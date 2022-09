Dauerbrenner Kongresshaus: Gemeinderatsklausur nur noch als Sparversion

Nach aufgeregter E-Mail-Debatte über die Kosten

Von Andreas Seiler schließen

Der Hickhack um die Zukunft des Garmisch-Partenkirchner Kongresshauses spitzt sich zu: Hinter den Kulissen kochte eine E-Mail-Debatte um die Frage hoch, welcher Rahmen für die geplante Klausurtagung des Gemeinderats zu dem heiklen Thema angemessen ist. Jetzt soll das Treffen als Sparversion stattfinden – mit Wasser und Kaffee im Rathaus.

Garmisch-Partenkirchen – Das Klima im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat ist nicht selten ziemlich angespannt. Es ist daher durchaus nachvollziehbar, dass die Münchner Beratungsfirma Cima der Marktgemeinde empfahl, die im Juli beschlossene Klausurtagung des Gremiums zum Dauerbrenner Kongresshaus außerhalb des Ortes mit Übernachtung abzuhalten. Die Volksvertreter sollten sich, so das Kalkül, in ein Tagungshotel zurückziehen, um dort ungestört und in ungezwungener Atmosphäre die konfliktreiche und hochemotionale Angelegenheit ausführlich beraten zu können – eine Teambuilding-Maßnahme, wie es in der Psychologie so schön heißt, die in der Kommunalpolitik nicht unüblich ist. Doch in Garmisch-Partenkirchen wird daraus nichts – zumindest nicht in der ursprünglich angedachten Form. Denn nach mehreren kritischen E-Mails von Gemeinderäten zog Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) Ende vergangener Woche genervt die Reißleine. Jetzt soll das Ganze, so lautete das Machtwort der Rathauschefin, am 14. und 15. Oktober nur noch als eine Art Klausur light in gewohnter Umgebung stattfinden – nämlich hinter verschlossenen Türen im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Kulinarisch ist dann „Schmalhans Küchenmeister“ angesagt: Statt eines gemeinsamen Abendessens und Frühstücks gibt’s lediglich Wasser und Kaffee, wie Koch vorwarnt. „Ich hoffe, dass damit allen Bedenken Rechnung getragen wird und die Bedeutung des Beratungsthemas nicht mehr anderweitig überfrachtet wird“, schrieb sie in ihrer Begründung an die Ortspolitiker.

Kritiker bemängeln zu hohe Kosten

Die Kritiker hatten im Vorfeld vor allem die aus ihrer Sicht zu hohen Kosten eines zweitägigen, auswärtigen Workshops angeprangert. FDP-Gemeinderat Martin Sielmann schätzte die Aufenthalts- und Übernachtungskosten, die von der Gemeinde-Tochter GaPa Tourismus übernommen worden wären, auf 5000 Euro. Für den Erzrivalen der Bürgermeisterin stand daher fest: „Ich bin der festen Auffassung, dass dieses teure Konzept angesichts des finanziellen Drucks, der gerade jetzt auf vielen unserer Mitbürger lastet, politisch untragbar und damit für den Marktgemeinderat nicht zu verantworten ist.“ Er bot sogleich an, seine Ausgaben selbst zu tragen. Sielmann war mit seiner Sichtweise nicht allein, einige seiner Kollegen äußerten ähnliche Bedenken. Lilian Edenhofer (Freie Wähler) sprach von einer „sinnlosen Verschwendung von Steuergeldern“ – und Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander) von einem „fatalen Zeichen“. Es kam der Vorschlag auf, im Markt zu bleiben. So plädierte Dr. Markus Wäckerle (CSB) dafür, die Ausgaben für Seminarräume und Verpflegung lieber den heimischen Betrieben zugute kommen zu lassen.

Koch bedauert die Entwicklung: „Die Klausurtagung sollte den Mitgliedern des Marktgemeinderates die Möglichkeit geben, außerhalb der normalen Sitzungsgegebenheiten auch nach Abarbeitung der Tagesordnung ins Gespräch zu kommen“, erklärte sie. Allerdings sei diese Vorgehensweise „massiv und despektierlich angegriffen“ worden. Mehrere Mitglieder des Gemeinderats hätten sich daraufhin gegen das Format mit Übernachtung ausgesprochen. Ihr, so Koch weiter, gehe es darum, dass das Thema sachlich behandelt wird – „ohne an den Haaren herbeigezogenen Nebenkriegsschauplätzen“.

Fragestellung für Ratsbegehren

Die Gemeindechefin hofft, dass trotz der Reibereien am Ende etwas Konstruktives herauskommt – idealerweise eine Fragestellung für das Ratsbegehren. Dabei geht es um eine Schlüsselfrage in dieser Wahlperiode: Die Marktgemeinde muss endlich festlegen, was aus dem in die Jahre gekommenen Kongresshaus werden soll. Im Gespräch sind ein Neubau oder eine Sanierung – oder eine Lösung irgendwo dazwischen. In jedem Fall muss ein hoher Millionenbetrag investiert werden. Und es ist noch nicht klar, wie das Finanzierungs- und Betreiberkonzept aussehen soll. Das letzte Wort haben, wie berichtet, die Garmisch-Partenkirchner: Nach einer aufwändigen Bürgerbeteiligung sollen sie – vermutlich im Februar nächsten Jahres – bei einem finalen Bürgerentscheid sagen, wohin die Reise geht.