Klinikum: Dr. Stockklausner neuer stellvertretender Ärztlicher Direktor

Mit Privatdozent Dr. Clemens Stockklausner hat das Klinikum Garmisch-Partenkirchen einen neuen stellvertretenden Ärztlichen Direktor.

Garmisch-Partenkirchen – In seiner Sitzung Ende Juni hat der Aufsichtsrat des Klinikums Garmisch-Partenkirchen unter dem Vorsitz von Landrat Anton Speer (Freie Wähler) Privatdozent Dr. Clemens Stockklausner zum stellvertretenden Ärztlichen Direktor benannt. Zusammen mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Werner Leidinger wird Stockklausner der Geschäftsführung des Klinikums bei Führung und Organisation beratend zur Seite stehen. „Mit diesem Team wird ein wesentlicher Beitrag für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Hauses geleistet“, sagt Geschäftsführer Bernward Schröter. „Die erste Feuerprobe hat dieses Team schon als Mitglied des Krisenstabes in der Corona-Pandemie bestanden.“ Das Klinikum konnte auf das Wissen von Stockklausner in Bezug auf Covid-19-Testungen zurückgreifen. Innerhalb von drei Wochen wurde ein Labor aufgebaut, das hauseigene Corona-Tests ermöglicht.

Stockklausner leitet seit Januar 2016 als Chefarzt die Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum. Er freut sich, nicht nur seinen medizinischen Sachverstand einbringen zu können, sondern er möchte auch „den Interessen der Patienten eine gewichtige Stimme bei unternehmerischen Entscheidungen geben“.