Kuriose Absperrungen sorgen am Eisstadion Garmisch-Partenkirchen für Kopfschütteln

Seltsames Konstrukt: Neben dem eigentlichen Gehweg wurde mit Plastikabsperrungen der Ersatzweg gebaut. Grund für die Sperrung ist das Regenwasser, das vom Dach tropft (kleines Foto). Anweisung des Ordnungsamtes Probleme mit Regenwasser © red

Der provisorische Fußweg am Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen sorgt für Kopfschütteln. Der Gehsteig ist vorübergehend nicht passierbar. Doch hat das ganze ein bisschen Slapstick-Potenzial.

Garmisch-Partenkirchen – So ein bisschen Slapstick-Potenzial hat die Angelegenheit schon: Vor dem Olympia-Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen findet sich dieser Tage eine interessante Konstruktion aus klassischen rot-weißen Plastik-Absperrzäunen. Was die genau bewirken sollen, was der Bauhof da bereits im Februar aufgebaut hat, wird einem erst auf Nachfrage klar. Denn schließlich verlaufen die Absperrungen längs über die Parkplätze vor dem Stadion, machen diese somit unbrauchbar. Die Aufbauten stellen einen Ersatzfußweg dar, der auf dem Parkstreifen errichtet wurde, weil das Ordnungsamt angewiesen hatte, dass der Gehsteig vor dem Eissportzentrum aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit geschlossen werden muss.

Hintergrund dafür ist wieder ein undichtes Dach der Anlage, für die wiederum die Gemeindewerke zuständig sind. Das Problem: Regnet es oder taut Schnee auf der riesigen Fläche über der Halle I, dann tropft das Wasser auf die Platten, die als Belag für den Gehsteig vor dem Stadion verlegt sind. Bekannt ist das Thema offenbar seit Winterbeginn. Geschehen ist seitdem nichts. Der Frost allerdings hat dafür gesorgt, dass der Belag aufgeplatzt oder sich stark verformt hat. Dadurch entstanden Wellen und Mulden im Boden, die für Fußgänger speziell bei schlechter Beleuchtung abends zum Problem und zur Stolperfalle werden könnten. Daher musste das Ordnungsamt eingreifen, das pünktlich zum Derby des SC Riessersee gegen die Starbulls Rosenheim im Februar das Übergangskonstrukt errichten ließ. Seither ist bis auf einige Treffen der Verantwortlichen vor Ort nicht viel passiert.

Anweisung des Ordnungsamtes

Denn in Sachen Dach geschieht nichts. Da tropft es munter weiter – vorbei an den eigentlichen Regenrinnen, die sich unter den blauen Säulen befinden. Und bei der Gemeinde hieß es zunächst, dass ohne eine Behebung des ursächlichen Problems eine Sanierung des Gehwegs keinen Sinn mache. Offenbar gingen die Gedankenspiele im Rathaus sogar so weit, dass man eine Lösung des Problems doch in das Gesamtkonzept für das Campus-Areal einbeziehen könnte. Nur, dann würde wohl vor 2028 oder den folgenden Jahren wenig passieren. Ein Zustand, den dann auch das Bürgermeisterinnen-Büro als nicht zumutbar erachtete. Denn von dort kommt nun eine neue Information in der Angelegenheit.

Probleme mit Regenwasser

Der Gehweg soll tatsächlich bald repariert werden. Die Arbeiten „können aber leider erst nach der Frostperiode durchgeführt werden“, sagt Silvia Käufer-Schropp, die Pressesprecherin der Marktgemeinde. Eines stellt sie klar: „Uns ist die unbefriedigende Situation am Eingangsbereich des Stadions durchaus bewusst, und auch wir sind froh, wenn der übergangsweise eingerichtete Fußweg wieder rückgebaut werden kann.“ Der erweist sich nämlich keineswegs als sicher. Denn wer von Westen, also aus Richtung Wellenbad, kommt, der läuft auch weiterhin einfach in den eigentlich gesperrten Bereich. Zügig sollen deshalb Gespräche mit Baufirmen, allerdings auch Bauhof und Gemeindewerken wegen des Regenwassers geführt werden. „Allen Beteiligten ist die Dringlichkeit der Maßnahme durchaus bewusst.“