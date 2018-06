Land unter am Kainzenbad: Zwei Autos laufen voll

Die heftigen Schauer halten derzeit die Einsatzkräfte auf Trab: Diesmal gab es Probleme am Kainzenbad und am Gsteig.

Garmisch-Partenkirchen - Das kurze, aber heftige Gewitter hat der Feuerwehr Partenkirchen am Montagnachmittag einige Arbeit bereitet. Am Kainzenbad waren drei verstopfte Gullys Grund dafür, dass die Wassermassen, die der Starkregen mit sich brachte, nicht ablaufen konnten. Die Folge: Die Straße wurde überschwemmt, zwei Autos liefen voll. Nachdem die Helfer den Abfluss von Sand und Ästen befreit hatten, kam der Wasserstaubsauger bei den Fahrzeugen zum Einsatz. Außerdem wurde die Feuerwehr zur Straße am Gsteig gerufen. Auch dort geriet durch den Starkregen zu viel Material in den Schmutzfang. Mit schwerem Gerät, einem Bagger, sorgten die Einsatzkräfte für den notwendigen Abfluss des Wassers.