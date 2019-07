SPD: Corongiu beerbt Meierhofer als Kreisvorsitzender

Generationswechsel bei der Kreis-SPD: Für Dr. Sigrid Meierhofer führt die nächsten zwei Jahre Enrico Corongiu die Partei. Er übernimmt ein schweres Erbe mit großen Fußstapfen in einer schwierigen Zeit für die Sozialdemokratie.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist ein Rückzug. Keiner aufs Altenteil, aber einer in die zweite Reihe. Dr. Sigrid Meierhofer (63), die gefühlt fast ewige Vorsitzende des SPD-Unterbezirks, ist bei den Vorstandswahlen nicht mehr angetreten. Die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen fungiert in Zukunft als Stellvertreterin. „Ganz seid Ihr mich noch nicht los“, rief sie den Delegierten zu. Geführt werden die derzeit 189 Frauen und Männer, die im Landkreis im Besitz eines SPD-Parteibuchs sind, in Zukunft von Enrico Corongiu (40). Damit hat der Notfallsanitäter bei den Sozis eine Blitzkarriere hingelegt. Es ist der vorläufige Höhepunkt. 2013 erst war er in die Partei eingetreten.

Er ist der logische Nachfolger. Corongiu hat sich im Bundestagswahlkampf 2017, in dem er als Kandidat eine gute Figur machte, seine Sporen verdient, und er ist seit rund eineinhalb Jahren Kopf der Mittenwalder Sozialdemokraten. Er steht für den Generationswechsel in einer Partei, deren Altersschnitt in der Region sehr hoch und die für junge Leute im Landkreis offenbar nicht besonders attraktiv ist. „Die SPD braucht einfach eine Veränderung und eine Verjüngung“, sagt Meierhofer. Und womöglich einen Vorsitzenden, dessen gesamte Konzentration und Kraft der Partei gilt. Meierhofer war in den vergangenen Monaten in Garmisch-Partenkirchen mit einem Übermaß an Arbeit eingedeckt. Da blieb wenig Freiraum, sich um die SPD zu kümmern.

Zu Beginn des Jahres hatte sie Corongiu, seit vier Jahren ihr Stellvertreter, angesprochen, ob er sich das Amt des Unterbezirksvorsitzenden vorstellen könne. Er konnte – allerdings nicht spontan. „Ich nehme mir für solchen Entscheidungen gerne ein bisschen Zeit.“

Bedenkzeit braucht der Vater eines Sohns und einer Tochter – Frau Kerstin ist ebenfalls SPD-Mitglied – auch, um eine andere Frage zu klären. Corongiu lässt immer noch offen, ob er bei der Kommunalwahl im März 2020 als Herausforderer von CSU-Bürgermeister Adolf Hornsteiner antritt. Den anstehenden Sommerurlaub möchte er nutzen, um sich darüber Klarheit zu verschaffen. „Danach gebe ich meinen Entschluss bekannt. Unsere Aufstellungsversammlung ist erst im Herbst.“ Allerdings wird fest damit gerechnet, dass Corongiu den Schritt wagt. Wenn nicht der SPD-Kreischef antritt, wer dann?

Ähnlich wie Corongiu taktiert Meierhofer. Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin denkt gar nicht daran, sich neun Monate vor dem Urnengang am 15. März 2020 zu erklären, ob sie für eine zweite Amtszeit kandidiert. Sie ließ sich auch von Elisabeth Kochs Ankündigung, für die CSU das Bürgermeisteramt anzustreben, nicht aus der Reserve locken. Meierhofer verwahrt sich gegen Spekulationen, ihr Abtritt von der SPD-Spitze sei ein erstes Indiz dafür, dass sie nicht mehr bewirbt. Ihre Interpretation sieht anders aus. „Ich habe jetzt mehr Zeit, um Wahlkampf zu betreiben.“ Und was sie dann sagt, könnte man als Drohung für Dr. Stephan Thiel (Bündnis 90/Die Grünen) und Martin Schröter (FDP), die neben Koch schon ihren Hut in den Ring geworfen haben, verstehen. „Ich bin eine Kämpfernatur. Ich gebe nie auf.“

Ihre Qualitäten, Selbstdisziplin zu üben und schwierige Situation durchzustehen, demonstrierte Meierhofer im Rahmen der Versammlung im Gasthof Schatten. Trotz Kehlkopfentzündung, die ihre Stimme stark beeinträchtigte, hielt sie durch. Für Corongiu ist sie nicht nur deshalb so etwas wie ein Vorbild, das große Fußstapfen hinterlässt. „Meine Aufgabe ist es, diese auszufüllen.“ Und er will dafür sorgen, dass eines Tages „mein Nachfolger in meine treten muss“.

Gewählt

Vorsitzender: Enrico Corongiu, Stellvertreter: Dr. Sigrid Meierhofer, Bastian Eiter, Kassier: Martin Wohlketzetter,Schriftführer:Ricarda Bollinger-Schönnagel, Christoph Sörgl,Beisitzer: Michael Simon, Hubert Seidl, Ursula Seydel, Ulrike Bittner-Wolff, Angelika Allinger-Rank, Monika Ott. Revisoren: Rudi Rauch, Alois Zieler.