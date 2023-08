Klettern statt Tennisspielen: Neue Boulderhalle in Garmisch-Partenkirchen kommt

Von: Katharina Bromberger

Schlüsselübergabe: Maximilian Hohenegg von der HI5BOX (l.) und der frühere Betreiber Razvan Stroescu (2. v. r.) freuen sich über die neuen Mieter. Martin Willibald und Felix Hörmann (r.) vom DAV freuen sich über die neue Heimat für Kletterer. © privat

Wände und Griffe fehlen. Der Vertrag aber ist unterschrieben – und die gute Nachricht offiziell: Garmisch-Partenkirchen bekommt wieder ein Boulderhalle, noch in diesem Jahr. Und keineswegs entsteht da am Hausberg nur eine Notlösung.

Garmisch-Partenkirchen – Euphorie ist nicht Martin Willibalds Ding. Kurz hat er sie mal gespürt, irgendwann 2021 war’s. Da löste sich ein Knoten, der sich über 20 Jahre lang nicht lockern hatte lassen. Plötzlich gab es eine realistische Chance für ein Grundstück, plötzlich schien eine Kletterhalle für Garmisch-Partenkirchen nach jahrelangem Kampf einiger Einheimischer realistisch. Seitdem wird bekanntlich geplant, verhandelt, geprüft – Ausgang offen, jede Euphorie verpufft.

Auch wenn die Gemeinde versichert: Sie ist dran, die Chancen bleiben gut. Auch wenn das Prozedere kompliziert und viele Schritte im Hintergrund erledigt werden müssen. Auch wenn es also normal sein mag, dass es noch keine Informationen zu Erbpacht und Co. gibt: Martin Willibald dauert das alles viel zu lange. Geduld ist halt auch nicht so sein Ding.

Neue Boulderhalle: Kein Kompromiss für den Übergang, sondern „was Gescheites“

Deshalb haben der Vorsitzende der Alpenvereinssektion Garmisch-Partenkirchen und seine Mitstreiter unabhängig davon das Projekt Boulderhalle mit Vollgas angeschoben. Nicht etwa als halbherzige Alternativlösung für den Übergang, nicht als Kompromiss, bis vielleicht die große Lösung kommt, eine Kletterhalle mit hohen Wänden und zusätzlichem Boulderbereich. Darauf will Willibald nicht bauen. Wer weiß, wie lange die Übergangsphase dauert. Er suchte lieber „gleich was Gescheites“ – und hat es gefunden. Läuft alles nach Plan, eröffnet zum 1. November, spätestens zum 1. Dezember, wieder eine „richtig coole Boulderhalle“ in Garmisch-Partenkirchen. Eine Nachricht, die viele feiern werden.

Die alte Boulderhalle im Gebäude des Alpspitz-Wellenbads hatte sich zu einer Institution entwickelt. Dort trainierten Top-Leute, Bergführer hielten sich an den Routen fit, Spaßkletterer kamen vorbei und solche, die nur in netter Gesellschaft ein Bier trinken wollten. Im März aber musste die Halle schließen wegen der Sanierung des Bads, zum Abschied gab’s ein Fest für und mit der Boulderfamilie. Einen nahtlosen Übergang hatten sich alle Beteiligten gewünscht. Das ließ sich nicht realisieren, ein Indoor-Kletterangebot in Garmisch-Partenkirchen fehlt seitdem. Geeignete Räume wachsen in der Marktgemeinde nicht auf Bäumen, schon gar nicht, wenn sie auch noch bezahlbar sein sollen.

Fitnessstudio und Indoor-Soccer gibt es schon, Kunsteis- und Boulderhalle folgen

Fündig wurden die DAV-Verantwortlichen am Hausberg in der ehemaligen Tennishalle. Dort betreiben Florian Imminger und Maximilian Hohenegg die HI5BOX. Auf den ehemaligen Sandplätzen gibt es mittlerweile ein Fitnessstudio und einen Indoor-Fußballplatz, eine Kunsteishalle folgt in den nächsten Wochen. Die Nachbarn taugen Willibald. Viele Sportler unter einem Dach, die im Bistro zusammenkommen: „Ein schönes Konzept.“

Einen der ehemaligen Tennisplätze hat nun die Alpenvereinssektion gepachtet. Auf etwa 600 Quadratmetern Grundfläche entsteht die Boulderhalle, „maximal die Hälfte“, schätzt Willibald, stand den Kletterern am Alpspitz-Wellenbad zur Verfügung. Wie groß die Boulderfläche wird, steht noch nicht fest. Geplant ist auch ein kleiner Seilbereich an der acht Meter hohen Wand für Schulungen. In den nächsten Wochen und Monaten wird alles eingebaut. „Da steht einiges an Arbeit an.“ Die kostet. Einen sechsstelligen Betrag investiert die Sektion, konkreter will Willibald erst werden, wenn auch konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen. Jetzt freut er sich erst einmal, dass zumindest das Projekt Boulderhalle auf dem besten Weg ist, Realität zu werden.