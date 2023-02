Quo vadis Kongresshaus?: Die Entscheidende Phase beginnt

Von: Andreas Seiler

Die Zukunft des Kongresshaus-Areals wird in Garmisch-Partenkirchen seit Jahren kontrovers und emotional diskutiert. © GaPa mitgestalten 2030

Jetzt ist es amtlich: Die Garmisch-Partenkirchner haben am 23. April in der Frage, was aus dem Kongresshaus werden soll, die Qual der Wahl: Neubau oder Erhalt? In der jüngsten Sitzung erkannte hierzu der Gemeinderat das Bürgerbegehren einer Initiative als zulässig an.

Garmisch-Partenkirchen – Es wäre zu hoch gegriffen, von einer Überraschung zu sprechen. Aber bemerkenswert war es schon, dass der Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat am Mittwochabend das von der Initiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss!“ angestrebte Bürgerbegehren einstimmig und ohne größeren Einspruch durchwinkte. Denn im Vorfeld waren im Politbetrieb des Kreisortes durchaus Bedenken laut geworden.

Die Fragestellung, hieß es, lasse reichlich Raum für Interpretationen zu. Der Wortlaut: „Sind Sie dafür, dass unser Kongresshaus nicht abgerissen wird, sondern in seiner jetzigen Form als Kultur-, Kongress- und Bürgerzentrum dauerhaft erhalten bleibt?“ Es stellt sich die Frage, was genau unter dem geforderten Erhalt zu verstehen ist. In welchem Umfang kann oder darf überhaupt saniert werden, sollte sich diese Forderung durchsetzen?

Initiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss!“: behutsame Sanierung bei Erfüllung aller Bestandsschutzauflagen

CSU-Gemeinderat Claus Gefrörer warf in der Sitzung den Spielball ins Feld der Verwaltung: „Was bedeutet das konkret?“ Bauamts-Vize Markus Gehrle-Neff meinte, dass dann die Diskussion über das genaue Ausmaß der Eingriffe und Veränderungen neu geführt werden müsse. Man könnte sicherlich, so sein Tenor, etwa die Infrastruktur, die Energie- und Medientechnik etwas auf Vordermann bringen. Aber die Möglichkeiten, die Funktionalität des verschachtelten und in die Jahre gekommenen Gebäudekomplexes am Richard-Strauss-Platz zu verbessern, seien begrenzt.

Gemeinderat Claus Gefrörer sieht Interpretationsspielraum bei der Fragestellung des Bürgerentscheids. © PETER KORNATZ

Mehr Klarheit schafft Dr. Thomas Trickl, Sprecher der Bürgerinitiative, der gestern eine Pressemitteilung verschickte. „,Erhalten‘ beinhaltet dabei selbstverständlich die laufende Pflege, Ausführung erforderlicher Reparaturen, eine behutsame schrittweise Sanierung (wo es notwendig ist) sowie die Erfüllung gesetzlicher Auflagen bei Bestandsschutz“, schreibt er. Diese „Sicherung des Fortbestehens“ betreffe nicht nur das Gebäude, sondern auch die Funktion als Kongress-, Kultur- und Bürgerzentrum.

Dr. Thomas Trickl kämpft für die behutsame Sanierung des Kongresshauses. © Kornatz

Bürgerentscheid zur Zukunft des Kongresshauses: Rathaus bereitet die Abstimmung am 23. April vor.

Zurück zur Sitzung: Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) gab sich betont diplomatisch. Es gebe zwar „Diskussionspunkte“, sagte sie. Aber es sei nicht Aufgabe der Verwaltung, den Sinn oder Unsinn einer Fragestellung zu bewerten. Man habe jedenfalls keine Anhaltspunkte gefunden, die gegen eine Zulässigkeit sprechen. Dieser Sichtweise schlossen sich die Gemeinderäte geschlossen an und gaben grünes Licht für das Bürgerbegehren.

Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) gibt sich diplomatisch. © PETER KORNATZ

Im Rathaus wird nun der Bürgerentscheid am Sonntag, 23. April, also die eigentliche Abstimmung, vorbereitet. Die Walunterlagen gehen jetzt in den Druck und werden gegen Ende März an die Haushalte verschickt. Rund 22 000 Garmisch-Partenkirchner sind dann aufgerufen, eine Entscheidung zu fällen, wie es mit dem Kongresshaus weitergehen soll – entweder per Briefwahl oder in den beiden Lokalen (Rathaus und Landratsamt). Zwei Lösungen stehen bekanntlich zur Auswahl: Der Gemeinderat schlägt per Ratsbegehren einen deutlich verkleinerten Neubau vor. Und die Bürgerinitiative macht sich – quasi als Konkurrenzvorschlag – für einen Erhalt samt behutsamer Sanierung stark. Außerdem wird es auf dem Stimmzettel noch eine Stichfrage geben – für den Fall, dass beide Vorschläge mehrheitlich mit „Ja“ beantwortet werden. Eine Hürde gibt es: das so genannte Quorum. Jede Variante muss mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten, also jeweils rund 4400, hinter sich vereinen. Gelingt dies nicht, ist das Ganze obsolut – und die Diskussion beginnt im Gemeinderat von vorne. Ein Szenario, das Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander) nicht ausschließt, denn: „Ich habe den Eindruck, dass das die Leute nicht interessiert.“

Einen Schlagabtausch lieferten sich in der Sitzung Rathauschefin Koch und ihr Erzrivale, FDP-Gemeinderat Martin Sielmann. Dieser monierte unter anderem, dass die Kosten für die Bürgerbeteiligung zum Dauerbrenner Kongresshaus im vergangenen Jahr nicht transparent dargestellt und wie ein Geschäftsgeheimnis der zuständigen GaPa Tourismus GmbH behandelt worden seien. Das stimme nicht, konterte Koch. Die Ausgaben in Höhe von rund 150 000 Euro seien sehr wohl in einer Sitzung bekanntgegeben und auf der Gemeinde-Homepage veröffentlich worden.