2721 Stimmen:Bürgerbegehren zur Rettung des Kongresshauses erfolgreich

Das Bürgerbegehren „Rettet unser Kongresshaus“ war erfolgreich. Es hat weit mehr als die nötigen Stimmen gesammelt. Jetzt ist der Markt Garmisch-Partenkirchen am Zug.

Garmisch-Partenkirchen – Diesmal nahm Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) die Unterschriftenlisten persönlich entgegen. Dieses Privileg erhalten nicht alle Initiatoren eines Bürgerbegehrens oder eines Bürgerantrags. Für Jörg Setzpfand, Klaus Hilleprandt und Dr. Christoph Elschenbroich hatte die Rathaus-Chefin Zeit. Es reichte sogar für einen kurzen Plausch in ihrem Amtszimmer. Setzpfand, Hilleprandt und Elschenbroich, die Köpfe des Bürgerbegehrens „Rettet unser Kongresshaus“, übergaben Meierhofer Klarsichtordner, in denen fein säuberlich 311 Formulare mit 2721 Unterschriften abgeheftet waren. Mehr als genug. „Wir hätten knapp 1800 gebraucht“, sagt Setzpfand, „aber wir wollten einen Puffer haben.“ Mit rund 1000 scheint der groß genug zu sein, selbst wenn das Einwohnermeldeamt, das die Unterschriften prüft, einige herausfiltert, die ungültig sind.

Die große Zahl der Unterstützer, die dafür sind, dass das bestehende Kongresshaus erhalten und saniert wird und nicht einem Neubau weichen muss, hat sogar die Initiatoren überrascht. „Die Resonanz war überwältigend“, sagt Elschenbroich. „Dabei sind wir nicht einmal generalstabsmäßig vorgegangen.“ Die Listen lagen in 50 Geschäften in Garmisch und Partenkirchen aus, zehn Helfer waren auf den Straßen unterwegs und sprachen Passanten an.

Sollte der Gemeinderat das Bürgerbegehren für zulässig erklären, was nach den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit sehr wahrscheinlich ist, haben Setzpfand, Hilleprandt und Elschenbroich einen Wunschtermin für den Bürgerentscheid. Ihnen schwebt Sonntag, 26. Mai, vor, der Tag der Europawahl. „Dadurch ließe sich Geld sparen“, sagt Setzpfand. Ein Bürgerentscheid schlägt mit ungefähr 20 000 bis 25 000 Euro zu Buche. Er rechnet damit, dass der Gemeinderat den Bürgerentscheid mit einem Ratsbegehren kontert. Es soll innerhalb der CSU Stimmen geben, die dafür werben. Das letzte Wort, ob die Garmisch-Partenkirchner Bürger in Sachen Kongresshaus parallel zur Europawahl zur Urne gerufen werden, hat Setzpfand zufolge der Bundeswahlleiter. Diese Auskunft hat er von der Rathausverwaltung bekommen.

Trommeln will das Bürgerbegehren für sein Anliegen mit einer Infoveranstaltung. Einen genauen Termin konnte Setzpfand nicht nennen. Gleiches hat die Gemeinde am 24. April vor, das CSB plant für den 28. März im Olympiasaal eine Podiumsdiskussion.