibtisch sitzen. Endlich. Ihren Nachwuchs wollte sie dann gut betreut im Kindergarten wissen. So die Vorstellung. Tatsächlich weiß die Werdenfelserin, die ihren Namen nicht nennen will, aber noch nicht, ob sie wieder in ihren Job einsteigen kann. Ihr älterer Bub besucht zwar längst einen Kindergarten, sein jüngerer Bruder soll im September anfangen. Eigentlich. Noch hat der Dreijährige aber keinen Platz. Ein Schicksal, das etliche Familien in Garmisch-Partenkirchen teilen.

Zu wenig Personal für über 1100 Plätze in Garmisch-Partenkirchen

„Derzeit sind alle Krippen- und Kindergartenplätze belegt, für September bestehen noch Wartelisten“, informiert Rathaus-Sprecherin Silvia Käufer-Schropp. Wie viele Mädchen und Buben tatsächlich darauf stehen, kann sie aufgrund der vielen kurzfristigen Änderungen – Zu-, Wegzug, Plätze, die aus anderen Gründen nicht mehr benötigt werden, et cetera – nicht sagen. Nur so viel: „Wir liegen im niedrigen zweistelligen Bereich.“

Insgesamt stehen dem Markt circa 1135 Plätze in den verschiedenen Kitas zur Verfügung. Dazu zählen auch die zehn Tagesmütter. Wie viele Kinder sie betreuen, weiß Käufer-Schropp nicht. Klar ist, dass Eltern seit August 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben. Den können sie auch einklagen. Macht in der aktuellen Situation aber kaum Sinn. Das Problem: Überall herrscht Personalmangel. Ein Paragraf im Gesetz kann keine Erzieher herbeizaubern.

Hoffnung auf Nachwuchs durch neue Kinderpflege-Klasse

Dieses Dilemma betrifft auch die Marktgemeinde. Zuletzt war bekannt geworden, dass allein im Kindergarten Partenkirchen sechs Erzieher bis August aufhören. Verständlich, dass die Eltern besorgt sind, wie es weitergeht. Die Gemeinde gab im Juni Entwarnung: „Die frei werdenden Stellen können wir nachbesetzen, sodass hier absolut kein Betreuungsengpass für die Kinder droht“, versicherte Käufer-Schropp damals. Doch sucht auch der Markt händeringend Personal. Die Herausforderung, den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, sei groß, betont die Sprecherin. „Um hier Abhilfe zu schaffen, motivieren wir Interessierte aktiv, an der vom Landratsamt und dem Kinderbüro organisierten Tagesmütterausbildungen teilzunehmen.“ Zudem hoffe die Gemeinde, auf längere Sicht durch die neu geschaffene Kinderpflege-Klasse im Berufsschulzentrum genügend Fachkräfte für die Einrichtungen zu generieren.

Darauf setzt auch Anne Klepzig, Leiterin des Oberauer Kindergartens. Allerdings dauert es noch zwei Jahre, bis die ersten Absolventen einsteigen. „Wir müssen also arbeiten“, sagt Klepzig. Ein bis zwei Erzieher und genauso viele Kinderpfleger sucht man aktuell. Trotzdem haben sie alle Anmeldungen von Ortsansässigen untergebracht – „obwohl uns kurzfristig vor den Ferien noch jemand weggebrochen ist“. Insgesamt können 145 Mädchen und Buben an der Unterfeldstraße betreut werden – darunter 30 Krippenkinder. „Ein bis zwei Plätze sind noch frei, um Spielraum zu haben, falls jemand mit erhöhtem Förderbedarf kommt.“

Grainau sucht kein Personal, Plätze reichen aber nicht aus

In der glücklichen Lage, aktuell kein Personal zu suchen, ist Grainau. „Gott sei Dank“, sagt Silvia Köberling, Leiterin des kirchlichen Kindergartens. Was sie allerdings umtreibt, ist das Problem, dass sie nicht allen Mädchen und Buben zusagen konnten. Die 100 Plätze sind alle belegt, einige Kinder – im unteren zweistelligen Bereich – stehen deshalb auf der Warteliste. „Schwierig“ nennt sie die Situation.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist aktuell in Farchant gedeckt. Bürgermeister Christian Hornsteiner (CSU) zufolge könne sich das bis Schuljahresbeginn ändern: „Das ist ein dynamischer Prozess.“ In seinem Dorf gibt es zwei Kindergärten unter Trägerschaft der Kirche mit 100 Plätzen für Mädchen und Buben ab vier Jahren sowie 30 für Ein- bis Dreijährige. „Dort wird Personal gesucht.“