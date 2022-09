Kramertunnel in Garmisch-Partenkirchen wird um 100 Millionen Euro teurer

Von: Christian Fellner

Kosten liegen mittlerweile bei 365 Millionen Euro – Materialknappheit sorgt für Verzögerung

Garmisch-Partenkirchen – Tunnel sind faszinierende Bauwerke. Allerdings auch zeitaufwändige Projekte. In Garmisch-Partenkirchen entsteht gerade Bayerns längster Straßentunnel. Exakt 3609 Meter wird die Röhre durch den Kramer lang sein. Seit Februar 2020 wird am Hauptstollen gearbeitet, nachdem das gesamte Vorhaben zuvor sieben Jahre aufgrund unsicherer Geologie und Klagen der Naturschützer geruht hatte. In gut zwei Jahren, Ende 2024, hätte die Westumfahrung der Marktgemeinde, damit Tunnel Nummer drei im Loisachtal (nach Farchant und Oberau), eröffnet werden sollen.

Dieser Termin wird sich verschieben. Das Tagblatt hat den Experten in der Breitenau einen Besuch abgestattet. Dort, im ehemaligen Gebäude der Firma Geiger, haben sich Staatliches Bauamt und Tunnelbauer niedergelassen. Projektleiter Martin Wohlketzetter und Nadine Heiß, die Abteilungsleiterin im Weilheimer Bauamt für den Landkreis, haben gute und schlechte Nachrichten.

Geht es ums Geld, kann es dieser Tage nur eine Richtung geben: nach oben. So ist es auch. Die Kosten für den Kramertunnel explodieren – wenig überraschend – geradezu: 264 Millionen Euro waren ursprünglich angesetzt gewesen. Wohlketzetter hatte im Winter bei einem Termin des Skal-Clubs schon verraten, dass es dabei nicht bleiben wird (wir berichteten). Nun sehen die Verantwortlichen etwas klarer. „Jetzt sind es 365 Millionen“, sagt Heiß. Ein Plus von 100 Millionen. Wichtig für die Verantwortlichen: Alles ist von oben abgesegnet. „Der Bund hat diese Kosten genehmigt.“ Dass es noch einmal teurer werden könnte, davon geht sie nicht aus. „Das ist jetzt eigentlich bis zum Ende alles durchgerechnet.“

Faktoren für die massive Steigerung gibt es genügend: Zum einen natürlich die allgemeine Preisexplosion unter anderem durch den Ukrainekrieg. Das heikle Thema der Bewässerung der Hangquellmoore am Kramer hat zudem sehr viel Geld gekostet. „Wir sind in dieser Hinsicht Pioniere, aber über die Zeit ist das sehr teuer geworden“, betont Heiß. Bekanntlich waren durch den Tunnelbau plötzlich die Quellen trocken gefallen. Extrem aufwändig wurde ein Leitungssystem geschaffen, dass die Region mit Wasser aus dem Lahnewiesgraben künstlich versorgt.

Aber auch beim Bau der neuen Verbindung von Burgrain Richtung Garmisch am Nordportal hat es Mehraufwand gegeben. „Dort wurde teerhaltiges Material gefunden“, erklärt Wohlketzetter. Das musste speziell entsorgt werden. Alles Kostentreiber.

Die aktuelle Materialknappheit wird mit großer Sicherheit dafür sorgen, dass die Tunnelbauer den Eröffnungstermin „Ende 2024“ nicht werden einhalten können. „Das ist momentan alles enorm schwer abzuschätzen“, sagt Heiß. „Es ist eigentlich unmöglich, derzeit eine sichere Prognose zu kommunizieren.“ Wohlketzetter nennt nur ein Beispiel: In der Hauptröhre können die Firmen derzeit nicht mit dem Einbau der Zwischendecke beginnen, da gewisse Bauteile nicht lieferbar sind. „Und da reden wir noch nicht einmal vom Rettungsstollen.“ Heiß betont mit Blick auf den benachbarten Tunnel Oberau aber auch, dass ein gewisser Verzug quasi vertretbar sei. „In Oberau war es auch deutlich mehr als ein halbes Jahr.“

Doch: Es ist nicht alles schlecht am Kramertunnel. Beileibe nicht. Nur überstrahlen die Finanzen und der Faktor Zeit heutzutage einfach vieles. Denn seit dem Durchschlag im Hauptstollen im November 2021 ist sehr viel passiert – in eine positive Richtung. „80 Prozent der Sohle sind in der Hauptröhre bereits fertig“, sagt Wohlketzetter. Auf der Sohle liegt künftig der Straßenbelag des Tunnels. Zwei Fahrbahnen mit 3,75 Metern Breite haben Platz, dazu zwei Fluchtwege von einem Meter Breite. Vom Gewölbe, der Teil über der Straße, sind bereits 60 Prozent des Tunnels mit einer fertigen Innenschale ausgestattet.

Zum Verständnis: Die Tunnelwand besteht aus einer Außen- und einer Innenhaut. Die äußere Lage sichert im Grunde den Fels, dass dieser nicht nachrücken und die Röhren gefährden kann. Die innere Schicht besteht aus einer Abdichtung gegen Wasser sowie einer Hülle auf Beton oder Stahlbeton – je nach Beschaffenheit des Gesteins rund und um den Stollen. Begonnen haben die Experten mit der Verschalung von Süden her. „Nun stehen wir schon kurz vor dem Bergsturzbereich im Norden“, erläutert Wohlketzetter. Der Bergsturz ist jener wenig stabile Bereich unweit der Pflegerseestraße und des Schmölzer Sees, in dem die Wasserprobleme aufgetreten waren, da die Tunnelbauer dort kein festes Gestein vorfanden und sich sehr viele Wasserblasen in einer großen Gesteinsmulde gebildet hatten.

Nicht ganz so weit ist der rund zehn Meter längere Rettungsstollen. Dort beginnen die Innenausbauten gerade erst – und auch dort machen sich die Materialprobleme bemerkbar. Diese kleinere Röhre, die rund ein Drittel des Querschnitts des großen Haupttunnels hat, „wird hoffentlich kaum jemand je zu Gesicht bekommen“, sagt Wohlketzetter. Trotzdem braucht es sie, um bei einem Tunnelbauwerk mit nur einer Röhre im Notfall zufahren und Menschen evakuieren zu können.

Im Außenbereich nehmen die Formen langsam auch Gestalt an. Im Süden sind die beiden Loisach-Brücken, über die die Umgehung an die B23 angebunden werden soll, schon seit einiger Zeit fertig. Die Verbindung erfolgt über einen Kreisverkehr nördlich der Loisach. Die Straße vom Tunnelportal bis in die Schmölz ist ebenfalls fertiggebaut. „Da fehlt nur noch die Deckschicht von rund acht Zentimetern“, informiert Wohlketzetter.

Am Nordportal wurde in den vergangenen Monaten eifrig an der sogenannten Grundwasserwanne gearbeitet. Denn die künftige Verbindungsstraße vom Ortsteil Garmisch nach Burgrain oder Farchant verläuft unter der späteren Tunnelzufahrt. Insofern musste diese aufwändig im Boden versenkt werden. Noch heuer soll sie in Betrieb gehen. Dort verläuft künftig auch der Radweg. „Die zweite Loisachbrücke ist jetzt auch saniert“, ergänzt Heiß. Noch in diesem Herbst soll der Verkehr wieder über das alte Bauwerk geführt werden. Ist der Tunnel einmal eröffnet, braucht es auch in diesem Fall beide Brücken – jede für eine Fahrtrichtung. Die Anbindung an die Gemeindestraße erfolgt ebenfalls über einen Kreisverkehr, der bei Gut Schwaigwang auf der jetzigen Tunnelbaustelle entsteht.

Noch ist aber viel zu tun: Die Betriebsgebäude müssen errichtet werden – eines im Süden, eines im Norden. Der Bau von Löschwasserbecken wird auch nochmals Sprengungen im Norden benötigen. „Darüber werden wir die Anwohner aber frühzeitig informieren“, verspricht Wohlketzetter.

Im Jahre 2023 wird es soweit sein. Wann der Innenausbau fertig ist, können die Verantwortlichen nicht beantworten. Hängt vom Material ab. Nur eines ist klar: Steht der Rohbau, kommt die Technik. Und Heiß betont: „Das dauert nochmal mindestens eineinhalb Jahre.“ Da muss man also kein Rechenkünstler sein, dass es mit Ende 2024 nicht funktioniert.