Kramertunnel: Die Freigabe kommt erst Ende 2025

Von: Christian Fellner

Kramer-Baustelle vor imposanter Bergkulisse: die Grundwasserwanne am Nordportal. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Das Staatliche Bauamt hat seine Jahresplanung vorgestellt: für die ausstehenden Tunnelprojekte im Landkreis heißt es: bitte warten. Die Arbeiten am Auerberg sollen im Frühjahr 2024 starten.

Landkreis – Als Tal der Tunnel ist das Loisachtal bereits verschrien. Bei denen, die den sofortigen Bahnausbau fordern und keine weiteren Investitionen – für einen besseren Öffentlichen Personennahverkehr. Das eine schließt das andere nicht aus – halten die Befürworter der Tunnelprojekte dagegen und stellen in den Fokus, dass die Region endlich eine Entlastung von der Verkehrslawine verdient. Die Euro-Millionen flossen zuletzt vom Bund nur in die Verbesserung der Straßeninfrastruktur, während die Bahn nach dem tragischen Unglück vom Juni 2022 erst einmal damit beschäftigt ist, das vorhandene Netz auf Vordermann zu bringen.

Inmitten dieses Mixes an Standpunkten steht das Staatliche Bauamt in Weilheim, das mit der Planung und Ausführung der Tunnel-Projekte beauftragt ist. Bei einem Jahresgespräch in Weilheim gaben Stefan Scheckinger, Leiter der Behörde, und Raphael Zuber, Kopf des neuen Sachgebiets Großprojekte, einen Einblick in die Planungen für das Jahr 2023. Die wichtigsten Neuigkeiten in Kürze: Die Eröffnung des Kramertunnels in Garmisch-Partenkirchen verzögert sich auf Ende 2025 (statt geplant Ende 2024), mit dem Bau des Auerbergtunnels als wichtigem Lückenschluss zwischen Oberau und dem Autobahnende hingegen soll bereits 2024 begonnen werden. In Sachen Wanktunnel wird in diesem Jahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Im folgenden ein Überblick:

Kramertunnel

Die Fertigstellung der Innenschale und der Einbau des Fahrbahnbelags sind am Tunnelbauwerk selbst die großen Themen für dieses Jahr. „Derzeit sind rund 75 Prozent der Innenschale im Haupttunnel fertig, wir sind dort kurz vor dem Bergsturzbereich, im Rettungsstollen stehen wir bei etwas mehr als 20 Prozent“, sagt Raphael Zuber und fügt an: „Das schaut jetzt schon richtig nach Tunnel aus, wir sind damit aber noch das ganze Jahr beschäftigt.“ Heißt im Umkehrschluss: Mit der Tunneltechnik geht es erst 2024 weiter. Doch auch außerhalb der beiden 3,6 Kilometer langen Röhren schreiten die Arbeiten wieder zügig voran. So sollen 2023 die beiden Betriebsgebäude im Norden beim Steinbruch sowie im Süden nahe des Portals fertiggestellt werden.

Obendrein geht es mit dem Straßenbau im Norden bei Schwaigwang weiter: Dort wird die Grundwasserwanne fertiggestellt, durch die künftig die Verbindungsstraße von Burgrain in den Ortsteil Garmisch verläuft. „Ende des Jahres soll sie in Betrieb gehen.“ Zusätzlich wird bereits ab Mai auf der Nordseite der Baustelle der Kreisverkehr errichtet, über den künftig das neue Tunnelbauwerk ans Straßennetz angeschlossen wird.

Für die Anwohner am Weidlegraben gibt es dann auch weitere Verbesserungen: Der provisorische Radweg verschwindet, die Lärmschutzwand wird geschlossen und in Richtung Norden (Loisach) weiter erneuert. An der B 23 steht auch bereits die Installation der künftigen Beschilderung an. „Natürlich erst einmal mit dem Hinweis Tunnel gesperrt“, sagt Zuber. Bitter: Die Eröffnung des Gesamtprojekts verschiebt sich nun auf Ende 2025. „Ich glaube, dass wir da bei all den Krisen aber noch in einem guten Rahmen liegen“, sagt Zuber. „Wir haben beim Kramer wirklich alles beginnend mit Corona mitgenommen.“

Wanktunnel

3,4 Millionen Euro hat das Staatliche Bauamt im vergangenen Jahr bereits für vier Probebohrungen oberhalb des Ortsbereichs (Bereich Sonnenuhr, Tannenhütte, Wankbahn) ausgegeben. 2023 kommen nochmals rund 1,2 Millionen Euro hinzu. Denn im Juni wird das Gestein nochmals an zwei Punkten durch tiefe Bohrungen untersucht. Dieses Mal eher im südlichen Bereich in Richtung des Tunnelausgangs. „Wir brauchen vernünftige Informationen zum Bergwasserspiegel und zur Geologie“, begründet Zuber. Im Hintergrund läuft heuer vor allem die Planung weiter. Ein genehmigter Vorentwurf liegt seit September vor, nun steht das Planfeststellungsverfahren an, das noch heuer eingeleitet werden soll. Dabei werden die Unterlagen von allen beteiligten Stellen und Verbänden auf Herz und Nieren geprüft.

Das Verfahren selbst dauert laut Scheckinger bis zu einem Jahr – je nachdem, wie viele Einwände kommen. „Wir hoffen, dass wir im Sommer oder Herbst den Antrag bei der Regierung von Oberbayern einreichen können, das ist dann schon ein Meilenstein für den Wanktunnel“, betont der Behördenleiter.

Auerbertunnel

Zwei Dinge stehen beim Auerberg-Projekt am Ende der A 95 im Fokus: Im Süden bei Oberau gehen die Vorarbeiten für den Tunnel-Voreinschnitt weiter, derweil wird parallel zur Autobahn die neue Staatsstraße als Ersatz für die alte B 2 mit den zwei Eschenloher Tunneln gebaut. Die neue Verbindung von Eschenlohe in Richtung Oberau soll Mitte 2023 fertig werden. Im Bereich der jetzigen Abfahrt von der Autobahn wird zudem ein provisorischer Kreisverkehr errichtet, um die vorhandenen Straßen zu verbinden. Etwas schwieriger als erwartet haben sich bisher die Arbeiten am Hang des künftigen Südportals gestaltet. „Es gab dort leichte Probleme, weil das Gelände etwas abgerutscht ist“, erklärt Scheckinger. Die Geologie in diesem Bereich sei schwierig, so dass umfangreiche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen.

Die Vorarbeiten sind in vollem Gange: Hier bei Oberau soll das Südportal des Auerbergtunnels entstehen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Am nördlichen Ende des geplanten Tunnels ist das Baustellenfeld eingerichtet und nochmals vergrößert worden. „In diesem Bereich wird sukzessive das Material vom Südportal aufgeschüttet“, kündigt Scheckinger an. Damit soll weiterhin Druck auf den Untergrund ausgeübt werden, damit sich das Wasser darin verflüchtigt. Derzeit sieht es gut aus, dass mit dem Tunnelbau im Frühjahr 2024 begonnen werden kann. Für die Fertigstellung nennt der Behördenchef das Jahr 2028 als Ziel.