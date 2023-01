Klinikum Garmisch-Partenkirchen braucht mehr Platz: Erweiterungsbau für mehr als 70 Millionen Euro geplant

Von: Christian Fellner

Ein komplett neuer Flügel soll in südwestlicher Richtung am Klinikum entstehen. © Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Das nächste halbe Jahr wird spannend für die Verantwortlichen im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Dann entscheidet sich, ob die geplante Süd-Erweiterung ins Krankenhausbauprogramm des Freistaats aufgenommen wird - und somit möglicherweise ab Ende 2024 oder Anfang 2025 realisiert werden kann.

Garmisch-Partenkirchen – Frank Niederbühl hat sein Credo für ein erfolgreiches Klinikum einmal klar formuliert: Ein Krankenhaus, in das nicht investiert wird, dürfe es eigentlich nicht geben, sagte der Geschäftsführer sinngemäß. Marschrichtung: Fortschritt statt Stillstand. Daher verwundert es nicht, dass es im Haus an der Auenstraße in Garmisch-Partenkirchen bereits Pläne für einen nächsten umfangreichen Bauabschnitt gibt. Es ist zu eng, teilweise zu wenig komfortabel, die Küche genügt nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Also plant die GmbH hinter den Kulissen seit zwei Jahren an einem neuen Erweiterungsbau: einem zweiten Südflügel. Dafür muss sogar die Kapelle im Patientengarten weichen. Investitionsvolumen: mindestens 70 Millionen Euro. Baubeginn könnte im Idealfall Ende 2024 oder Anfang 2025 sein.

Wie groß ein Klinikum sein sollte, über wie viel Raum gewisse Fachbereiche verfügen sollten, dazu gibt es Maßstäbe. „Das regelt das sogenannte Sollraumprogramm der Regierung“, erläutert Niederbühl. Vergleicht er diese Anforderungen mit den tatsächlichen Gegebenheiten in Garmisch-Partenkirchen, schlägt er die Hände vors Gesicht. „Wir haben ein riesiges Flächendefizit“, betont der Geschäftsführer. Und wird noch genauer: „Wir bräuchten fast das Doppelte.“ Das äußert sich in der Praxis darin, dass sich der Krankenhausbetrieb derzeit auf sehr viele Gebäude erstreckt, die nicht für einen dauerhaften Betrieb ausgelegt sind. Die Lodge beispielsweise, die vor zehn Jahren westlich an den bisherigen Südflügel als Ausgleichsfläche für die Sanierung des Bettenhauses errichtet worden war. Oder das ambulante OP-Zentrum. „Das ist ein Provisorium.“ Selbst die neu erweitere Notaufnahme „ist nur ein Modulbau“.

Ausbau unumgänglich: Intensivstation platzt aus allen Nähten

Trotz allem Anstückeln an das Hauptgebäude ist nun ein Punkt erreicht, an dem ein Ausbau unumgänglich ist. Ein großer Bereich, der eine neue Heimat benötigt, ist die Intensivpflege. Die betroffenen Stationen bräuchten auf dem Papier fast 100 Prozent mehr Fläche. Das Labor ist zu eng. „Wir brauchen dort weiteres Personal und neue Geräte.“ Grundsätzlich ist die Belegschaft der Klinik in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen. „Wir brauchen zusätzlich Dienst- oder Bereitschaftsräume, egal ob für Ärzte oder andere Gruppen. Die Zentralküche gehört ebenfalls modernisiert, die Lokalisierung ist nicht mehr ideal am Rande des Klinik-Komplexes.“ Zudem genügen laut Niederbühl auch die Privatstationen nicht mehr ganz dem Anspruch, den viele Patienten heutzutage haben. „Wir bekommen da auch von den Versicherungen immer wieder mal Rückmeldungen.“ Darüber hinaus sei der Anteil an Mehrbettzimmern im gesamten Haus zu hoch. Unterm Strich gab es für die Verantwortlichen nur eine Lösung: „Er weiterer Baukörper muss her.“

Hofft auf das grüne Licht aus München: Geschäftsführer Frank Niederbühl. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Dieser soll nun als weiterer Flügel des Hauptgebäudes in Richtung Südwest entstehen. Dort, wo aktuell die Kapelle steht. Auf Konfrontation mit der Kirche will Niederbühl damit keinesfalls gehen. Das ist ihm wichtig. „Vor allen Überlegungen habe ich erst einmal mit der Erzdiözese gesprochen.“ Von dort habe er positive Rückmeldungen erhalten. „Man ist einverstanden, wenn es einen adäquaten Ersatz gibt.“ Den verspricht er selbstverständlich. Der Baukörper soll deutlich niedriger als das jetzige Bettenhaus werden, nur drei Obergeschosse aufweisen. Unterirdisch sollen dann noch auf zwei Etagen die Küche und die Technik unterkommen.

Kosten sind derzeit nicht abzuschätzen - Alte Schätzung bei 70 Millionen Euro

Bleibt die Frage der Kosten. Die kann Niederbühl selbst noch nicht richtig fassen und eingrenzen. „Eine erste Schätzung lag mal bei 70 Millionen Euro.“ Doch der Klinikchef weiß auch, dass diese nicht mehr aktuell ist. Offen ist derzeit noch die Förderung für die Erweiterung. „Das nächste halbe Jahr wird spannend“, prognostiziert Niederbühl. Dann wird sich entscheiden, ob das Klinikum Garmisch-Partenkirchen noch aktuell ins nächste Krankenhausbauprogramm des Freistaats aufgenommen wird. Der Antrag ist eingereicht. Mitte 2023 soll das Gremium des Gesundheitsministeriums tagen. „Dann sehen wir, ob und wie viel der Freistaat investiert.“

Eines stellt der Geschäftsführer klar: Wenn der Antrag nicht durchgeht, muss das Projekt zurückgestellt werden. „Denn dann haben wir finanziell keine Absicherung.“ Ohne Fördermittel wird es den Ausbau definitiv nicht geben. Niederbühl aber ist zuversichtlich. „Es geht immer weiter, wir haben auch danach noch Pläne.“ Man müsse für die Ausbaustufen nur „sinnvolle Pakete schnüren“. Als sehr positives Zeichen wertet er, dass die Krankenhausplanungsbehörde das Klinikum im Bedarf für 2023 nicht heruntergestuft hat. Im Gegensatz zu anderen Häusern bleibt die Planbettenzahl konstant bei 490 (75 davon in Murnau). Die würde sich durch den Neubau übrigens nicht erhöhen. Das ist mit Blick auf die Kapazität nicht nötig. Nur eben mehr Platz.