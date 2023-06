Kramertunnel: Rohbau bis Mitte 2024 fertig - Verkehr soll Ende 2025 durch die Röhren fließen

Ein Jahr Verspätung gegenüber Ursprungsplanung

Von Tanja Brinkmann schließen

Es geht voran im und rund um den Kramertunnel. Der Lüftungskamin steht, als Nächstes wird die Zwischendecke in der Hauptröhre fertiggestellt. Noch haben die Verantwortlichen Ende 2025 als Termin für die Freigabe im Auge. Ein Sachstandsbericht.

Garmisch-Partenkirchen – Martin Wohlketzetter ist zuversichtlich. Noch geht der Projektleiter davon aus, dass der 3,6 Kilometer lange und gut 365 Millionen Euro teure Kramertunnel Ende 2025 für den Verkehr freigegeben wird. Und doch bleibt bis dahin eine Menge zu tun. Das Hauptaugenmerk des Farchanters liegt auf dem Rohbau der Hauptröhre, der Mitte 2024 abgeschlossen sein soll. Mit zwei Schalwagen wird dort aktuell gearbeitet, „so kann schneller betoniert werden“. Das Gewölbe ist so gut wie fertig, die fehlenden etwa 200 Meter der Zwischendecke folgen voraussichtlich bis Ende Juni. Ist das geschafft, gilt es, die Löschwasserleitung sowie Schlitzrinnen für die Entwässerung einzubauen. Außerdem braucht es auf beiden Seiten Gehwege – „damit haben wir schon begonnen“. Unter denen müssten auch 14 Leerrohre für die Steuerung, Strom et cetera verlegt werden. Und dann wird noch die Fahrbahn betoniert.

Lüftungsschacht oberhalb Kramerplateauweg fällt kaum auf

„Im Rettungsstollen schaut das ganz anders aus“, sagt Wohlketzetter. Da müssten noch 100 von 327 Blöcken betoniert werden. Nachdem dort allerdings nur eine Fahrbahn eingebaut wird, rechnet er damit, dass der Rohbau Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2024 fertig ist. Schon früher, wohl Ende 2023, werden die so genannten Querschläge, die Verbindungen zwischen den beiden Röhren, abgeschlossen. „Von den sechs befahrbaren müssen noch drei hergestellt werden, von den sieben begehbaren noch zwei.“

+ Der Lüftungskamin oberhalb des Kramerplateauwegs ragt 20 Meter aus dem Berg heraus. © Thomas Sehr

Die Betriebsgebäude an den beiden Tunnelportalen können erst errichtet werden, wenn die Arbeiten in den Röhren erledigt sind. Sie seien allerdings die Voraussetzung, um die betriebstechnische Ausstattung einzubauen, verdeutlicht Wohlketzetter das Vorgehen. Was derweil schon steht, ist das Lüftungsgebäude. Wie bei der Farchanter Umfahrung war ein Kamin notwendig. Beim Kramer befindet es sich oberhalb des Kramerplateauwegs, etwa 500 Meter südlich der Pflegerseestraße. „20 Meter schauen aus dem Gelände heraus.“ Da der Schacht inmitten hoher Bäume steht, fällt er kaum auf. Anders schaute es während der Bauphase aus, als an besagter Stelle ein über 40 Meter hoher Kran herausragte.

Anschlussstelle im Süden bei Grainau wird noch ausgeschrieben

Die Brücken über die Loisach – eine im Norden, zwei im Süden – warten schon auf den Verkehr. Der Anschluss zwischen Sonnenbichl und Burgrain mit einem Kreisel und einer Grundwasserwanne entsteht erst in 2024. Der im Süden, zwischen den beiden Auffahrten nach Grainau, „wird noch ausgeschrieben“.

+ Die Hauptröhre des Kramertunnels: Der Rohbau, hier das Nordportal, läuft noch bis mindestens Mitte 2024. © Thomas Sehr

Schnellstmöglich wollen die Tunnelbauer nun auch aufhören, die Hangquellenmoore zu bewässern. Dann verschwinden die blauen Leitungen rund um den Schmölzersee. Notwendig wurde diese provisorische Maßnahme während der Arbeiten im so genannten Bergsturzbereich, der mit Wasser gefüllt ist. Das musste abgesenkt werden, was zur Folge hatte, dass Quellen trocken fielen. Die wurden derweil künstlich mit frischem Nass versorgt. „Ab Herbst wollen wir den Bergsturzbereich wieder auffüllen, dann werden die Leitungen bis etwa Sommer 2024 zurückgebaut.“

All das passt noch zum mittlerweile neuen Zeitplan, den Tunnel Ende 2025 freizugeben. Dann mit einem Jahr Verspätung gegenüber der Ursprungsplanung. Wohlketzetter würde dieses Zeitfenster gerne einhalten.