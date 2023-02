Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisterin verrät: Kongresshaus-Initiative hat genug Stimmen

Von: Christian Fellner

Expertenrunde: (v.l.) Moderator und Ortsvorsitzender Hubert Höck mit Martin Maurer (Sparkasse), Markus Gehrle-Neff, Bürgermeisterin Elisabeth Koch, Michael Gerber und Markus Schneider. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Das formelle Kriterium ist erfüllt. Der CSU-Infoabend über die Zukunft des Kongresshauses in Garmisch-Partenkirchen hatte eine Kernthese: Die Politik erreicht die Menschen nicht.

Garmisch-Partenkirchen – Michael Gerber fordert seit Wochen, dass die Politik sich mehr engagieren muss, „um ihre Entscheidung raus zu den Leuten zu bringen“. So formulierte es der Geschäftsführer der GaPa Tourismus GmbH auch am Donnerstag beim Infoabend zur Zukunft des Kongresshauses, zu dem der Ortsverband der Garmisch-Partenkirchner CSU eingeladen hatte. Das Problem nur: Wie im Bürgerbeteiligungsprozess war das Interesse eher gering. An die 30 Gäste saßen im Kurpark-Restaurant Adlwärth, also an Ort und Stelle, um mit einer Reihe Experten ins Gespräch zu kommen. Einmal mehr zeigte sich – und das war eine der Kernthesen dieses Abends –, wie schwierig es ist, das Thema Kongresshaus, über das am 23. April abgestimmt wird, den Menschen tatsächlich näher zu bringen.

Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) überraschte zunächst mit der Aussage, dass alle Unterschriften, die die Initiative am Montag abgegeben hatte, im Rathaus bereits analysiert seien. Das Ergebnis: „Die Bürgerinitiative hat die notwendige Zahl deutlich übertroffen.“ An formellen Kriterien werde das Begehren demnach nicht scheitern. Weitere Aussagen, die beispielsweise die Sinnhaftigkeit der Fragestellung betreffen, wird Koch nicht treffen. Bis zur Entscheidung über die Zulässigkeit, die am 15. Februar im Gemeinderat getroffen wird, hat sie sich selbst ein Schweigegelübde in dieser Sache verordnet. „Ich denke, das ist ein gutes demokratische Benehmen.“

Die aktuelle Fragestellung, die nur den „Erhalt in jetziger Form“ enthält und damit von 2019 entscheidend abweicht – damals war noch von Sanierung die Rede gewesen – wurde dafür von den restlichen Anwesenden kritisch beäugt. Hubert Höck, CSU-Ortsvorsitzender und Moderator, stellte die Frage, ob sich die Initiative damit nicht ungläubig mache? Dass ein reiner Erhalt grundsätzlich möglich ist, unterstrich Markus Gehrle-Neff, der stellvertretende Bauamtsleiter. „Deshalb haben wir im Gemeinderat ja die Betriebsbeschränkungen wieder aufgehoben.“ Rund 1,5 Millionen Euro wurden dazu investiert, Flucht- und Rettungswege ertüchtigt, die Küche auf Vordermann gebracht.

Wenig Andrang herrschte an den Infotafeln, die im Foyer zum Richard-Strauss-Saal aufgebaut waren. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Was als nächstes kommt, kann Gehrle-Neff nicht sagen. „Wie schnell sich energetisch an Bestandsgebäuden etwas ändern muss, weiß ich nicht. Aber das könnte schnell gehen.“ Sicher ist, dass die Foyers künftig ohne eine Sprinkleranlage nicht mehr als Zusatzfläche für Veranstaltungen genutzt werden dürfen.

Gerber nähert sich der Thematik von einer anderen Seite. „Wir können sanieren wie die Weltmeister, den Bestand erhalten, aber die funktionellen Schwächen bringen wir dadurch nicht weg.“ Dieser Makel werde sich langfristig in jedem Fall auf die Erlösfähigkeit des Kongresshauses auswirken. „Und wenn wir keine Erträge mehr haben, können wir auch keine günstigen Preise für Einheimische mehr halten. Dann kostet ein Abiball nicht mehr 1000, sondern 2000 oder 3000 Euro.“ Markus Schneider, Vorsitzender im Kulturbeutel und ständiger Nutzer, macht klar, dass so der Auftrag des Vereins, höherwertige Kultur und Veranstaltungen in den Ort zu holen, „nicht möglich ist. Dafür sind die strukturellen Defizite zu groß. Nur sind das Dinge, die die Besucher nicht sehen, welche Logistik hier notwendig ist, wenn sie um 19.30 Uhr zur Veranstaltung kommen“.

Großes Thema unter den Anwesenden war der Faktor, dass die lokale Politik die Menschen mit ihren Argumenten offenbar nicht erreicht. Während Gehrle-Neff sich eine gemeinsame Veranstaltung mit den Vertretern der Bürgerinitiative wünschte, um deren Standpunkte endlich kennenzulernen, betonte Koch, dass die Gemeinde ihre Bringschuld erfüllt habe. Alle Informationen seien im Internet abrufbar. Doch der Verweis aufs Internet reichte den Teilnehmern nicht.

An den Punkt hakte Gerber ein. „Wir haben für uns entschlossen, dass wir die Menschen auch emotionaler angehen müssen“, sagte der Tourismuschef. Das fordert er aber auch von den Mitgliedern des Gemeinderats, die für den Neubau gestimmt haben. „Sie müssen die politische Entscheidung erklären, das können wir vom Tourismus nicht tun.“ Bewegung ist die die Sache offenbar schon gekommen. Das machte Anton Witting, Fraktionssprecher der CSU, deutlich: „Wir haben uns fraktionsübergreifend mit der Zweiten Bürgermeisterin verständigt, wir wollen jetzt raus gehen mit Infoständen, auch Anzeigen schalten.“

Laut wurde vor allem der Ruf nach der jüngeren Bevölkerung. „Das Kongresshaus machen wir nicht mehr für mich, ich bin jetzt 60, wir müssen die Lust bei der Jugend wecken, sie muss mitstimmen und mitgestalten“, mahnte Koch an. Ein schwieriges Unterfangen, das war allen bewusst. Gehrle-Neff erinnerte an eine Jugend-Aktion in der Lodge beim Bürgerbeteiligungsprozess. Da saßen die Verantwortlichen fast den ganzen Tag alleine da. „Sie erreichen die Bürger nicht“, sagt eine Anwesende, „jedenfalls nicht die richtigen.“ Damit lag sie nicht falsch.