Freiwillige für Sicherheitswacht gesucht: „Keine Aushilfs-Sheriffs!“ - Doch es gibt auch kritische Stimmen

Von: Josef Hornsteiner

Sind gespannt auf die Bewerber: Elisabeth Koch, Dirk Schreyer (Verantwortlicher für die Sicherheitswacht im Polizeipräsidium Oberbayern Süd), Gerold Grimm, Sonja Fabel, Frank Hellwig und Inspektionsleiter Christian Langenmair. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Gemeinderat hat der neuen Sicherheitswacht grünes Licht gegeben – auch wenn diese noch kritisch beäugt wird. Nun fällt der Startschuss. Die Polizei sucht Freiwillige. Doch müssen diese feinsäuberlich ausgesucht werden. Was dürfen die Ehrenamtlichen überhaupt?

Garmisch-Partenkirchen – Zuerst Augenrollen, dann die Frage: „Ach, Du gehst jetzt zur Bürgerwehr?“ Oft ist Sonja Fabel von ihrem Umfeld belächelt worden, als sie 2019 zur Sicherheitswacht (Siwa) ging. Hilfspolizisten, Aushilfssheriffs, Amateure mit Pfefferspray. Vorurteile kannte die Fachkrankenschwester nur zu gut. „Und heute ist derjenige selbst bei der Sicherheitswacht“, sagt Fabel lachend.

Was die Ehrenamtliche in ihrem Bezirk Weilheim und Penzberg bislang in dieser Funktion erlebte, lässt sie schmunzeln. Einmal ist ihr ein verloren gegangener Hund in die Arme gedrückt worden. Ein anderes Mal hat sie Erste Hilfe geleistet, als ein Mann am See zusammengebrochen ist. An einem weiteren Tag half sie einem jungen Burschen, der sein Radl nicht mehr gefunden hat. „Diesen Job mache ich bis 67.“ Weil sie ihn so gern macht.

Was dürfen Bürger in Uniform machen - und was nicht?

Sonja Fabel und ihr Siwa-Kollege Gerold Grimm erzählten nun in der Polizei-Inspektion Garmisch-Partenkirchen, wie ihr Alltag seit mittlerweile vier Jahren als Ehrenamtliche bei der Sicherheitswacht in Weilheim und Umgebung aussieht. Damit wollte die Polizei in einer Presserunde anschaulich darstellen, was genau die Bürger in Uniform machen dürfen – und was eben nicht. Sie sind in öffentlichen Parks oder Fußgängerzonen auf Streife, greifen ein, wenn es dort Ärger gibt, verständigen gegebenenfalls die Polizei.

PI-Chef Christian Langenmair und Frank Hellwig, Polizeivizepräsident des Präsidiums Oberbayern Süd, wünschen sich eine solche Siwa. Sie würden keine Hilfssheriffs oder Aushilfspolizisten sein, sondern ergänzend das machen, wofür die Polizei so gut wie keine Zeit mehr hat: In Ruhe mit den Bürgern in Dialog treten.

Doch wird die Sicherheitswacht auch kritisch beäugt, allen voran bei der Marktgemeinde: „Wir werden uns das ganz genau anschauen“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Koch mahnend. Sie sei zwar völlig ergebnisoffen, doch machte sie beim Pressetermin deutlich, „dass wir da noch einiges abstimmen müssen“, bevor die Ehrenamtlichen beginnen, auf Garmisch-Partenkirchens Straßen Streife zu gehen. Die Juristin beschleichen nämlich Bedenken, inwieweit die Befugnisse reichen.

Sicherheitswacht ähnelt auf dem ersten Blick der richtigen Polizei

Auf den ersten Blick ähneln die Siwa-Ehrenamtlichen mit ihren blauen Uniformen Polizisten. Doch unterm Strich dürfen sie nicht mehr als der normale Bürger auch. Nur dürfen sie befragen, die Identität feststellen und diese Daten direkt an die Polizei weitergeben. Zudem können sie Platzverweise aussprechen – aber mit Gewalt durchsetzen wiederum nicht. „Das ist hoheitliche Aufgabe der Polizei“, erklärt Hellwig.

„Was passiert, wenn einer beispielsweise eine Hecke hat, die auf den Gehweg reicht und geschnitten werden müsste? An wen gebt Ihr die Info weiter“, fragte Koch nach. Sie befürchtet nämlich, dass ihr Ordnungsamt künftig überschwemmt wird mit kleinen Delikten und Wehwehchen. Die Ehrenamtlichen werden in 40 Stunden Unterricht von der Polizei geschult. Bekommen beispielsweise den Unterschied zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat erklärt. „Aber in erster Linie melden wir alles an die Polizei“, sagt Grimm. Diese wägt dann ab, ob beispielsweise die Hecke eine Gefahr darstellt und würde dann entsprechend das Ordnungsamt verständigen.

Anfeindungen habe es noch keine nennenswerten gegeben, sagt ein Freiwilliger aus Weilheim

Angefeindet seien die beiden noch nicht nennenswert geworden. „Mir hat einmal ein Radlfahrer den Stinkefinger gezeigt, als er unerlaubterweise durch die Fußgängerzone fuhr“, sagt Grimm. Aufhalten darf er ihn nicht, aber auf sein Vergehen hinweisen. Ein anderes Mal sagte einer abschätzig zu ihm und seinen Kollegen: „Da kommen Hubert und Staller“ – in Anspielung auf die bayerische Krimi-Komödienserie. „Aber zu 90 Prozent stoßen wir auf Zustimmung und Wohlwollen.“

Deshalb wollen Grimm und Fabel auch anderen in Garmisch-Partenkirchen Mut machen, sich der Siwa anzuschließen. Ab sofort nimmt die PI Garmisch-Partenkirchen Bewerbungen entgegen. „Gedacht sind einmal an acht Stellen“, erklärt Langenmair. Doch gibt es nach oben keine Grenze. Jedoch müssen die Siwa-Ehrenamtlichen mindestens zu zweit sein.

Damit sich keine „Gschaftlhuber“ oder sonstige ungeeignete Personen an die Stelle kommen, wird ein ausführliches Gespräch durch die Polizei geführt. Zudem wird die Wacht nur in Abstimmung mit der Marktgemeinde besetzt. Doch Grimm kann da jetzt schon beruhigen: „Für Möchtegern-Sheriffs ist der Job falsch. Die hören meistens schon nach kurzer Zeit enttäuscht auf.“

Bewerbungen gehen an die PI-Garmisch-Partenkirchen (Münchner Straße 80) unter Telefon 0 88 21/91 70 oder per E-Mail an pp-obs.garmisch-partenkirchen.pi@polizei.bayern.de. Die Bewerber müssen zwischen 18 und 62 Jahre alt sein, ein schneeweißes Führungszeugnis haben und der deutschen Sprache sicher mächtig sein. Zudem wird die gesundheitliche Eignung vorausgesetzt. Die Aufwandsentschädigung liegt bei acht Euro die Stunde.