Trotz Energiekrise: Klares Ja zur Eisbahn am Mohrenplatz in Garmisch-Partenkirchen

Von: Christian Fellner

Teilen

Trubel am Mohrenplatz: Die Eisbahn wurde in den vergangenen Jahren stets sehr gut angenommen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Wirt Andreas Fischer steigt mit seiner Eisbahn nicht auf Plastik um: „Wir sind immer noch ein Wintersportort“. Zudem möchte er Kindern Schulsport bieten.

Garmisch-Partenkirchen – Allein wollte er nicht entscheiden. Nicht in dieser Situation. Denn, dass er mit diesem Schritt anecken wird, ist Andreas Fischer bewusst. „Natürlich wird es kritische Stimmen geben“, betont der Wirt vom Mohrenplatz. Aber: Darauf lässt er es ankommen. Daher wird er vom 3. Dezember bis 8. Januar wieder die Kunsteisbahn im Garmischer Zentrum vor seinem Wirtshaus aufstellen. Der Aufbau beginnt am 25. November.

Fischer trommelte seine Partner zusammen, um über die Lage zu beraten. Zirka 25 Sponsoren und Unterstützer hat er im Boot sitzen, um das Projekt stemmen zu können. Denn neben allerlei logistischem Aufwand steckt auch ein finanzieller dahinter. „Bis der erste Eisläufer auf die Fläche geht, sind es rund 60 000 Euro“, verrät Fischer. Also wollte er das Votum aller Beteiligten einholen. „Es hat keine drei Minuten gedauert, bis es ein einstimmiges Ja gab.“ Trotz höherer Energiekosten. „Freilich wird es teurer, das hab’ ich allen gesagt.“ Doch, und das war die einhellige Meinung: Es braucht auch ein Angebot für die Adventszeit.

Kurz hat Fischer überlegt, ob er auf eine Kunststoff-Anlage umsteigen soll. Den Trend gibt es seit einigen Jahren, in anderen Kommunen sind diese Plastikplatten, auf denen man tatsächlich mit Schlittschuhen laufen kann, nun die Wahl. Doch auch die haben klare Nachteile: „Es entsteht extrem viel Abrieb, dann hat man wieder das Mikroplastik, das ist nicht umweltverträglicher.“ Obendrein – und das ist in seinen Augen viel wichtiger – „sind wir in Garmisch-Partenkirchen immer noch ein Wintersportort. Da können wir keine Plastikbahn aufstellen.“ Da schlägt Fischers Herz zu sehr für den Wintersport.

Wichtig ist ihm eines: Er unterbreitet dieses Angebot nicht rein für Gäste. „Bis 20. Dezember sind es hauptsächlich Einheimische, die auf die Eisbahn gehen.“ Schulen und Kindergärten stellt Fischer die Anlage vormittags sogar gratis zur Verfügung – wenn sie sich anmelden. „Die machen da Schulsport.“ Eisstockschützen tummeln sich am Abend, sogar eine eigene Eishockeymannschaft mit Jugendlichen aus dem Ort hat sich mittlerweile gefunden. „Das ist doch super, dass sie abends unter Flutlicht da spielen können.“ Was er damit sagen will: Der „Winterzauber“, so wurde das Projekt am Mohrenplatz getauft, gehört mittlerweile fest zum Leben in Garmisch-Partenkirchen. Ja, sogar die Partenkirchner würden sich rübertrauen, sagt er mit einem Augenzwinkern.

An der Optimierung des Vorhabens arbeitet Fischer schon länger. „Wir haben die neueste Technik“, betont er. „Wir versuchen alles, um so effizient wie möglich zu sein.“ Die Bahn baut die Firma AST aus Reutte auf – Experten auf diesem Gebiet. „Wir haben sogar grünen Strom, um die Anlage zu betreiben.“ Herrschen frostige Temperaturen, laufen die Eismaschinen sogar auf Sparflamme. „Die meiste Energie braucht das erstmalige Herrichten für die ersten paar Zentimeter.“ Bleibt die Frage nach dem Nachtbetrieb: Der ist am Mohrenplatz freilich auch geplant. „Aber spätestens gegen 22.30 Uhr gehen bei uns die Lichter aus.“

Bisher hat Fischer viel Zustimmung bekommen. Gapa Tourismus habe sogar schon Veranstaltungen gebucht. „Wir wollen ja auch etwas für Garmisch-Partenkirchen tun, für uns alle.“ Wie in der Corona-Pandemie müsse es auch jetzt weitergehen. Ganz bewusst sagt Fischer: „Wir leben hier ja auch noch.“