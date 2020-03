Kommunalwahl 2020 im Kreis Garmisch-Partenkirchen: Ergebnisse der Stichwahlen

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag im Überblick.

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt.

findet am 15. März statt. Es werden Landräte, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistage neu gewählt.

Hier erhalten Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

Update vom 28. März 2020: Ab dem Wahlsonntag (29.März) trägt merkur.de die ausgezählten Ergebnisse der Stichwahlen für Sie zusammen. Sie erhalten alle Zahlen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Trotz der Corona-Krise kann eine Auszählung teils schon am Sonntag erwartet werden.

Ergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Garmisch-Partenkirchen - erster Wahlgang

Update vom 15. März 2020, 21.47 Uhr: Entscheidung im Landrat: Anton Speer darf sich mit 78,74 Prozent über einen deutlichen Sieg vor Florian Lempert (CSU) und André Göllrich (FDP) 3,86 Prozent freuen.

Update vom 15. März 2020, 20.06 Uhr: Entscheidung in Garmisch-Partenkirchen! Elisabeth Koch (CSU) siegt deutlich mit 44,5 Prozent. Amtsinhaberin Meierhofer kommt auf 21,8 Prozent, Dr. Stephan Thiel auf 14,73 Prozent.

Update vom 15. März 2020, 18.50 Uhr: Sah es in Murnau zunächst nach einem Sieg von Rolf Beuting vor Phillip Zoepf aus, doch nun deutet laut aktuellen Zwischenergebnissen vieles auf eine Stichwahl hin.

Update vom 15. März 2020, 18.05 Uhr: Nichts geht mehr! Die Wahllokale haben vor wenigen Minuten geschlossen! Jetzt kann ausgezählt werden.

Update vom 15. März 2020, 17.36: Der Countdown läuft! Nicht mehr lange und die Wahllokale schließen. Schon bald wird es die ersten Hochrechnungen geben.

Garmisch-Partenkirchen - Die Bürger im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern dazu aufgerufen, ihre politischen Vertreter neu zu wählen. Die Wähler erhalten am 15. März mehrere Stimmzettel für die verschiedenen Wahlen an diesem Tag. Je nach Verlauf der Wahlen finden außerdem am 29. März noch Stichwahlen für die Posten des Landrats und der Bürgermeister statt.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Alle Ergebnisse aus Garmisch-Partenkirchen

Im Folgenden verraten wir Ihnen, über welche Ämter die Wähler entscheiden und wann die verschiedenen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Garmisch-Partenkirchen zu erwarten sind.

Ergebnis der Landratswahl in Garmisch-Partenkirchen

Der amtierende Landrat ist Anton Speer (Freie Wähler). Er ist seit 2014 im Amt und stellt sich bei der Kommunalwahl 2020 zur Wiederwahl. Gegen ihn treten Florian Lempert von der CSU und André Göllrich von der FDP an.

Das Ergebnis der Landratswahl in Garmisch-Partenkirchen können die Wähler voraussichtlich schon am Wahlabend erwarten. Die Stimmzettel der Landratswahl werden zu Beginn ausgezählt, ehe es an die anderen Listen für Gemeinderäte und Kreistag geht. Erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen, kommt es zwei Wochen später zu einer Stichwahl unter den zwei Bewerbern mit den besten Wahlergebnissen.

Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Garmisch-Partenkirchen

Neben der Kommunalwahl 2020 finden im Landkreis auch die Bürgermeisterwahlen statt. In der Stadt Garmisch-Partenkirchen versucht Dr. Sigrid Meierhofer von der SPD, wieder zur Bürgermeisterin gewählt zu werden. Darüber hinaus finden in 18 Gemeinden Bürgermeisterwahlen statt. Auch bei den Bürgermeistern wird die Auszählung der Stimmen voraussichtlich noch am Wahltag beendet sein. Schließlich muss pro Stimmzettel nur ein Kreuz ausgezählt werden.

Ergebnis der Gemeinderatswahl und Stadtratswahl 2020 in Garmisch-Partenkirchen

Von besonders großem Interesse für viele Wähler ist vor allem das kommunale Parlament im eigenen Wohnort. Die Gemeinderatswahl beziehungsweise Stadtratswahl wird allerdings erst nach dem Ergebnis für Bürgermeister und Landrat ausgezählt, denn der Zeitaufwand ist wesentlich größer ist als bei den Personenwahlen. Auf den Parteilisten können die Wähler eine Vielzahl von Stimmen auf verschiedenen Listen kumulieren oder panaschieren und so aktiv die Reihenfolge der Kandidaten beeinflussen. Konkrete Zahlen werden erst in den Tagen nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern vorliegen.

Ergebnis der Kreistagswahl in Garmisch-Partenkirchen

Laut Gesetz ist der Kreistag dafür verantwortlich, über die „wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung“ zu entscheiden und „die gesamte Kreisverwaltung“ zu überwachen. Insgesamt werden mit dem Ergebnis der Kommunalwahl in Garmisch-Partenkirchen die 60 Mitglieder des Kreistags bestimmt. Die Auszählung der Wahlergebnisse kann unter Umständen viel Zeit beanspruchen. Die Stimmzettel sind ähnlich komplex wie bei der Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl.