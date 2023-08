Schwachstellen im Michael-Ende-Kurpark: Architektin stellt Konzept mit neuen Ideen vor

Zwei Möglichkeiten bei der Förderung

Er ist eine Ruhe-Oase und lädt zum Verweilen ein. Doch der Michael-Ende-Kurpark hat Schwachstellen. Die will die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen beheben.

Garmisch-Partenkirchen – Mit Gemeinden und Städten hatte Swantje Nowak oft das Vergnügen. Schließlich ist sie Landschaftsarchitektin und Diskussionen gewöhnt. Eine erste Kostprobe, wie das unter der Alpspitze läuft, bekam die diplomierte Fachfrau im Bauausschuss. Dort stellte sie eine Konzeptstudie zur „Revitalisierung“ des Michael-Ende-Kurparks vor.

Eine Art Wiederbelebung also. Selbst wagte sich Nowak verbal sehr vorsichtig an das Vorhaben heran. Die Gemeinde habe ihr Büro gebeten, die Grünanlage „in die jetzige Zeit rüberzuholen“. Ihr Urteil über den Ist-Zustand: „Schon hübsch“, aber eben auch „etwas eingestaubt“. Was aus dem Projekt wird, bleibt abzuwarten. Dass die Gemeinde mit dem Büro weiterarbeiten soll, diesen Auftrag erteilten die Lokalpolitiker aber einstimmig.

Kosten und Zeitrahmen noch unklar

Über Kosten oder einen Zeitrahmen wurde in der Sitzung noch nicht gesprochen. Dafür war es zu früh. Erst einmal zeigte Nowak den Ausschussmitgliedern die Ideen auf. Insgesamt sei der Park ein „recht zauberhafter Ort“, urteilte Nowak. Bei ihren Besuchen sei sie erstaunt gewesen, wie viel in der Anlage jetzt schon los sei. Ihr Anliegen: Das Angebot soll verbessert und ausgebaut werden. Der Expertin schwebt eine Gliederung des Areals in verschiedene Zonen vor. Ruhe, Aktivität, Familie, Kultur, Veranstaltungen – listete sie beispielsweise auf. Jeweils auch mit einer Zuteilung von Sinnesbereichen.

Die vorhandenen Attraktionen, die einer Überarbeitung bedürfen, benannte sie eindeutig: der Kräutergarten etwa. „Die Fläche ist viel zu groß, man spürt dort etwas Verzweiflung, die Schilder passen nicht mehr.“ In einem „traurigen Zustand“ befinde sich der Seerosen-Teich. „Die Ränder sind abgebrochen, die Sitzgelegenheiten befinden sich hinter hohem Schilf, er ist sogar abgesperrt.“ Den Grund dafür lieferte Markus Gehrle-Neff aus dem Bauamt. „Der Teich stellt ein Sicherheitsrisiko dar.“ Nach einem tragischen Unfall mit einem ertrunkenen Kind an anderer Stelle hätten die Versicherungen sofort reagiert. „Wer so eine Gefahrenquelle eröffnet, haftet dafür“, ergänzte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Nowak kennt den Ausweg: Der Teich darf maximal eine Tiefe von 20 Zentimetern haben oder es muss ein kaum sichtbares Gitter unter der Wasseroberfläche angebracht werden.

Es mangelt an Pflege und Erhalt

Das war es aber noch lange nicht: Der Barfußpfad gehört auf Vordermann gebracht, die mit Brettern verschlossene Kegelbahn stellt in Nowaks Augen „eine Barriere“ dar, die man optisch öffnen sollte, am Boccia-Platz fehlt es oftmals an Schatten, im jetzigen Familienbereich mangelt es an Spielgeräten, „die gemeinschaftlich genutzt werden können“. Als weitere Gefahrenquelle wertet sie die Kneipp-Anlage. „Kinder gehen da ganz gerne hin“, allerdings sei das Wasser zu tief, um dort eine Art Wasserspielplatz zu schaffen.

An neuen Ideen fehlt es auch nicht: Auf der Obstwiese im nördlichen Bereich sollen Sitzgelegenheiten geschaffen, eine Fotostation könnte am Eingangsbereich installiert werden. Insgesamt wäre eine Öffnung nach draußen in Richtung Richard-Strauss-Platz wünschenswert, zudem müssten die Gehwege einheitlich hergerichtet werden.

+ Eine Barriere, kein schöner Anblick: die Kegelbahn ist zugenagelt. Auch das stört die Planerin. © Sehr

Martin Kurschatke (FW) hakte schließlich ein. Er ist als Landschaftsgestalter ebenfalls vom Fach. Grundsätzlich hatte er wenig an dem Konzept auszusetzen, nur müsste man seiner Meinung nach „das Rad nicht komplett neu erfinden. Am meisten mangelt es doch an Pflege und Erhalt“, monierte der Gemeinderat. Barfußpfad oder Kräutergarten könnte die Gemeinde selbst herrichten. Die Kegelbahn zu öffnen, dass es am Ende dort genauso so läuft wie am großen Gartenschach, wo die Figuren verschwunden sind, da habe er Bedenken. Nowak betonte, dass es heutzutage moderne Systeme gebe, die eine kontrollierte Ausgabe von Spielgeräten ermöglichen. Bei der Pflege stimmte ihm Bürgermeisterin Koch aber zu. „Dass ein Kurpark gepflegt gehört, steht außer Frage.“ Vor allem, wenn in die Anlage nun neu investiert wird. Auch sie bemängelte „Schmuddelecken“. Claudia Zolk (CSB) erinnerte, dass die Gemeindegärtnerei im Bauhof personell deutlich aufgestockt wurde. „Uns ist bewusst, dass wir das so nicht lassen können.“

Amphitheater oder Kassiopeia bleiben

Ein bisschen in Richtung Finanzen verschob sich die Debatte dann doch. Denn hinsichtlich einer Förderung gibt es aktuell zwei Möglichkeiten: ein Topf über die Ortskernsanierung Garmisch, ein anderer steht unter dem Motto „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Letzterer lockt mit Förderraten von bis zu 75 Prozent. Dazu müsste der Antrag bis 15. September eingereicht werden. Sportlich, aber das Bauamt will es versuchen – auch wenn Anton Hofer (Ga+Pa miteinander) anzweifelte, dass der Markt zum Zuge kommen könnte.

Dr. Rainer Steinbrecher (Grüne) war am Ende nur eines wichtig: Dass der Ende-Kurpark auch ein solcher bleibt. „Wir haben die vielen Skulpturen, die leider marode sind, die sich aber gerade bei Kindern großer Beliebtheit erfreuen.“ Die Verantwortlichen nahmen ihm alle Skepsis. Nowak betonte, dass sie im engen Austausch mit der Phantastischen Gesellschaft stehe. Koch versprach: „Michael Ende ist prägend, es steht außer Frage, dass das Amphitheater oder die Kassiopeia verschwinden.“ Ein paar Diskussionen wird’s um den Kurpark sicher noch geben.