Mega-Stau auf Autobahn und Bundesstraßen

Ferien, Feiertage und schönes Wetter - für den Verkehr im Landkreis ist das keine gute Kombi. Blechlawinen wälzten sich am Freitag auf vielen Straßen.

Landkreis – Knapp vor dem Verkehrskollaps bewegte sich der Landkreis am Freitag. Wegen der Ferien und des Feiertags sowie des herrlichen Winterwetters hatten sich zahlreiche Urlauber und Gäste auf den Weg Richtung der Skigebiete gemacht und für mehrere Mega-Staus gesorgt. Bereits in den frühen Morgenstunden ging auf der Autobahn A95 nur noch wenig. Auch die Bundesstraßen B2 aus Richtung Murnau und die B23, auf der der Verkehr aus Augsburg durchs Ammertal nach Garmisch-Partenkirchen strömt, waren überlastet. Zum Teil benötigten Autofahrer zwei Stunden länger als an normalen Tagen. Verschärft wurde die Situation noch durch zahlreiche Kleinunfälle, die wegen der winterlichen Straßen passiert waren. „Der Zustrom in den Ort ist enorm“, sagt Hauptkommissar Josef Grasegger, Sprecher der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. „Das Classic-Gebiet ist voll.“ Ähnliches gelte für den Kolben bei Oberammergau.

Auch in Richtung Grainau tobte das Verkehrschaos. Die neue Seilbahn Zugspitze erweist sich als Besuchermagnet. Allerdings hat sie offenbar noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. Sie stand gestern für rund eine halbe Stunde still. Technische Probleme. Die Touristen wurden per Lautsprecherdurchsage gebeten, auf die Zahnradbahn auszuweichen. „Das Seil musste nachjustiert werden“, erklärt Johannes Burkart von der Bayerischen Zugspitzbahn. Kein ungewöhnlicher Vorgang bei einer neuen Anlage, zumal sich vieles erst im laufenden Betrieb zeige.