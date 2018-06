Kongresshaus-Debatte: Eine Variante fällt völlig aus dem Rahmen

Es ist die Zeit der Entscheidungen: Nach der Ski-WM-Bewerbung müssen die Garmisch-Partenkirchner Gemeinderäte am 24. Juli nun über das Kongresshaus beschließen. Mittlerweile gibt es eine große Bandbreite an Modellen. Zwischen Sanierung und Neubau befinden sich noch weitere Möglichkeiten in der Verlosung. Was ist der Hauptgewinn?

Garmisch-Partenkirchen – Die entscheidende Sitzung hat Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) kurzfristig verschoben. Sehr zum Leidwesen von Martin Schröter. Der FDP-Mann wird nun wohl seinen Urlaub umbuchen müssen, wenn er teilnehmen möchte. Den neuen Termin erklärt die Rathaus-Chefin mit der Nähe zu Bauausschuss- und Finanzausschuss-Sitzungen. „Damit wir reagieren können.“ Statt am 18. Juli beschließen die Garmisch-Partenkirchner Gemeinderäte nun sechs Tage später, am 24. Juli, darüber, wie das Kongresshaus für die nächsten Jahrzehnte ausschauen wird und ob es am derzeitigen Standort am Richard-Strauss-Platz saniert, völlig neu gebaut oder in Zukunft in der Nähe des Eisstadions stehen wird. Die Palette der Möglichkeiten hat zugenommen. Es ist mittlerweile eine Lotterie 1 aus 5+. In der Mittwochsitzung des Kommunalparlaments wurden fünf Modelle präsentiert, ein sechster Vorschlag fällt aus dem Rahmen.

Modell 1 ertüchtigt das, was da ist

Das Haus bleibt so erhalten, wie es ist. Es werden die sicherheitsrelevanten Mängel wie der Brandschutz behoben und die Küche so hergerichtet, dass sie den Anforderungen der Betriebsvorschriften entspricht. Markus Gehrle-Neff, stellvertretender Leiter des Bauamts, nennt dafür eine Kostenschätzung von zehn Millionen Euro, die allerdings aus dem Jahr 2016 stammt. „In dieser Summe sind noch keine Schönheitsreparaturen enthalten.“

Modell 2 ist die Prestigevariante - und unglaublich teuer

Die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses ist immer noch in der Verlosung und die mit Abstand teuerste Variante. Um es zu realisieren, müssten Umplanungen vorgenommen und der Ausstattungsstandard reduziert werden. Derzeit liegen die Kostenschätzungen des Berliner Architekturbüros Henchion & Reuter, das den Ideenwettbewerb gewonnen hatte, bei über 31 Millionen Euro – allerdings ohne eine Tiefgarage, die mit sieben Millionen Euro zu Buche schlägt. Die Gemeinde hat Gehrle-Neff zufolge ihre Fühler ausgetreckt und versucht, diverse Töpfe – Städtebau- oder Röfe-Förderung,die öffentliche und touristische Infrastruktureinrichtungen finanziell bezuschussen, – anzuzapfen. Derzeit wird das Kongresshaus nach Auskunft von Meierhofer zu 30 Prozent für touristische Zwecke genutzt, zu 20 Prozent als Bürgerhaus und zu 50 Prozent für kulturelle Veranstaltungen. Bei mehreren Fraktionen hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Prestigeprojekt am Richard- Strauss-Platz überdimensioniert ist.

Modell 3 will den Abriss und den Neubau an gleicher Stelle

Diesen Vorschlag scheinen GaPa-Tourismus und die Verwaltung zu präferieren. Ihnen schwebt der Abriss des bestehenden Gebäudes und ein Neubau an gleicher Stelle vor – allerdings als Kongresshaus light, mindestens eine Nummer kleiner als das bestehende. Das derzeitige Kongresshaus verfügt über zahlreiche Säle mit gesamt 5700 Quadratmeter. Die neue Version käme auf nur noch rund 2700 Quadratmeter. Die Kosten dafür, inklusive Tiefgarage, würden sich Gehrle-Neff zufolge auf 31,3 Millionen Euro belaufen. Entscheidet sich der Gemeinderat im Juli für diese Variante, ist man gezwungen, einen neuen Wettbewerb auszuschreiben. Das Kongressgeschäft läge während der Bauzeit, die auf mindestens drei Jahre veranschlagt wird, für viele Monate brach. Die Frage, was in dieser Zeit mit den Mitarbeitern geschieht, die derzeit bei GaPa-Tourismus in diesem Bereich tätig sind, trieb die Gemeinderäte Claudia Zolk (CSB) und Peppi Braun (Freie Wähler) um. Einhellige Antwort von Meierhofer und Thorsten Unseld, Kaufmännischer Leiter von GaPa-Tourismus: Die Beschäftigten könnten Tätigkeiten in anderen Bereichen der Rathausabteilungen, wie etwa im Bauhof, übernehmen.

Das Münchner Architekturbüro Illig Bauer präsentierte den Vorschlag, auf dem Areal des derzeitigen Kongresshauses ein Kongresshotel zu errichten. Sebastian Illig stellte das Konzept vor und nannte hochkarätige Betreiber. Der Touristikkonzern TUI habe Interesse, „weil der Standort perfekt ist“. Der Kurpark werde nach seinen Plänen nicht angetastet, sondern integriert. Meierhofer wies darauf hin, dass für solch ein Projekt nicht zwangsläufig Illig zum Zug kommt. „Es würde eine Ausschreibung notwendig werden.“

Modell 5 liefert zwei Hotels und ein Kongresshaus

Das Konzept des Christlich Sozialen Bündnisses (CSB) präsentierte Vorsitzender ZO+Andreas Wieland. Nach CSB-Plänen soll das Kongresshaus als Neubau in Sichtweite des Eisstadions entstehen, auf einem Gelände, das teilweise Investor Franz Hummel gehört. Der Kauf der Fläche würde Wieland zufolge mit 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen, der Neubau eines Bürger-, Kultur- und Kongresshauses 18 Millionen Euro verschlingen. Zudem sind ein Vier-Sterne-Hotel und ein Parkhaus mit Stellplätzen geplant, die auch von Besuchern der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) und des Eisstadions genutzt werden könnten. Am jetzigen Standort am Richard-Strauss-Platz soll ein Hotel im Fünf-Sterne-Bereich in Erbpacht entstehen, die innerhalb von zehn Jahren einen Zins von 2,5 Millionen Euro abwirft. „Wichtig ist für uns einfach, dass in der Abriss- und Bauphase keine Veranstaltungen in jeglicher Form verloren gehen“, sagt Wieland. Zudem würde der Schwerlastverkehr für die An- und Ablieferung aus dem Zentrum verbannt werden. „Wir würden ein neues, bedarfsgerechtes Haus mit konzertfähigem Saal im finanzierbaren Rahmen bekommen.“

Modell 6 hat, wenn es nach Martin Schröter geht, keine Chance

Der Plan der Euroconcept Group hat mit dem Kongresshaus, in welcher Form auch immer, nur indirekt zu tun. Die Schweizer Firma mit Sitz in Zug hat ihren deutschen Standort in Konstanz. Dort hat man vor wenigen Wochen begonnen, ein Maxx-e-Motion-Center, ein Hotel und ein Parkhaus für Gesamtkosten von 75 Millionen Euro hochzuziehen. „So etwas stellen wir uns auch für Garmisch-Partenkirchen vor“, sagt Vorstand Kurt Breit. Das Maxx-e-Motion-Center, das Meierhofer als „Edelvariante eines Seminarhauses“ bezeichnet, ist ausgerichtet auf Tagungsräume, Büroflächen und Gastronomie. Das Vier-Sterne-Business-Hotel mit 130 Betten soll Breit zufolge von einer der Premium-Marken Hilton, Marriot oder Interconti betrieben werden. Das Konzept hat er am Mittwoch dem Gemeinderat vorgestellt und davor schon der Bürgermeisterin präsentiert. Nicht ohne Grund: Als Areal wünscht sich die Euroconcept Group den Parkplatz des Olympia-Eisstadions, der sich in Gemeindebesitz befindet. „Ohne uns geht nichts“, sagt Meierhofer. Sie ist vorsichtig, weil sie glaubt, dass mit dem Maxx-e-Motion-Center im Gemeinderevier der Kongresse gewildert werden könnte. „Das ist das Segment, in dem auch wir Einnahmen verzeichnen können.“ Skeptisch ist nicht nur Meierhofer. Schröter machte Breit wenig Hoffnung auf Verwirklichung: „In diesem Stil werden sie in Garmisch-Partenkirchen nichts bauen.“