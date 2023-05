Zahnradbahn wird modernisiert: Kräftige Finanzspritze für Gleissanierung

Von: Andreas Seiler

Bei der Übergabe des Förderbescheids an der Hausberg-Haltestelle in Garmisch-Partenkirchen:(v.l.) Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl (CSU), Dritte Landrätin Tessy Lödermann (Grüne), Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU), Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), Matthias Stauch, Vorstandsvorsitzender der BZB, und Karl Dirnhofer, Technischer Leiter der BZB. © Sehr

Die Talstrecke der Zahnradbahn der Bayerischen Zugspitzbahn wird modernisiert. Große Freude herrscht darüber, dass sich der Freistaat mit 2,3 Millionen Euro beteiligt.

Garmisch-Partenkirchen – Die Talstrecke der Zahnradbahn der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) wird mit Unterstützung des Freistaats bis zum Jahresende aufwändig modernisiert. Das Unternehmen, das sich in den Händen der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen befinde, investiert in die Erneuerung der Gleis- und Oberleitungsanlagen insgesamt 2,9 Millionen Euro. Eine stattliche Summe, die der Freistaat großzügig bezuschusst. Im Rahmen eines bayerischen Sonderförderprogramms zur Erneuerung der Infrastruktur außerhalb der Deutschen Bahn beteiligt sich dieser mit insgesamt 2,3 Millionen Euro an dem Vorhaben. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) übergab am Mittwochabend in Garmisch-Partenkirchen einen entsprechenden Förderbescheid an den Geschäftsführer der BZB, Matthias Stauch.

„Die Eisenbahnstrecke der Zugspitzbahn ist ein bayerisches Unikat und neben dem Tourismus im Talbereich gerade auch für den Nahverkehr im Werdenfelser Land wichtig“, betonte der aus München angereiste Spitzenpolitiker laut einer Pressemitteilung. Mit der geplanten Erneuerung der Gleis- und Oberleitungsinfrastruktur investiere die Zugspitzbahn in die Zukunft und stelle langfristig ein attraktives und sicheres Verkehrsangebot für die Bürger sicher. Das Vorhaben sei das finanziell größte Projekt in Oberbayern aus dem besagten Sonderförderprogramm.

BZB ist froh über die üppige Finanzspritze

BZB-Chef Stauch ist froh über die üppige Finanzspritze. „Das ist ist eine hervorragende Ausgangssituation“, sagt er. Die Modernisierung sei schon seit Längerem in Planung. Nun habe man die Möglichkeit, auch einige Extras umzusetzen.

Die Strecke der über 90 Jahre alten Zahnradbahn wird in den kommenden Monaten umfassend saniert. Im Fokus steht dabei die Talstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau, auf der der Freistaat die Züge als Nahverkehrsangebot bestellt und die damit auch mit dem neuen Deutschlandticket genutzt werden kann. Der erste Bauabschnitt befindet sich zwischen dem Zugspitzbahnhof Garmisch-Partenkirchen und der Haltestelle Kreuzeck/Alpspitzbahn. Nach über 40 Jahren werden dort unter anderem die Holzschwellen durch Betonschwellen ersetzt, die Schienen erneuert und auch der sogenannte Unterbau neu aufgebaut. Im Bereich des Fußgängerübergangs Riessersee bis zum Katzensteintunnel wird zudem das Tragseil der Fahrleitung komplett ausgetauscht. Hier sind bisher überwiegend noch Originalteile vom Bau der Zahnradbahn aus dem Jahr 1929 im Einsatz.

Während der Sanierung ist der Streckenabschnitt zwischen dem Zugspitzbahnhof Garmisch-Partenkirchen und der Haltestelle Kreuzeck/Alpspitzbahn bis zum 19. Mai komplett gesperrt. In dieser Zeit bietet die BZB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an. Die Arbeiten werden nach der Sommersaison im November fortgesetzt. Die Fördermittel des Freistaats stammen aus einem bis Ende 2023 befristeten 35-Millionen-Euro-Topf, der 2022 im Rahmen des Corona-Investitionspakets einmalig für Infrastrukturmodernisierungen von nicht-bundeseigenen Eisenbahnen in Bayern geschaffen wurde.