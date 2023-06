Dauerthema Kongresshaus: Mehr Fragen als Antworten

Von: Andreas Seiler

Nicht gerade eine Zierde: die provisorische Fluchttreppe am Kongresshaus.

Garmisch-Partenkirchens Gemeinderat kommt beim Dauerthema Kongresshaus nicht wirklich voran. Man brauche ein Gesamtkonzept für eine Sanierung, lautet der Tenor. Erste Pflöcke sollen in einer Sondersitzung, vermutlich noch vor der Sommerpause, eingeschlagen werden.

Garmisch-Partenkirchen – An Beschlussvorlagen und spontan gestellten Anträgen mangelte es in der jüngsten Sitzung des Garmisch-Partenkirchner Gemeinderats nicht, um beim Dauerthema Kongresshaus weitere Schritte festzulegen. Auch nicht an Redebeiträgen in der leidenschaftlich geführten Debatte. Aber am Ende wurde auf Anregung von Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) fast alles vertagt. Dazu zählten auch die weiteren Planungen für eine neue Fluchttreppe. Derzeit handelt es sich dabei nur um ein Provisorium im Außenbereich des Komplexes am Richard-Strauss-Platz – nach Meinung vieler im Ort nicht gerade eine Augenweide.

„Wir können auf keinen Fall über die Treppe entscheiden“, warf SPD-Fraktionschefin Ulrike Bittner-Wolf in die Runde. Erst brauche man doch ein Gesamtkonzept und eine Kostenkalkulation. „Wir müssen uns ein Komplettpaket überlegen“, regte auch Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander) an. Eine Sichtweise, der sich letztlich das Gremium anschloss. Es wurde lediglich die Verwaltung damit beauftragt, nach möglichen Alternativstandorten Ausschau zu halten – sollte man das Haus während einer Renovierung schließen (müssen).

Die Vorgeschichte ist bekannt: Die Garmisch-Partenkirchner haben sich per Bürgerentscheid für den Erhalt und eine Sanierung des Gebäudes, das den Ansprüchen an ein modernes Multifunktionsgebäude nicht mehr genügt, ausgesprochen. Doch wer gehofft hatte, nun gehe endlich etwas voran, wurde enttäuscht. Denn der Gemeinderat muss erst eine Reihe an folgenschweren Fragen beantworten. „Es ist alles offen. Lauter Fragezeichen“, fasste Hofer das Dilemma zusammen. Das komplizierte Großprojekt, bei dem es um Millionen von Steuergeldern und um das für den Tourismusort wichtige Kongressgeschäft geht, soll in einer Sondersitzung näher besprochen werden. Rathauschefin Koch hofft, dass noch im Juli ein Termin gefunden wird. Bis dahin erwartet sie Vorschläge – von den Fraktionen, aber auch von der Bürgerinitiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss“. Koch: „Wir nehmen gerne Anregungen entgegen.“ Alle Beteiligten stünden jetzt in der Verantwortung.

Drei zentrale Fragen stehen im Raum

Es sind im Wesentlichen drei zentrale Fragen, auf die die Ortspolitik Antworten finden muss. Erstens: In welchem Umfang soll überhaupt das Bauwerk auf Vordermann gebracht werden? Die Wunschliste ist lang. Diese fängt bei moderner Technik und Barrierefreiheit an und hört bei einer energetischen Sanierung auf. Es dürfte kein Problem sein, einen hohen zweistelligen Millionenbetrag zu investieren. „Das wird was Größeres“, vermutet Koch. Denn: „Wir brauchen eine Funktionssanierung.“

Zweitens: In welchem Zeitraum soll das Ganze über die Bühne gehen? In einem Rutsch oder schrittweise? Das Vorgehen hat weitreichende Konsequenzen, vor allem dann, wenn das Haus für längere Zeit baustellenbedingt geschlossen werden muss. Kongressveranstalter und der Betreiber der Immobilie, die Gemeinde-Tochter GaPa Tourismus, brauchen Planungssicherheit. Ein wichtiger Kunde hat bereit angeklopft, ob er 2025 die Liegenschaft garantiert wieder nutzen kann. „Ich brauche eine Entscheidung“, machte GaPa-Tourismus-Chef Michael Gerber in der Gemeinderatssitzung Druck.

Und drittens: Wie soll das Mammutvorhaben finanziert werden? Die Spielräume dürften überschaubar sein. Denn der Markt hat kostspielige Bauprojekte am Laufen beziehungsweise sich vorgenommen. Dazu zählen die überfälligen Schulsanierungen – allesamt Pflichtaufgaben. Möglicherweise werde man, warnt Koch schon mal vor, bei manchen Wünschen in Sachen Kongresshaus Abstriche machen müssen.