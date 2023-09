Kramertunnel: Beim Bauamt herrscht etwas Zuversicht

Von: Christian Fellner

Leere Baustelle: Nichts tut sich am Kramertunnel. © Krinninger-A

Seit Wochen ist die Großbaustelle am Kramertunnel verwaist. Das Staatliche Bauamt Weilheim äußert Hoffnung, „zeitnah“ neue Firma zu finden. Die Behörde schließt weitere Gerichtsverfahren nicht aus.

Garmisch-Partenkirchen – Fast ein Monat ist vergangen. Seit Mitte August ruhen am Kramertunnel offiziell die Arbeiten. Es rührt sich nicht mehr viel auf der Großbaustelle. Lediglich im Randbereich des Südportals wird im Umfeld des Tierheims durch das Wasserwirtschaftsamt und eine Fachfirma das Gerinne der Durerlaine wieder instandgesetzt – unabhängig vom Tunnelbau.

Sonst läuft die Räumung des Areals durch die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Kramertunnel, die seit 2019 den Bau der West-Umfahrung von Garmisch-Partenkirchen vorangetrieben hatte. Experten des Staatlichen Bauamts in Weilheim als Auftraggeber sind immer wieder vor Ort, um die Abnahme über die Bühne zu bringen. Insgesamt bietet die verwaiste Baustelle einen traurigen Anblick.

Baustopp am Kramertunnel: Straßenbauamt sucht neue Partner

Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen der Straßenbaubehörde in Weilheim daran, neue Partner zu finden, um die Arbeit am mit 3,6 Kilometern dann längsten Straßentunnel Bayerns wieder aufnehmen zu können. Doch Ruhe kehrt in das Thema noch lange nicht ein. Gerichtlich werden sich die Arge Kramertunnel, dahinter stecken die beiden Unternehmen BeMo Tunnelling GmbH und Subterra a.s., und das Bauamt wohl wieder sehen.

Ein erster Termin vor dem Landgericht in München hatte vor 14 Tagen bekanntlich einen Etappensieg für die Weilheimer Behörde erbracht, da das Gericht feststellte, dass die Kündigung der Baufirma nicht rechtens gewesen war, die Nachforderungen in zweistelliger Millionenhöhe zudem allein wegen Formalien nicht zulässig gewesen seien.

Kramertunnel: Straßenbauamt will zügigen Weiterbau

Außerhalb von Gerichtssälen darf man derzeit anzweifeln, ob beide Seiten nochmals ins Geschäft kommen werden. Auch wenn die Arge zuletzt in einer Pressemitteilung mitteilte, dass „wir für ergebnisorientierte Gespräche jederzeit zur Verfügung“ stehen. Man sei „trotz aller Schwierigkeiten zuversichtlich“, das Ziel, ein „auftragsgemäßes Ergebnis“ abzuliefern, auch beim Kramertunnel noch erreicht werden könnte – „bei ehrlichem Willen aller Beteiligter“.

Im Bauamt zeigt man sich „verwundert“ über diese Aussage, betont Angelika Huber aus der Kommunikationsabteilung: „Die Arge selbst hat die Arbeiten eingestellt, alle Arbeiter von der Baustelle abgezogen und wenig später die Kündigung des Bauvertrages erklärt.“ Nochmals betont die Sprecherin aber, dass nach einer Fristsetzung bis Ende August, die Arbeiten wieder aufzunehmen, das Amt den Vertrag mit der Arge gekündigt habe, „um den Weg für einen zügigen Weiterbau durch einen anderen Auftragnehmer frei zu machen“.

Kramertunnel: Nicht mehr nur tunnelbauspezifische Arbeiten zu machen

Das ist derzeit auch die vordringliche Aufgabe der Verantwortlichen. „Es finden natürlich intensive Gespräche statt, wie die Baustelle am Kramertunnel schnellstmöglich wieder anlaufen kann“, versichert Huber. Zum Zeitfaktor kann das Amt keine Aussagen treffen. „Das hängt von einigen Randbedingungen ab.“

Ein wenig Zuversicht lässt sich aus Hubers Darstellungen aber ableiten. Denn sie betont auch, dass es sich bei den ausstehenden Leistungen nicht mehr „nur um tunnelbauspezifische“ handelt. Sprich: Es geht auch um Straßenbauprojekte, die andere Unternehmen ausführen könnten. „Wir hoffen, zeitnah eine neue Baufirma zu finden.“

Weiterbau am Kramertunnel: Neue Gespräche mit österreichischer Baufirma unwahrscheinlich

Das widerspricht den Anspielungen der Österreicher auch recht deutlich, möglicherweise nochmals ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich wäre eine Kehrtwende tatsächlich überraschend, da die Arge eben in der neuesten Pressemitteilung kräftig austeilte (wir berichteten) und dem Staatlichen Bauamt schwere Vorwürfe unterbreitete, die speziell auf die Kommunikation abzielen.

In Hinblick auf die Nachforderungen, die sich laut Arge auf rund 60 Millionen Euro plus Zinsen belaufen – eine Zahl, die die Behörde aufgrund fehlender Schlussrechnungen nicht bestätigen kann –, wird in dem Schreiben moniert: „Alle Versuche, die einzelnen Positionen zu erläutern oder die näheren Umstände der Ablehnung zu erfahren, blieben ohne Erfolg.“ Die Verantwortlichen der beiden mittelständischen Unternehmen bedauern die Vorgänge, die „einmalig in der Geschichte unserer Unternehmen“ seien.

Wie es weitergeht, erscheint derzeit offen. Während die Arge betont, dass der „Vorgang inzwischen beim zuständigen Gericht anhängig“ ist, ist dem Staatlichen Bauamt derzeit kein weiteres Verfahren bekannt. Eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung schließt in Weilheim aber auch niemand der Beteiligten mehr aus.

