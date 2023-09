Entscheidung bei Kramertunnel: Behörde beendet Zusammenarbeit mit Baufirma - Nachfolge gesucht

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Eine neue Baufirma wird den Kramertunnel nun fertigstellen. Wann, ist allerdings noch nicht klar. © thomas Sehr

Streit um Großprojekt: Das Staatliche Bauamt Weilheim hat nun die Reißleine gezogen und der Baufirma des Kramertunnels gekündigt. Diese hatte zuvor selbiges getan - was aus Sicht beteiligter Juristen allerdings rechtswidrig war.

Garmisch-Partenkirchen – Jetzt gibt es nur noch ein Ziel: Die Bauarbeiten im und am Kramertunnel so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Aber nicht mehr mit der Innsbrucker Firma BeMo Tunneling GmbH, so viel steht fest. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, das bislang den Kramertunnel in Garmisch-Partenkirchen gefertigt hat, ist nach dem Gerichtsurteil am Donnerstag vom Tisch. Wie berichtet, gab das Landgericht München I dem Bauamt mit seinem Urteil recht: Die eingeforderte Nachzahlung der Tiroler Firma im zweistelligen Millionenbereich an Steuergeldern waren laut Justitia nicht gerechtfertigt.

Am Montag hat die Baufirma den Bauvertrag vorerst selbst gekündigt – laut der beteiligten Juristen allerdings rechtswidrig. Daraufhin hat die Behörde am Mittwoch diese Kündigung als unwirksam zurückgewiesen und eine Frist zur Wiederaufnahme der Arbeiten bis Donnerstag, 31. August, gestellt. „Die Baufirma zeigte daraufhin keinerlei Bereitschaft, die Bauarbeiten am Kramertunnel fortzusetzen“, teil Behördensprecher Michael Meister in einer Presseaussendung mit.

Bauamt kündigt der Baufirma zum 1. September 2023

Da aus Sicht der Bauamtes auch „nicht zu erwarten war, dass sich an dieser Haltung noch etwas ändern könnte“, hat es sich dafür entschieden, den Bauvertrag selbst rechtskonform am Freitag, 1. September, zu kündigen. „Das ist notwendig, um keine weitere Zeit zu verlieren und schnellstmöglich eine neue Baufirma mit der Fortführung der Bauarbeiten beziehungsweise mit der Fertigstellung des Tunnels zu beauftragen.“

Noch müssen etliche Fragen geklärt und Aufgaben erledigt werden

Bevor die Tätigkeit wieder aufgenommen werden kann, sind allerdings „noch etliche Fragen zu klären und Aufgaben zu erledigen“, erklärt Meister. Es muss eine genaue Leistungsfeststellung und eine Abnahme der bisher erbrachten Arbeiten erfolgen. Und natürlich sucht die Behörde nun eine neue Baufirma.

Staatliches Bauamt hat grundsätzlich Anspruch, Baumaterialien und Gerätschaften gegen eine „angemessene Vergütung“ zu übernehmen, damit die neue Baufirma weiter arbeiten kann

Der Gros der Peripherie und Infrastruktur zur finalen Fertigstellung des Tunnels soll vor Ort bleiben. Nach der ausgesprochenen Kündigung hat das Bauamt grundsätzlich einen Anspruch darauf, die für den Weiterbau erforderlichen Baumaterialien und Gerätschaften auf der Baustelle gegen eine „angemessene Vergütung zu übernehmen“ und durch die neue Baufirma nutzen zu lassen. Dazu zählen Ver- und Entsorgungseinrichtungen zur Wasserhaltung, die Stromversorgung oder die Schalwagen, um die Tunnelinnenschale herzustellen.

Wann genau eine neue Baufirma gefunden wird und wann diese ihre Arbeit aufnimmt, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Auch nicht, welche Zahlungen dem Innsbrucker Unternehmen noch zustehen oder in welcher Höhe gegebenenfalls Schadensersatz an den Freistaat Bayern zu leisten ist.