Sturmböen werfen Bäume um: Jetzt droht der Käferbefall

In den Wäldern im südlichen Landkreis gibt es massive Schäden. Die umgeworfenen Bäume bieten Borkenkäfern Brutraum. Ein Förster weist nun auf Pflichten hin.

Garmisch-Partenkirchen –Es ist einfach nicht mehr zu ignorieren. Relativ lange sind die Bergwälder des südlichen Landkreises Garmisch-Partenkirchen zwar von Windwürfen, Trockenschäden und Insektenbefall in größerem Umfang verschont geblieben. Doch seit circa November vergangenen Jahres haben mehrere starke und mittlere Stürme auch hier für massive Schäden, unter anderem in den Gebieten zwischen Grainau und Garmisch-Partenkirchen, gesorgt.

„Am Hausberg und am Eckbauer hat es auch viele Wälder privater Eigentümer getroffen“, sagt der zuständige Förster Joachim Mark. „Insbesonders zirka 60 bis 90 Jahre alte, also relativ junge Fichten-Bestände wurden zum Teil flächig geworfen.“ Aber auch manch alter Baumbestand habe den heftigen Sturm-Böen nicht mehr Stand halten können. „Mehrere tausend Festmeter Holz, vor allem von der Fichte, liegen nun, oft gebrochen und gesplittert, am Boden und bieten den gefürchteten Borkenkäfern optimalen Brutraum.“

Waldbesitzer gefordert

Wenn dieses Holz, selbst als einzelne Stämme, im Wald verbleibt und sobald die Tagestemperaturen steigen, dann folgt auf die Sturmschäden laut dem Experten folgerichtig ein Befall durch Buchdrucker und Kupferstecher, deren Brut wiederum die benachbarten, noch gesunden Wälder umfänglich schädigen werden. „Deshalb sind nun alle Waldbesitzer dringend aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um gemeinsam eine Massenvermehrung der Käfer zu verhindern“, fordert Mark – und wird noch deutlicher: „Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung, selbst einzelne Stämme und auch solche in schwierigem Gelände aufzuarbeiten.“

Die Förster der bayerischen Forstverwaltung stehen den vielen, betroffenen Waldbesitzern in dieser prekären Situation mit Rat und Tat zur Seite. „Sie beraten vor Ort zur Selbsthilfe, können aber auch Forstunternehmer vermitteln, die die gefährliche Arbeit im Wald ausführen“, sagt Mark weiter. „Außerdem stellen sie attraktive, finanzielle Fördermittel zur Aufarbeitung des Schadholzes zur Verfügung. Sie sind Ansprechpartner, wenn es um die Begründung von neuem Wald auf den entstandenen Kahlflächen geht.“

Wenn Waldbesitzer also Schäden in ihrem oder im benachbarten Wald feststellen, dann können sie sich jederzeit mit diesem Anliegen an ihren Förster wenden: „Waldbesitzer, die der Verpflichtung, vorbeugende Maßnahmen gegen den Borkenkäfer zu ergreifen, nicht nachkommen wollen, werden vom Forstamt zum Wohle des Waldes dazu aufgefordert“, erklärt Förster Mark. Er selbst ist unter Telefon 01 62/2 06 01 17 zu erreichen. Aber auch der Geschäftsführer der Waldbesitzer-Vereinigung (WBV) Ammer-Loisach, Thomas Grebenstein, erteilt unter der Telefonnummer 01 57/ 72 53 96 87 Auskünfte.