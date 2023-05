Schneeverhältnisse an der Zugspitze unterschätzt: Bergsteiger erschöpft aus Klettersteig geholt

Von: Tanja Brinkmann

Das schöne Wetter am Pfingst-Wochenende hat zahlreiche Ausflügler angelockt. Nicht alle hatten die winterlichen Verhältnisse in höheren Lagen auf dem Schirm. Die Grainauer Bergretter mussten am Samstag eine Gruppe aus dem Höllental-Klettersteig holen. Fast parallel dazu halfen Kameraden, Kräfte der Wasserwacht und die Hubschrauber-Mannschaft noch einer Frau am Eibsee.

Grainau – Eine Kristallkugel besitzen sie nicht, die Grainauer Bergretter. Brauchten sie aber auch nicht, um vorherzusehen, dass sie am Pfingst-Wochenende sicher zu Hilfe gerufen werden. Die Höllentalklamm hat pünktlich zum Start in die Schulferien aufgemacht. Dazu kam das gute Wetter. Einsatzleiter Anton Vogg junior musste folglich kein Hellseher sein, um mit seinen Kameraden besagte Vorhersage zu treffen. Vier erschöpfte Bergsteiger im Höllentalklettersteig – so der Notruf, der sie am Samstag gegen 13 Uhr erreichte. Die Gruppe hatte offenbar die winterlichen Verhältnisse unterschätzt, die noch auf dem Weg zur Zugspitze herrschen.

Sehr viel Schnee liegen im Höllental, bestätigt Vogg. „Dazu kommt, dass dieser supernass ist und immer wieder kleine Rutscher abgehen.“ Um unter diesen Bedingungen, die der erfahrene Bergretter mit Verhältnissen im April vergleicht, auf Deutschlands höchsten Gipfel zu gelangen, bedarf es einer besonderen Ausrüstung. Und über entsprechende Erfahrung. Bei der Gruppe, die auf der Querung oberhalb des zweiten Einstiegs in den Klettersteig nicht mehr weiterkam, war das offenbar nicht der Fall. Seile und Pickel – Fehlanzeige. Die Drahtseile, die Berggehern bei anderen Verhältnissen helfen, waren aber noch teilweise unterm Schnee vergraben. „Da oben herrscht noch tiefster Winter“, erklärt Vogg.

Wetter machte Rettungsaktion vorerst Strich durch die Rechnung

Nachdem andere Alpinisten etwas oberhalb umkehrten, wurde es dem Quartett mulmig und es setzte einen Notruf ab. Mit dem ADAC-Rettungshubschrauber Christoph Murnau gelangten Vogg und ein Kamerad relativ problemlos an besagte Stelle. Dann allerdings machte ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Der Helikopter musste abdrehen und die Retter, die zunächst ein Seilgeländer und Abseilstellen eingerichtet hatten, brachten die Vier hinunter zum Gletscher. „Bis unter die Wolkendecke“, sagt Vogg. Dort holte die Hubschrauber-Mannschaft gegen 17 Uhr die durchnässten, sichtlich erschöpften Bergsteiger und in einem zweiten Anflug auch ihre Retter ab.

In der Zwischenzeit waren zwei weitere Bergretter, Einsatzkräfte der Wasserwacht Grainau und das Helikopter-Team am Eibsee gefordert. Gegen 14.45 Uhr war ein Notruf eingegangen, dass eine Frau mit Kreislaufproblemen an der so genannten Seespitze, etwa auf der Hälfte des Rundwegs, zu finden ist. Nachdem die Sorge groß war, dass es sich dabei um einen Herzinfarkt handelt, nutzten die Einsatzkräfte den Hubschrauber. So gelangte die Patientin, um die sich die ehrenamtlichen Retter und der Notarzt schon vor Ort gekümmert hatten, schnellstens ins Klinikum.