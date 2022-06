G7-Gipfel in Elmau: Air Force One gelandet – Söder begrüßt Biden in München

Alle Infos im Live-Ticker

Von Magdalena Fürthauer schließen

Felix Herz schließen

Der G7-Gipfel in Elmau geht los: Bereits am Samstagabend sind Biden und Macron in München angekommen. Alle Infos gibt es hier im Live-Ticker.

Update vom 25. Juni, 23.05 Uhr: Am Rande des bevorstehenden G7-Gipfels in Elmau ist es in Garmisch-Partenkirchen gegen 22 Uhr zu einer Protestaktion gekommen. Dabei wurden auf die große Olympia-Skisprungschanze die Köpfe der Staats- und Regierungschef der G7 projiziert. Darunter zu lesen: „Corona, Klima, Hunger – G7, schafft ihr den Absprung?“ Der Spruch war auch auf Englisch und Französisch zu sehen.

Veranstaltet wurde die Aktion von „One“, einer Bewegung, die sich laut eigener Pressemeldung „für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten bis 2030 einsetzt.“ Ob die Projektion bis nach Elmau sichtbar ist, ist jedoch fraglich.



+ Eine Protestaktion auf der Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen. © Daniel Quero Espino

Elmau: G7-Gipfel beginnt am Sonntag - Biden in München gelandet

Update vom 25. Juni, 22.55 Uhr: Mittlerweile ist US-Präsident Joe Biden aus dem Flugzeug gestiegen und vom bayerischen Ministerpräsident Söder in Empfang genommen worden. Nach kurzer Begrüßung durch die Vereine geht es für Biden direkt per Hubschrauber nach Elmau.

+ Joe Biden wurde von Markus Söder am Münchner Flughafen in Empfang genommen. © CHRISTOF STACHE / AFP

Update vom 25. Juni, 22.40 Uhr: Wie tagesschau24 berichtet, ist US-Präsident Biden gerade am Flughafen München gelandet. Bis er aussteigen könne, dauere es aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen noch, so der Reporter. Markus Söder, eine Blaskapelle und verschiedene Schützenvereine stünden jedoch schon bereit.

G7-Gipfel in Elmau: Emanuel Macron kommt in Bayern an

Update vom 25. Juni, 21.55 Uhr: Wie das Merkur-Team vor Ort berichtet, ist Emmanuel Macron um 21:18 in Elmau per Hubschrauber gelandet. Auch sein US-Kollege wird in rund einer Stunde in München erwartet, danach soll es für ihn direkt in die bayerischen Alpen gehen. Dort berichten Anwohner rund um Garmisch-Partenkirchen jedoch nicht nur von angenehmen Erfahrungen durch den G7-Gipfel.

Update vom 25. Juni, 21.05 Uhr: Vor wenigen Minuten hat Markus Söder den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte am Münchner Flughafen in Empfang genommen. Nun soll es direkt von dort per Hubschrauber nach Elmau gehen. US-Präsident Biden wird um ca. 22.45 Uhr erwartet und soll ebenfalls vom bayerischen Ministerpräsidenten begrüßt werden.

Kurz zuvor galt noch oberste Vorsicht in Garmisch-Partenkirchen, da ein verdächtiges Paket entdeckt wurde. Mittlerweile hat es sich jedoch als harmlos herausgestellt. Spezialkräfte hätten den Gegenstand untersucht - er sei nicht sprengstoffverdächtig, sagt ein Sprecher der Polizei am Samstagabend. „Wo das Päckchen hingehört, wissen wir noch nicht.“ Es gelte nun als Fundstück.

+ Ministerpräsident Markus Söder nimmt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte gemeinsam mit bayerischen Schützen in Empfang. © Ludovic MARIN / POOL / AFP

G7-Gipfel in Elmau: Protestcamp bereitet sich für morgige Demo vor

Update vom 25. Juni, 20.25 Uhr: Während die Teilnehmer des G7-Gipfels auf Schloss Elmau anreisen, füllt sich auch das Camp der Kritiker in Garmisch-Partenkirchen. „Wir sind aus verschiedenen Bewegungen hier, aber uns eint die Überzeugung, dass es nicht sein kann, dass Entscheidungen, die die ganze Welt betreffen, von sieben Menschen getroffen werden, die im Grunde einzelne nationale Interessen vertreten“, erläuterte einer der Campsprecher, der 27-jährige Christopher aus Berlin.

Am Samstagabend waren nach Angaben der Organisatoren um die 200 Campteilnehmer angereist; Platz gäbe es für bis zu 750. Die Teilnehmer unterschiedlichen Alters organisieren sich basisdemokratisch, was auch die Übernahme von Gemeinschaftsdiensten etwa beim Gemüseschnippeln für die vegane Verpflegung enthält. „Aber viele sitzen auch einfach hier und häkeln Hüte und schauen sich das schöne Bergpanorama an“, schilderte Christopher. Am Sonntag, sobald der G7-Gipfel beginnt, soll es eine Demo durch das Städtchen zu Füßen der Zugspitze geben.

G7-Gipfel in Elmau: Joe Biden unterwegs nach München – Vier-Augen-Gespräch mit Olaf Scholz

Erstmeldung vom 25. Juni: München/Garmisch-Partenkirchen – Die Vorbereitungen in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung liefen über Monate, in München fand bereits die erste große Demonstration statt – nun ist es so weit. Der G7-Gipfel in Elmau beginnt offiziell am Sonntag, 26. Juni. Bereits am Samstagabend, 25. Juni, treffen der US-Präsident Joe Biden sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Bayern ein.

Bis Dienstag, 28. Juni, kommen die Vertreter der wichtigsten Industrienationen im beschaulichen Süden Bayerns zusammen. Über drei Tage hinweg beraten die Teilnehmer des G7-Gipfels in Elmau dann über den Ukraine-Krieg, die Klimakrise, die Lage der Weltwirtschaft und den globalen Zusammenhalt der Demokratien – die Agenda des diesjährigen G7-Gipfels ist umfangreich.

G7-Gipfel in Elmau: Biden und Macron auf dem Weg zum Spitzentreffen

Am Samstagnachmittag kam die Meldung: Joe Biden ist auf dem Weg nach München. Der US-Präsident wird am späten Abend, etwa gegen 22.45 Uhr, am Flughafen von München mit der berühmten Air Force One erwartet. Dort nimmt ihn Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (CSU) in Empfang. Im Anschluss soll es mit dem Hubschrauber weiter nach Garmisch-Partenkirchen gehen.

+ US-Präsident Joe Biden steigt in den Helikopter vor dem Weißen Haus. Damit beginnt seine Reise nach München und zum G7-Gipfel. © EPA/Yuri Gripas / POOL

Bereits gegen 20 Uhr wird mit der Ankunft von Emmanuel Macron gerechnet. Auch der französische Präsident wird somit noch am Samstagabend, einen Tag vor offiziellem Beginn des Spitzentreffens, in Bayern ankommen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Gastgeber des diesjährigen Gipfeltreffens wird ebenfalls bereits ab Samstag vor Ort sein.

Am Sonntag treffen dann die restlichen Regierungschefs der G7 ein: Mario Draghi (Italien), Fumio Kishida (Japan), Boris Johnson (Vereinigtes Königreich) und Justin Trudeau (Kanada). Teilnehmen werden auch Ursula von der Leyen (Europäische Kommission) sowie Charles Michel (Europäischer Rat).

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Gespräche zwischen Scholz und Biden

Am Samstag fanden bereits die ersten wichtigen Ereignisse im Rahmen des G7-Gipfels statt: In München hatten 15 Organisationen zur Großdemo im Rahmen des politischen Spitzentreffens aufgerufen und gegen Mittag war das internationale Medienzentrum in Garmisch-Partenkirchen eröffnet worden. Auch gab es die ersten G7-Demos vor Ort.

Offiziell beginnt der Gipfel am Sonntag, 26. Juni. Noch davor werden Scholz und Biden zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Thema sind laut Bundesregierung das deutsch-amerikanische Verhältnis sowie die Themen, die beim G7-Gipfel in Elmau sowie beim darauffolgenden Nato-Treffen in Madrid besprochen werden.

G7-Gipfel in Elmau: Die Geschichte der Proteste gegen die Globalisierung G7-Gipfel in Elmau: Die Geschichte der Proteste gegen die Globalisierung

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Kundgebung und Demonstration in Garmisch-Partenkirchen

Im Laufe des Tages folgen dann die ersten gemeinsamen Gespräche der G7-Mitglieder. Gleichzeitig gibt es die erste Großdemo in Garmisch-Partenkirchen: Das Aktionsbündnis „Stop G7 Elmau“ ruft zu einer Kundgebung samt Demonstrationszug auf. Das Protestcamp dazu steht bereits seit Freitag. (fhz)

Rubriklistenbild: © CHRISTOF STACHE / AFP