Kind von E-Bikefahrer auf Gehweg erfasst

Von: Josef Hornsteiner

Ein E-Bike-Fahrer war auf dem Gehweg unterwegs: Und erfasste dabei ein sechsjähriges Mädchen. Die Verletzungen sind glücklicherweise nur leicht. Die Polizei ermittelt.

Garmisch-Partenkirchen – An der Bushaltestelle auf Höhe des Lokals „Local Cure“ an der Zugspitzstraße in Garmisch-Partenkirchen ist ein sechsjähriges Mädchen von einem Fahrradfahrer erfasst und verletzt worden. Sie war mit ihrer Mutter am Samstag zur Mittagszeit aus dem Bus gestiegen.

Beide waren dabei, die Haltestelle zu verlassen. Sie gingen auf dem Gehweg, als ein 26-jähriger E-Bike-Lenker angefahren kam. Er konnte nicht mehr bremsen, erfasste das Kind und stürzte dabei, blieb aber unverletzt. Das Kind erlitt leichte Verletzungen, die von Sanitätern in einem Rettungswagen behandelt wurden. Gegen den E-Bike-Fahrer, der verkehrswidrig den Gehweg befuhr, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen eingeleitet. Er hat eine Verkehrswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung begangen.