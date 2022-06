Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Immobilienboom ohne Ende

Schlechte wirtschaftliche Aussichten stoppen Preissteigerungen nicht

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist beliebt – Baugrund, Häuser und Eigentumswohnungen sind aber ausgesprochen rar. Die Sparkasse rechnet daher bei Immobilien weiterhin mit Spitzenpreisen – den eingetrübten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Trotz.

Landkreis – Wer wissen will, wie Marktwirtschaft funktioniert, muss sich nur den Immobilienmarkt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen anschauen. Eine immens hohe Nachfrage in der Urlaubsregion, vor allem in den beiden Hauptorten Garmisch-Partenkirchen und Murnau, trifft auf ein äußerst knappes Angebot. Und die Möglichkeiten, Grund einfach auszuweisen und neu zu bauen, sind in den Talschaften sehr begrenzt. Die Folge: Die Preise kennen seit Jahren nur eine Richtung: nach oben.

Daran wird sich nach Ansicht der früheren Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen, die mit der juristischen Fusion am Mittwoch in der Sparkasse Oberland aufgegangen ist, vorerst nichts ändern. „Angesichts der Attraktivität unserer Region rechnen wir damit, dass die Wohnimmobilienpreise im kommenden Jahr stabil bleiben oder leicht steigen werden“, sagt Vorstandsmitglied Peter Lingg.

Eigentumswohnungen für 6000 bis 12.000 Euro pro Quadratmeter zu haben

Das Geldinstitut stellte zusammen mit der Bausparkasse LBS im Rahmen eines Pressegesprächs eine Marktanalyse vor. Ein Blick in die Statistiken verdeutlicht: Wohneigentum, ob neu oder gebraucht, ist zwischen Staffelsee und Karwendel ein Luxus – und für Normalverdiener, die über kein üppiges Grundvermögen verfügen, oftmals unerschwinglich.

Die Tarife, die aufgerufen und offenbar auch bezahlt werden, sind mitunter schwindelerregend (siehe Grafik): Demnach kosten im Landkreis Baugrundstücke zwischen 600 und 1500 Euro pro Quadratmeter. Neue Eigentumswohnungen sind für zwischen 6000 und 12 000 Euro pro Quadratmeter zu haben, gebrauchte für zwischen 3000 und 8000 Euro. Und gebrauchte frei stehende Häuser kosten zwischen 600 000 und 3,5 Millionen Euro. Ausreißer nach oben sind dabei nicht berücksichtigt.

Ukrainekrieg und folglich schlechte wirtschaftliche Prognosen stoppen Preissteigerungen nicht

Das Erstaunliche: Obwohl am Wirtschaftshimmel dunkle Wolken aufziehen – Angsttreiber sind der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland und eine drohende Rezession –, hält der Immobilienboom unvermindert an. Und auch Corona konnte dem Aufwärtstrend entgegen der Erwartungen nichts anhaben. Ganz im Gegenteil: „Die eigenen vier Wände sind seit jeher eines der emotionalsten Themen für die Menschen. Durch die Pandemie hat sich dies sogar noch verstärkt“, berichtet Lingg. Eine Marktforschung im Auftrag der LBS-Gruppe hat ergeben, dass der Wunsch, das eigene Zuhause zu besitzen, in der Krisenzeit zugenommen hat. Eine Rolle dürfte dabei auch die gestiegene Inflation spielen, die erfahrungsgemäß die Flucht in Sachwerte verstärkt. Nicht selten wird Festgeld in Betongold verwandelt.

Ein Knackpunkt ist allerdings die Zinssituation. Die Zinsen zogen spürbar an – was Finanzierungen teurer macht. „Bei den Zinsen hat sich der Wind gedreht“, sagt Lingg. War zehnjähriges Baugeld im Januar noch für etwa ein Prozent zu haben, sind es mittlerweile nach Sparkassenangaben bereits 2,5 bis 2,8 Prozent. Lingg rechnet damit, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange ist: „Das kann drei Prozent erreichen.“

Dilemma: Mit höheren Zinsen die Inflation bekämpfen - oder würgt man die Wirtschaft ab?

„Das ist eine Riesenherausforderung“, kommentiert Gerhard Grebler, Vorstandsmitglied der Landesbausparkasse. Die Europäische Zentralbank steht seiner Einschätzung nach auf der einen Seite unter Handlungsdruck, mit höheren Zinsen die Inflation zu bekämpfen. Andererseits bestehe die Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen, sollte sie es dabei übertreiben.

Wie dem auch sei: Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum beschert dem Landkreis handfeste Strukturprobleme. Weil sich beispielsweise Betriebe schwertun, auf dem ohnehin ausgedünnten Arbeitsmarkt Mitarbeiter zu finden. Immer wieder Klagen hört man diesbezüglich aus der Tourismus- und Gesundheitsbranche. Und was hilft gegen die Misere? Lingg und Grebler verweisen auf die Rezepte, die in der Kommunalpolitik immer wieder genannt werden. Dazu zählen das Schließen von Baulücken, Modernisierungen und der kommunale Wohnungsbau.