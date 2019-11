Polizei findet Marihuana - in der Unterhose eines 27-Jährigen

Gleich zweimal sind Schleierfahnder am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen fündig geworden: Zwei Männer hatten unabhängig voneinander Marihuana dabei.

Garmisch-Partenkirchen – ZehnGramm Marihuana hat die Polizei bei einem Mittenwalder entdeckt – und zwar in der Unterhose. Der 27-Jährige war ihnen bei einer Kontrolle am Donnerstag gegen 20.30 Uhr am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen aufgefallen, weil er nervös wirkte. In seiner Wohnung fanden die Polizisten zudem einen Crusher, der zum Zerkleinern von Marihuana dient. Er wurde samt Rauschgift sichergestellt.

Am Donnerstagvormittag hatten die Schleierfahnder bereits bei einem Wallgauer (32) eine geringe Menge Cannabis gefunden – ebenfalls am Garmisch-Partenkirchner Bahnhof. Gegen beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

