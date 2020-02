Schulen sind dem Landkreis lieb und teuer

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat in den vergangenen Jahren stattliche Summen in die Schulen gesteckt. Auch in diesem Jahr ist dies der Fall. Fast 16 Millionen Euro werden voraussichtlich verbaut.

Landkreis – Eigentlich hätte in der Sitzung eine Entscheidung fallen sollen, ob die Zugspitz-Realschule in Garmisch-Partenkirchen saniert oder neu gebaut wird. Das war zumindest im November so angekündigt worden. Doch es kam anders. Der Sachstand ist: Es laufen noch Untersuchungen. Speziell die Tiefgarage wird dabei inspiziert.

Entscheidung in nächster Sitzung

„Man muss schauen, was dabei herauskommt“, sagte Kreisbaumeister Alkmar Zenger im Schulausschuss, wo der Haushaltsposten „Schulen“ vorberaten wurde. In der nächsten Sitzung soll nun über die Alternativen Neubau und Sanierung abgestimmt werden. Für die Zugspitz-Realschule sind heuer 2,5 Millionen Euro angesetzt. Diese teilen sich auf in 1,5 Millionen Euro Baukosten und eine Million Euro für Ausweichcontainer. Michael Gansler (Freie Wähler) fand die 2,5 Millionen Euro „mindestens eine Million zu hoch“ kalkuliert. „Zum Bau kommt man wahrscheinlich heuer nicht mehr.“ Für den Herbst ist laut Zenger geplant, die Container zu übernehmen.

Container für Murnauer Realschule

Container, und zwar welche aus Holz, bekommt auch die Murnauer Realschule im Blauen Land. Sie ist sehr beliebt, daher muss Platz geschaffen werden. Die Baugenehmigung könnte in ein paar Wochen auf dem Tisch liegen. „Die Aufstellung erfolgt wahrscheinlich bis Pfingsten“, teilte Zenger mit. Auch hier kam es zu Verzögerungen. Nach Angaben von Landrat Anton Speer (Freie Wähler) sind die Schülerzahlen an der Murnauer Realschule zuletzt „nicht mehr so gestiegen“.

Berufliches Schulzentrum wird saniert

Unterdessen läuft die Sanierung des beruflichen Schulzentrums weiter. Im Haushalt sind heuer dafür knapp 11,5 Millionen Euro vorgesehen. Es werden allerdings drei Millionen Euro an Fördergeldern erwartet. Teuer wird mit 1,7 Millionen Euro die Fassade – 300 000 Euro mehr als erwartet. Aber es ging nur ein Angebot ein. Spätestens im Frühjahr 2021 soll die Sanierung des beruflichen Schulzentrums abgeschlossen sein.

Dach defekt

Eine weitere Baustelle hat sich an der Christophorus-Schule in Farchant aufgetan. Am Dach dringt Wasser ein. Die Mängel zu beheben, wird den Landkreis voraussichtlich rund 600 000 Euro kosten.

WC-Sanierung steht an

Die Toilettensanierung am Murnauer Staffelsee-Gymnasium wird mit rund 135 000 Euro etwas günstiger. Ein Teil soll heuer renoviert werden, der andere im Jahr 2021.

Eins nach dem anderen

Damit nicht genug: Beim Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen steht eine Generalsanierung im Raum. Wann sie realisiert wird, ist derzeit noch unklar. „Erst einmal muss zumindest das Projekt Zugspitz-Realschule angepackt werden“, erklärt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts.

Energiebericht im Dezember

Ein Thema, das Rudi Haller (CSU) beschäftigte, waren die Heizungskosten. Zenger bat um Geduld, im Dezember will er einen Energiebericht vorlegen. „Da werden wir die Zahlen genau beleuchten.“

Landkreis muss Gelder bereitstellen

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist bei den besagten Schulen der Sachaufwandsträger. Das heißt: Er ist für alle Angelegenheiten, ausgenommen die Personalkosten, zuständig.

Drei Gegenstimmen

Am Ende wurde der Haushaltsentwurf, den Kreiskämmerer Andreas Nebel erläuterte, mit drei Gegenstimmen beschlossen (Haller, Gansler, Markus Hörmann/CSU). Das letzte Wort hat der Kreistag.

Roland Lory

Auch interessant: Spuren des Orkantiefs Sabine im Landkreis