Kraftakt für St. Anna: Sanierung der Wamberger Kirche läuft weiter

Die Sanierung der St.-Anna-Kirche in Wamberg schreitet voran. Ab Februar wird wieder an der Innenschale gearbeitet. Spenden sind weiterhin willkommen, schließlich müssen auch noch die Glocken erneuert werden.

Garmisch-Partenkirchen – St. Anna ist ein Kleinod. Ein Schmuckstück. Ein Zeugnis barocker Baukunst. Einschätzungen, die wohl jeder teilt, der nach Wamberg kommt. Von außen strahlt das kleine weiße Gotteshaus geradezu. Vor allem im Sonnenschein bei blauem Himmel. Wer die Kirche allerdings über die Sakristei betritt, steht inmitten einer Baustelle. An den Wänden Gerüste. Der kunstvolle Hochaltar – eingehaust. Die Empore wird an mehreren Stellen abgestützt. Der Putz von den Wänden, denen Feuchtigkeit arg zugesetzt hat, wurde teilweise bis auf Augenhöhe abgeschlagen. Es gibt noch viel zu tun, um das Gotteshaus auf 1016 Metern Höhe wieder zugänglich zu machen. Der Termin dafür steht schon. Ziel ist es, St. Anna bis zu ihrem 300. Patrozinium 2021 in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

„Momentan ruhen die Arbeiten“, sagt Kirchenpfleger Josef Angelbauer. Im Februar 2019 soll’s weitergehen und zwar zunächst mit der Empore. Ein neuer Eisenträger stützt diese schon. Mehrere Balken wurden bereits erneuert, um das Konstrukt abzusichern. Noch kann man aber durch den Boden schauen. „Das Loch wird Anfang kommenden Jahres zugemacht“, sagt Angelbauer. Daneben stehen die Dachspanten, die ausgetauscht werden müssen, auf der Agenda. Und der Putz. „Die ganze Raumschale muss 2019 saniert werden“, erklärt der Garmisch-Partenkirchner. Danach kommen der Fußboden und die Elektrik an die Reihe. Zwar darf laut Denkmalschutz auch künftig keine feste Lampe in dem Gotteshaus hängen, aber Steckdosen werden angebracht, um temporäre Lichtquellen anbringen zu können. „Bisher haben wir nur in der Sakristei Strom.“

Was ihn und alle weiteren Verantwortlichen begeistert, ist die enorme Spendenbereitschaft zu Gunsten von St. Anna. „Wir freuen uns auch weiterhin über jeden Euro“, betont Angelbauer. Zum einen für die Innen-Sanierung, die mit 460 000 Euro zu Buche schlägt. Davon muss die Partenkirchner Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt, zu der Wamberg gehört, einen großen Teil stemmen. Zum anderen gilt es auch, die Glocken zu erneuern. Bis zu 200 000 Euro setzt Angelbauer dafür an, die drei kaputten Eisen-Modelle zu ersetzen. Nur das Sterbeglöckerl aus dem Jahr 1676, das früher in der Kapelle am Friedhof hing, bleibt erhalten. Es ist aus Messing und zudem so klein, dass es Wamberger Bauern über zwei Weltkriege retten konnten, indem sie es auf einem Dachboden versteckten.