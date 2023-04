Kongresshaus-Streit in Garmisch-Partenkirchen: Wirbel um Plakataktion

Von: Alexander Kraus

Seit vielen Jahren ein Dauerthema: die Zukunft des Kongresshauses. © Sehr

Garmisch-Partenkirchen – Im Vorfeld der Bürgerentscheide zum Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus am 23. April gibt es weiteren Ärger. Denn die Bürgerinitiative (BI) „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss“ wirft der Marktgemeinde „unlautere Methoden“ vor. Zum einen geht es um die Plakatierung zur Abstimmung über Sanierung oder Neubau des Gebäudes. Darüber hinaus dreht es sich um den Zeitpunkt der Verteilung der Briefwahlunterlagen.

Thomas Trickl berichtet von einer Vereinbarung zwischen der Bürgerinitiative und der Kommune, wonach beide Seiten auf Bekanntmachungen verzichten. So habe Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) versprochen, dass es keine Plakatierung seitens des Marktes gebe, wenn auch die Bürgerinitiative davon absehe. „Unter dieser Bedingung verzichteten wir auf die Plakatwände, die sonst von der Gemeinde hätten aufgestellt werden müssen“, betont der Sprecher der Gruppierung, die sich für den Erhalt des Kongresshauses stark macht. Und trotzdem hängen seit einigen Tagen „im ganzen Ort diese großen Plakate“. Darauf wird in großen Lettern für den Neubau geworben: „Zukunft Kongresshaus – Neubau = Zukunft“. Als Urheber des Posters ist „Zukunft GAP“ zu lesen. Unter anderem gehören die Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Werbegemeinschaften der Ortsteile dazu.

Verwaltung sieht Sache anders

Die Kommune schildert den Fall anders. Der Gemeinderat habe in der Sitzung vom 23. Februar Festlegungen hinsichtlich Art und Umfang der Bürgerinformation getroffen. Die Bürgerinitiative habe sich lediglich einer Regelung angeschlossen, dass es in der Bürgerzeitung zwei Sonderseiten zur Darlegung der Positionen beider Lager gibt, sagt Martin Millian. Bei den Plakaten, die neuerdings an den Straßen zu sehen sind, handle es sich um eine Information eines Bürger- und Unternehmenszusammenschlusses. „Im Rahmen der Meinungsfreiheit ist diese Vorgehensweise nicht zu beanstanden“, sagt der Rathaus-Sprecher, der auf die Gemeindeordnung verweist. Die Plakatierung könne nicht der Gemeinde zugerechnet werden. Die übrigen Vorschläge „wurden von Seiten der Bürgerinitiative ,Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss’ nicht angenommen“, berichtet Millian. Dazu gehörte eine eigene Rubrik auf der Website des Marktes, die im selben Umfang von der Initiative zur Darstellung ihrer jeweiligen Positionen genutzt werden kann. Auch habe die Gruppe um Thomas Trickl auf die Bereitstellung von öffentlichen Anschlagtafeln im Gemeindegebiet verzichtet und von einer gemeinsamen Bürgerinformationsveranstaltung abgesehen, sagt Millian. Darum habe sich die Marktgemeinde die Anschlagtafeln und die Info-Veranstaltung erspart. „Die gemeindliche Neutralitätspflicht und das Gleichbehandlungsgebot wurden somit umfassend beachtet.“

Doch die Bürgerinitiative wirft der Gemeinde auch vor, die Abstimmungsunterlagen zu früh verteilt zu haben. „In der Gemeinderatssitzung wurde angekündigt, dass die Wahlunterlagen ab dem 25. März versendet werden würden und die Post Zeit hätte, diese bis zum 10. April auszuliefern“, betont Trickl. Doch schon vor dem frühest möglichen Versandtermin seien bei vielen Bürgern die Unterlagen im Briefkasten gelegen. „Sinnigerweise mit dem schwarzen Flyer der Gegenseite, die wohl den korrekten Verteiltermin der Briefwahlunterlagen gewusst hatte“, vermutet der BI-Leiter.

Auch hierzu nimmt das Rathaus Stellung. „Unser Dienstleister komuna gab uns einen klaren Zeitplan vor, nach dem die Abstimmungsunterlagen zwischen dem 20. und 23. März von der Druckerei zur Post geliefert werden mussten“, berichtet Millian. Tatsächlich seien die Unterlagen am 23. März bei der Post eingeliefert und gleichzeitig an die Stimmberechtigten ausgeliefert worden. Bereits am 24. März wurden die ersten Briefe zugestellt. Gemäß Satzung müssen die Abstimmungsunterlagen spätestens am 21. Tag vor der Abstimmung bei den Stimmberechtigten sein. „Ein frühestmöglicher Versandtermin ist nicht explizit geregelt“, sagt Millian.

Initiative „Zukunft GAP“

Nach Informationen von GaPa Tourismus gehören der Initiative „Zukunft GAP“ folgende Verbände, Zusammenschlüsse und Vereine an: IHK München Oberbayern, Deutscher Skilehrerverband, Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband, Unternehmervereinigung im Landkreis GAP, Fremdenverkehrsverein Garmisch-Partenkirchen, Werbegemeinschaft „Partenkirchen erleben“, Werbegemeinschaft „Garmischer Zentrum“ und die „Impulsgruppe“. Katrin Eissler, stellvertretende Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Garmisch-Partenkirchen, fordert, dass das Kongresshaus als Begegnungs-, Veranstaltungs- und Tagungsort für die kommenden Jahrzehnte wettbewerbsfähig aufgestellt werden müsse. „Von seiner erfolgreichen Vermarktung – auch auf lange Sicht – hängt für die heimische Wirtschaft und damit für die Menschen hier im Landkreis viel ab.“ Mit Blick auf die entstehenden Kosten sei aus Sicht der Wirtschaft ein zeitgemäßer, barrierefreier und damit zukunftssicherer Neubau des Kongresshauses die wirtschaftlichste und einzig denkbare Lösung, fügt Eissler hinzu.



Nicht Mitglied von „Zukunft GAP“ ist dagegen der Beirat für Tourismus und Destinationsmanagement. „Einige Mitglieder des Beirates haben sich als Unternehmer entschieden, an der Plakat-Anzeigen-Kampagne der Initiative mitzuwirken“, berichtet Eissler. Jedoch positioniert sich der Beirat der GaPa Tourismus einvernehmlich für einen Neubau des Kongresshauses. „Die Erörterung und Entscheidung des Beirates sind durch das Thema Nachhaltigkeit unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten geprägt“, sagt Sprecherin Elisabeth Brück. Nach Überzeugung des Beirates verdienten gerade junge Menschen und Familien in Garmisch-Partenkirchen eine nachhaltige Lösung.