Krise bei den Freien Wählern: Zwischen Fraktionschef und Vorsitzender herrscht Funkstille

Bei den Freien Wählern gibt‘s Probleme. Die hat Fraktionsvorsitzender Florian Möckl im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat nun öffentlich gemacht. Es handelt sich dabei um ein tief greifendes Zerwürfnis.

Garmisch-Partenkirchen– Bei den Freien Wählern herrscht offenbar Sprachlosigkeit – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kommunikation zwischen der Gemeinderatsfraktion, die aus Florian Möckl. Peppi Braun sowie Josef Angelbauer besteht, und dem neuen Vorstand um Lilian Edenhofer soll eingestellt sein. So beschreibt es zumindest Möckl. Es gebe keine Gespräche, es herrsche Funkstille. Das gestörte Binnenverhältnis machte Möckl vergangene Woche im Gemeinderat öffentlich.

Die Lawine hat einer losgetreten, der dies unbewusst tat. SPD-Fraktionschef Robert Allmann hatte das Trio der Freien Wähler mit Aussagen Edenhofers konfrontiert, die beim Neujahrsempfang Attacken gegen Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) geritten hatte. Ein zentraler Punkt der Edenhofer-Aussagen, die Allmann anprangerte: Sie fragte, warum die Bürgermeisterin und der Finanzausschuss das geplante Haus der Stille an der Gröbenschule, eine Eigeninitiative von Kindern und Jugendlichen, aus Kostengründen abgelehnt hat. „Wir Freien Wähler wollen uns für solche Projekte starkmachen.“

„Weiß bei Euch die eine Hand nicht, was die andere macht?“

Was Edenhofer offenbar nicht wusste: Auch Peppi Braun, Vertreter der Freien Wähler, hatte das Haus der Stille abgelehnt, lediglich Mechtild Morhart (SPD) zugestimmt. „Weiß bei Euch die eine Hand nicht, was die andere macht“, fragte Allmann in Richtung Möckl, Braun und Angelbauer. „Genauso ist es“, antwortete Möckl und breitete das Innenverhältnis aus, während seine beiden Kollegen schwiegen.

Dass sich Möckl und Edenhofer nichts zu sagen haben, sich gegenseitig mit Nichtachtung begegnen, ist ein offenes Geheimnis. „Wir haben keinen Kontakt“, räumt Edenhofer ein. „Wenn Gesprächsbedarf besteht, kann er gerne mit mir reden.“ Das Angebot wird Möckl, 2014 noch Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler und bis April des vergangenen Jahres Vorsitzender, nach all dem, was in den zurückliegenden Monaten passiert ist, nicht wahrnehmen. Insider behaupten, er habe sich innerlich von den Freien losgesagt und werde 2020 nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren und das bald auch bekannt geben.

Das Schweigen der Männer, wie Möckl herausstellte, trifft anscheinend nur auf ihn zu. Zu Braun und Angelbauer hat Edenhofer durchaus Berührungspunkte – was auf Gegenseitigkeit beruht. „Josef Angelbauer informiert mich regelmäßig über das, was im Gemeinderat passiert“, sagt sie. Nicht ganz so eng ist sie mit Braun. Aber auch ihn hat sie um Rat gefragt. „Sie wollte den Stand der Dinge beim Kongresshaus wissen, und sie lädt mich immer zu den Veranstaltungen ein“, bestätigt er.

Trotzdem gibt‘s einen Aufwärtstrend bei den Freien Wählern

Urgestein Braun ist bei den Freien die einzige Konstante. Möckl fehlt oft aus beruflichen Gründen. Ein Beispiel: Von den zehn Sitzungen des Finanzausschusses, die zum Haushalt 2019 stattfanden, nahm er nur an zweien teil. Stets sein Vertreter: Peppi Braun, der seit 1996 dem Gemeinderat angehört. „Ich war noch nie so gut informiert. Mir macht’s richtig Spaß.“ Soviel Spaß, dass er sich eine erneute Kandidatur vorstellen könne? Er habe sich noch nicht entschieden. „Es kommt ja auch darauf an, was die Freien Wähler planen.“

Eine Aufbruchstimmung versucht Edenhofer seit ihrer Amtsübernahme zu erzeugen. Ihrem Ziel, die Freien Wähler, die in Garmisch- Partenkirchen lange Zeit hinter der CSU die zweite Kraft im Gemeinderat waren, neu zu positionieren, glaubt sie, ein gutes Stück nähergekommen zu sein. „Wir arbeiten daran, uns anders aufzustellen.“ In jüngster Zeit verbuchte sie etwas mehr als zehn Eintritte. Geholfen hat dabei vermutlich der Erfolg bei der Landtagswahl, der Einzug in die Regierung und dass mit Florian Streibl ein hochrangiger Landespolitiker im Landkreis zu Hause ist. Auch Braun sieht die Freien im Aufwärtstrend. „Seit wir in der Regierungsverantwortung sind, weht ein frischer Wind. Vielleicht geht ja wieder was.“