Kongresshaus: Das Bürgerbegehren kommt

Die Gegner eines Abrisses und eines kleineren Neubaus des Kongresshauses machen mobil. Um Gemeinderat Dr. Christoph Elschenbroich hat sich eine Initiative geschart, die per Bürgerentscheid den Beschluss des Gemeinderats kippen will. Ziel ist es, den Henchion-und-Reuter-Entwurf zu realisieren.

Garmisch-Partenkirchen – Neben Martin Schröter (FDP) ist Dr. Christoph Elschenbroich der zweite Außenseiter im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat. Der parteifreie Kommunalpolitiker hat eigene Ansichten, die die Kollegen gerne mal belächeln, weil er mit Verve für Themen kämpft, die ihm am Herzen liegen – darunter Kultur und jazzGAP –, die andere im Gremium für belanglos und beliebig halten. Jetzt hat Elschenbroich eine Angelegenheit für sich entdeckt, die Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) und den anderen Gemeinderäten sowie der Verwaltung wenn nicht schlaflose Nächte, so doch einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Zusammen mit Anni Aberl-Rutz, Heidemarie Trickl, Jörg Setzpfand, Thomas Goetze und Klaus Hilleprandt hat er eine Initiative ins Leben gerufen, die die „Rettung des GAP-Kongresshauses durch Sanierung und Teilneubau des Foyers“ zum Ziel hat. „Wir wollen, dass der Entwurf von Henchion und Reuter verwirklicht wird.“

Das Berliner Architektur-Büro hatte 2016 den Wettbewerb gewonnen. Im Laufe der Planungen beschloss der Gemeinderat, gegen Elschenbroich Stimme, das Projekt zu stoppen, weil die Kosten mit geschätzt 35 Millionen Euro aus dem Ruder gelaufen waren Das Kommunalparlament entschied sich mit großer Mehrheit für einen Abriss des Gebäudes von 1978 und für einen Neubau an selber Stelle.

Für Elschenbroich der falsche Weg. Weil ein Ratsbegehren zum jetzigen Zeitpunkt im Gemeinderat nicht mehrheitsfähig ist, streben Elschenbroich und seine Mitstreiter ein Bürgerbegehren an. „Wir werden Anfang des neuen Jahres damit beginnen, Unterschriften zu sammeln“, sagt Elschenbroich (79). Ziel ist ein Bürgerentscheid. Als Termin schwebt ihm der Mai 2019 vor, „zeitgleich mit der Europawahl. Das würde Kosten sparen“.

Der Chemie-Professor, der bis 2004 an verschiedenen nationalen und internationalen Universitäten lehrte, ahnt bereits, dass es schwer werden dürfte, die Garmisch-Partenkirchner an die Wahlurnen zu bringen. „Ich hoffe, wir können sie für das Kongresshaus hinterm Ofen hervorlocken.“ 2014, gleich nach der Kommunalwahl, hatten ihn seine Kollegen zum Referenten für Bürgerbeteiligung bestimmt. Diesen Posten hatte ihm in der Vergangenheit Ströter streitig gemacht. Der Vizebotschafter an der deutschen Vertretung in Luxemburg stürzte sich auf jedes Thema, das die Bürger umtrieb. Sei es die Mobilfunk- oder die Zitzmann-Problematik – Schröter besetzte diese Themen. „Zum Kongresshaus muss ich selbst Stellung beziehen“, sagt Elschenbroich.

Seine Meinung hat er zusammen mit Goetze am Montag im Bauausschuss vertreten. Beide taten das durchaus temperamentvoll und lieferten sich Wortgefechte mit Bürgermeisterin Meierhofer. Als die Rathaus-Chefin Goetze das Wort entzog, dieser allerdings unbeeindruckt weitersprach, drohte sie damit, ihn des Saales zu verweisen. „Holen Sie jetzt die Polizei“, fragte Goetze. Er spielte auf eine Gemeinderatssitzung vor fast eineinhalb Jahren an, als Zuschauer auf dem Balkon gestört hatten und Meierhofer durch Ordnungskräfte den Saal räumen ließ. Die Antwort der Rathaus-Chefin: „Ich bin streitbar genug. Das schaffe ich schon allein.“ Elschenbroich sprang Goetze zur Seite und erinnerte Meierhofer an den Spruch vom „neuen Miteinander“, den sie bei ihrem Amtsantritt geprägt hatte. Sie wollte einen anderen Führungsstil pflegen als ihr Vorgänger Thomas Schmid, der in Alleinherrscher-Manier Beschlüsse durchgedrückt hatte. „Davon ist nicht mehr viel übrig“, sagte Elschenbroich im Gespräch mit dem Tagblatt.

Entzündet hatte sich der Zwist an der Entscheidung des Bauausschusses, das Büro „compar“ damit zu beauftragen, den Realisierungswettbewerb für den Neubau des Kongresshauses vorzubereiten und zu betreuen. Während Elschenbroich und Goetze darauf pochten, schon in dieser Phase die Bevölkerung einzubeziehen, wischten die Ausschussmitglieder diesen Vorschlag vom Tisch. Begründung: Man müsse den Beschluss des Gemeinderats umsetzen und Daten sammeln. Einzig Hannes Biehler (CSU) wandte ein, dass es bei Bürgern Bedenken gegen einen Neubau gebe. Letztlich fügte er sich den Einwänden seiner Kollegen.

Mit 154 000 Euro lassen sich die Experten von „compar“, die schon den Wettbewerb begleiteten, den Henchion und Reuter für sich entschieden hatte, ihre Arbeit vergüten. Für Elschenbroich „rausgeschmissenes Geld“.