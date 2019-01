Kongresshaus: Initiatoren sammeln Unterschriften für das Bürgerbegehren

Abreißen und in kleinerer Form neu bauen - das hat die Gemeinde mit dem Kongresshaus vor. „Ein Unding“ für Jörg Setzpfand, Klaus Hilleprandt und Dr. Christoph Elschenbroich. Um den Komplex zu retten, starten sie nun ein Bürgerbegehren.

+ „Bisher lautete die Devise immer: sanieren und erweitern“, sagt Jörg Setzpfand. Dabei soll es bleiben, wenn es nach ihm geht. © Thomas Sehr Garmisch-Partenkirchen – Jörg Setzpfand ist derzeit viel unterwegs. In Geschäften, in Restaurants und Cafés, in Hotels. Immer dabei: Listen, in die sich Garmisch-Partenkirchner eintragen können, die das Bürgerbegehren „Rettet unser Kongresshaus“ unterstützen. Der Zuspruch ist enorm – zu Setzpfands großer Freude. „Überall, wo ich auftauche, bekomme ich positive Rückmeldungen.“ Den Menschen, mit denen er über den Komplex am Richard-Strauss-Platz spricht, stößt besonders auf, „dass die Gemeinde ihr Eigentum so verkommen lässt“. Und das seit Jahren. „Ein Unding“ für den Garmisch-Partenkirchner, der sich auch im FDP-Ortsverband engagiert.

Zudem stören ihn und die anderen Vertreter des Bürgerbegehrens, Dr. Christoph Elschenbroich und Klaus Hilleprandt, die Abrisspläne der Gemeinde. Das bestehende Kongresshaus durch einen kleineren Neubau mit teilbarem Mehrzwecksaal zu ersetzen, „wäre mit gravierenden Nachteilen verbunden“, heißt es in der Begründung ihres Bürgerbegehrens. Zudem vermuten sie, dass dadurch „die Spielstätten ,Bühne U1‘ und ,Kleines Theater‘ in Gefahr sind“. Setzpfand verfolgt wie seine beiden Mitstreiter seit Jahren, was der Markt mit seinem Kongresshaus vorhat. „Bisher lautete die Devise immer: sanieren und erweitern“, erinnert sich der Garmisch-Partenkirchner. Dafür wurden bereits Unsummen – ihm zufolge 700 000 Euro seit 2005 – für Gutachten und Pläne ausgeben. All das – Makulatur.

Ziel: Spätestens im April Antrag auf Bürgerentscheid einreichen

Damit wollen sich Setzpfand, Elschenbroich und Hilleprandt nicht abfinden. Deshalb haben sie ihr Bürgerbegehren gestartet, das acht Prozent der wahlberechtigten Garmisch-Partenkirchner unterstützen müssen, damit es zum Entscheid kommt. „Unser Ziel ist es, etwa 2400 Unterschriften zu sammeln“, sagt Setzpfand. Dafür sollen Januar und Februar genutzt werden.

Spätestens im April möchten die Vertreter die Listen und damit den Antrag auf einen Bürgerentscheid im Rathaus einreichen. Ihre Fragestellung: „Sind Sie dafür, dass unser Kongresshaus nicht abgerissen, sondern stattdessen saniert und durch den Teilneubau eines Foyers aufgewertet, in seiner Funktion als Kultur-, Kongress-, und Bürgerzentrum dauerhaft erhalten bleibt?“ Darüber sollen die Garmisch-Partenkirchner abstimmen. Den Initiatoren schwebt dafür der Tag der Europawahl am Sonntag, 26. Mai, vor. „So können Kosten und personeller Aufwand vermieden werden“, meint Setzpfand. Um diesen Zeitplan einzuhalten, hofft er nun auf viele Unterstützer, die sich auf den ausliegenden Listen eintragen.

Weitere Informationen

und Listen, um sich für das Bürgerbegehren „Rettet unser Kongresshaus“ einzutragen gibt’s bei Jörg Setzpfand unter Telefon 0 88 21/5 81 64.