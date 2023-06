Ganz schön dreist: Diebestour mit dem Kinderwagen

Von: Andreas Seiler

Drei Ladendiebe gingen der Polizei ins Netz. © Marijan Murat

Garmisch-Partenkirchen - In einem Kinderwagen haben am Dienstagvormittag (6. Juni) mehrere zusammengehörige Ladendiebe versucht, unbezahlte Waren aus der Drogerie DM im GEP-Einkaufszentrum in Garmisch-Partenkirchen zu schmuggeln.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion durch das Personal des DM über drei ausländische Ladendiebe informiert, zwei 36- und 38-jährige Frauen sowie ein 14-jähriges Kind, die Kosmetikprodukte und Kleidungsstücke an der Kasse vorbeischaffen wollten. Das Trio fiel auf, da sich im Kinderwagen lediglich mehrere schlecht getarnte Produkte der Drogerie im Wert von rund 40 Euro befanden. Die hinzugerufenen Ordnungshüter stellten bei der Durchsuchung weiteres Diebesgut fest, das verschiedenen Geschäften im Ort zugeordnet werden konnte. Gegen die Drei wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.