Kuh attackiert Ehepaar aus Garmisch-Partenkirchen - und stößt es zu Boden

Diese Wanderung wird ein Ehepaar aus Garmisch-Partenkirchen so schnell nicht vergessen: Eine Kuh hatte es auf die beiden abgesehen.

Ehrwald/Garmisch-Partenkirchen - Diese tierische Begegnung hätte sich ein Ehepaar aus Garmisch-Partenkirchen (77 und 78 Jahre) lieber erspart. Die beiden sind am Sonntag bei einer Wanderung im Bereich der Ehrwalder Alm von einer Kuh attackiert worden.

Wie die Polizei Lermoos mitteilt, waren die beiden Senioren kurz unterhalb des Berggasthofes auf einen Forstweg in Richtung Almsee abgebogen. Nach einem kurzen Stück bemerkte das Paar unterhalb des Weges eine Kuh, an der es links vorbeigehen wollten. Als die Wanderer sich auf Höhe des Tiers befanden, rannte es plötzlich auf sie zu. Nach Angaben der Beamten stellte sich der Mann vor seine Frau und versuchte, die Kuh durch Gesten und Schreien abzuwehren. Das half allerdings nichts. Beide wurden zu Boden gestoßen.

Die Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf und verletzte sich am linken Ellenbogen. Nach der Erstversorgung wurde sie in ärztliche Behandlung gebracht. Ihr Gatte blieb unversehrt.