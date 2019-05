Kreuzeckhaus in Garmisch-Partenkirchen: Saison frisch saniert eröffnet

Das Kreuzeckhaus der DAV-Sektion Garmisch-Partenkirchen erwartet seine Besucher. Pünktlich zu Saisonstart ist der erste Bauabschnitt fertig, das Dach und ein Teil der Fassade sind erneuert.

Garmisch-Partenkirchen – Man könnte nostalgisch werden. Fast 113 Jahre sind die Bretter alt. Aber – nein. Keiner wird sie vermissen. Gut, dass sie weg sind. Denn mit ihnen verschwinden einige der letzten maroden und dringend sanierungsbedürftigen Teile aus dem Kreuzeckhaus.

Bis vor ein paar Tagen wurde gearbeitet auf 1652 Metern Höhe. Die Zeit drängte. Bis zum Saisonstart am gestrigen Donnerstag sollten die Arbeiten schließlich abgeschlossen sein. Das ist geschafft: Die Alpenvereinssektion Garmisch-Partenkirchen, der das Kreuzeck- beziehungsweise Adolf-Zoeppritz-Haus gehört, ließ auf der Süd- und Ostseite die Außenfassade erneuern, zudem das Dach. Das war dringend nötig, denn das Haupthaus, sagt Sektionsvorsitzender Udo Knittel, „war sehr schlecht isolierst“. Kein Wunder, bei den „uralten Baumaterialien“, die zum Teil noch aus der Bauzeit 1905/06 stammten.

Kran vor Kreuzeckhaus in Garmisch-Partenkirchen abgebaut

Auch der Kran vor der Terrasse wurde rechtzeitig abgebaut. „Jetzt versperrt nichts mehr die wunderbare Aussicht auf die Alpspitze“, sagt Knittel. Auch das Gerüst soll bald verschwinden. Vorerst. Denn noch ist lediglich Bauabschnitt eins erledigt. Knittel kennt noch keine genauen Zahlen, rechnet aber allein dafür mit Kosten von um die 100 000 Euro. Während der Wandersaison herrscht Baustopp. Nach dem Sommer kommen die Arbeiter zurück und werden sich in Bauabschnitt zwei die Nord- und Westfassade vornehmen. „Danach“, kündigt Knittel an, „ist das Haupthaus in einem Top-Zustand.“

Viel hat die Sektion in den vergangenen Jahren in ihr Haus neben der Bergstation der Kreuzeckbahn investiert. Brandschutznaßnahmen waren nötig, es bekam neue Fußböden, Türen und Toilettenanlagen, der Keller wurde erneuert. Ist die Baustelle abgeschlossen, herrscht „erst mal Ruhe“. Zumindest auf dem Kreuzeckhaus. Denn Knittel und sein Team müssen sich mit dem Wankhaus befassen. Sie stehen vor der Entscheidung: Umbau oder Neubau?