Kongresshaus: Hoffen auf den Durchbruch

Von: Andreas Seiler

Im Gespräch mit Passanten: Michael Gerber (M.), Geschäftsführer der Gemeinde-Tochter GaPa Tourismus, an dem Info-Stand am Bischoffseck. © Sehr

Die Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Garmisch-Partenkirchner Kongresshauses lief zwar eher schleppend an. Dennoch präsentierten die Initiatoren jetzt ein erstes Zwischenfazit. Die zentrale Aussage, die wenig überrascht: Um die hohen Erwartungen und gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, dürfte es auf eine Generalsanierung oder einen angeblich gleich teuren Neubau hinauslaufen.

Garmisch-Partenkirchen – Michael Gerber, Chef der Gemeinde-Tochter GaPa Tourismus, musste im Ringen um die Zukunft des Garmisch-Partenkirchner Kongresshauses schon einiges an Kritik einstecken. Nichtsdestotrotz scheint der GmbH-Geschäftsführer seinen Optimismus nicht verloren zu haben. „Wir sind im Gespräch, das finde ich gut“, sagte er im Zuge einer Info-Veranstaltung, die im Rahmen der aufwändigen Bürgerbeteiligung am Bischoffseck stattfand. Die Marktgemeinde erhofft sich bekanntlich von dem Prozedere einen Durchbruch in der festgefahrenen Kongresshaus-Frage. Am Ende, voraussichtlich im Spätherbst, soll per Bürgerentscheid ein Machtwort gesprochen werden, wohin die Reise geht.

Beteiligung bislang eher mau

Auf den Hinweis, bislang sei die Beteiligung eher mau, reagiert Gerber gelassen. „Das Thema ist in Bewegung“, findet er. Schließlich werde es jetzt auch konkreter. Mit der Resonanz am Bischoffseck war er jedenfalls zufrieden. „Wir haben einen ganz guten Zuspruch.“ In der Tat nutzten viele Passanten die Gelegenheit, sich schlau zu machen oder ihre Meinungen auf Pinwänden zu hinterlassen. Der Einwand, der Bürgerentscheid aus dem Jahre 2019, bei dem sich eine deutliche Mehrheit für den Erhalt samt Sanierung der Liegenschaft am Richard-Strauss-Platz ausgesprochen hatte, werde schlichtweg ignoriert, prallt an Gerber ab. Sein Argument: Das laufende Beteiligungsverfahren sei ergebnisoffen. Und diesmal werde – im Gegensatz zu 2019 – umfangreich informiert. „Diese Art des Austauschs hat es bislang nicht gegeben.“

Am Bischoffseck präsentierten Gerber und seine Mitstreiter ein erstes Zwischenergebnis des im März angestoßenen Dialogs, der bis Juli dauern soll. Fachleute hatten die Vorschläge und Anregungen der Teilnehmer der ersten beiden Treffen auf der Tannenhütte und im Kongresshaus ausgewertet. Das Ergebnis bekam man jetzt auf mehreren, dicht beschriebenen Tafeln zu sehen.

Fest steht: Die Garmisch-Partenkirchner wünschen sich ein „Haus für alle“, also für die Bürger, die Kultur und das Kongressgeschäft. Allerdings genügt das in die Jahre gekommene Bestandsgebäude – Eigentümer ist der Markt, Betreiber GaPa Tourismus – in vielerlei Hinsicht nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Dies betrifft etwa die Barrierefreiheit, technische Ausstattung und energetische Beschaffenheit.

Abgespeckte Sanierung scheidet wohl aus

Noch halten sich die Verantwortlichen mit konkreten Aussagen zurück. Aber Christian Hörmann, Geschäftsführer der Münchner Beratungsfirma Cima, die im Auftrag von GaPa Tourismus die Bürgerbeteiligung managt, stellt zumindest eine These auf: Nach seinem Dafürhalten kommen nur eine Generalsanierung oder ein Neubau in Frage. Denn nur so ließen sich die hohen Erwartungen und die strengen Bestimmungen des Gesetzgebers erfüllen. „Wir haben nur zwei Wege“, sagt er. Und beide Versionen dürften vermutlich ähnlich viel kosten. Kalkulationen dazu sollen noch geliefert werden. Das Investitionsvolumen dürfte aber im zweistelligen Millionenbereich liegen. Eine dritte Variante in Form einer abgespeckten und damit günstigeren Sanierung, die ebenfalls im Gespräch ist, scheidet nach Ansicht Hörmanns aus. Er verstehe sich als neutraler Moderator, betont er. Ihm gehe es darum, die Diskussion zu versachlichen.

Der nächste Termin Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses „GaPa 2030“ ist am Samstag, 7. Mai, die junge Bevölkerung (16 bis 30 Jahre) gefragt. Der Workshop beginnt um 10 Uhr in der Lodge am Hausberg. Weitere Infos: mitgestal ten.gapa2030.com.