„Bei der Wahl ist alles möglich“: Elf Direktkandidaten treten im Stimmkreis 111 zur Landtagswahl an

Von: Andreas Seiler

Die ersten Plakate zur Landtagswahl hängen schon: Diese Holztafel steht in Garmisch-Partenkirchen vor der Pfarrkirche St. Martin. © as

Nur noch fünf Wochen, dann wählt Bayern am 8. Oktober einen neuen Landtag. Im Stimmkreis 111, zu dem der südliche Landkreis Garmisch-Partenkirchen zählt, treten 15 Listen an. Elf davon haben einen Direktkandidaten aufgestellt. Ein Überblick.

Landkreis – Bei Stimmkreisreformen fallen die Kommentare häufig ziemlich konträr aus. Eigentlich geht es darum, Bevölkerungsverschiebungen zu berücksichtigen – und entsprechend nachzujustieren. Kritiker vermuten dagegen hinter den Neuausrichtungen auch machtstrategische Überlegungen. Wie dem auch sei: Den Landkreis Garmisch-Partenkirchen ereilte 2003 dieses Schicksal. Seitdem ist er auf die Stimmkreise 111 (Bad Tölz-Wolfratshausen) und 131 (Weilheim-Schongau) aufgeteilt.

Der Kreis 111, bislang fest in CSU-Hand, umfasst neben dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen die Gemeinden Farchant, Garmisch-Partenkirchen, Grainau, Krün, Mittenwald und Wallgau. In den zurückliegenden Urnengängen konnte Martin Bachhuber – das CSU-Urgestein gehört seit 2008 dem Maximilianeum an – sein Direktmandat verteidigen. Doch nun zieht sich der Bad Heilbrunner zurück und hängt nach 40 Jahren in der Politik sein Amt an den Nagel. Bei der Landtagswahl 2023 tritt er nicht mehr an.

Landtagswahl 2023: Elf Kandidaten treten im Stimmkreis 111 an: CSU-Kandidat gilt als Favorit

Elf Direktkandidaten werfen ihren Hut in den Ring, um die Bachhuber-Nachfolge anzutreten -– und buhlen um die Gunst der rund 123 000 Stimmberechtigten. Keine leichte Aufgabe in einer Region, die nicht nur sehr groß ist, sondern auch völlig unterschiedliche Strukturen und Probleme aufweist. So reicht der Stimmkreis vom touristisch geprägten Werdenfelser Land bis fast vor die Tore Münchens.

Die CSU setzt auf Thomas Holz. Der Kochler Rathauschef, im Wahlkampf oft mit seinem Krüner Amtskollegen und Bezirkstagskandidaten Thomas Schwarzenberger unterwegs, wird von vielen als Favorit gehandelt. Eine Rolle, in die Holz nicht schlüpfen möchte. „Die Wahrheit liegt in der Urne“, sagt er. Die Entscheidung treffe der Wähler. Es wäre vermessen, sich schon jetzt als Sieger zu fühlen.

Flublattaffäre um Hubert Aiwanger bringt Florian Streibl (Freie Wähler) in Krisenmodus - Doch: „Bei der Wahl ist alles möglich“

Sein schärfster Konkurrent dürfte Florian Streibl sein. Der Oberammergauer, wie Holz Rechtsanwalt, gehört zum Spitzenpersonal der Freien Wähler. Der Sohn des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibl (CSU) führt die Landtagsfraktion an, gilt als ministrabel. Eine Prognose wagt er aber nicht: „Bei der Wahl ist alles möglich.“

Belastend wirkt sich die Flugblatt-Affäre des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger aus. Streibl befindet sich im Krisenmodus, muss Wahlkampftermine absagen. „Ich wäre lieber draußen unter den Leuten“, sagt er – und stärkt Aiwanger den Rücken. Dieser sei nie durch rassistische oder antisemitische Äußerungen aufgefallen, betont Streibl.

Die übrigen Direktkandidaten zur Landtagswahl: Grüne setzen auf Jugend, AfD auf „Import“, SPD auf Erfahrung - und die Bayernpartei auf einen waschechten Werdenfelser

Auf den Nachwuchs setzen die Grünen : Ihr Direktkandidat ist Jakob Koch, ein angehender Lehrer aus Eurasburg. Erfahrungen im Politbetrieb hat er bereits gesammelt: Seit 2020 ist er Gemeinde- und Kreisrat.

Die AfD schickt einen „Import“ ins Rennen: Ingo Hahn aus Stockdorf (Landkreis Starnberg) bewirbt sich um das Direktmandat. Der Hochschullehrer sitzt bereits seit 2018 für die AfD im Landtag.

Für die SPD tritt Benedikt Hoechner an. Der Software-Berater aus Murnau ist politisch kein unbeschriebenes Blatt. Er hat bei der SPD mehrere Ämter, ist unter anderem Ortsvereinschef in seiner Heimatgemeinde.

Der Direktkandidat der FDP heißt Tim Sachs, ein selbständiger Unternehmensberater aus Bichl. Für die Partei Die Linke tritt Sebastian Englich an, ein Bäckermeister aus Bad Tölz. Ein waschechter Werdenfelser ist Andreas Grasegger. Der Zimmerermeister aus Garmisch-Partenkirchen, seit 2008 im Gemeinde- und Kreistag, möchte das Direktmandat für die Bayernpartei holen.

Elf Direktkandidaten zur Landtagswahl 2023: Das Tagblatt stellt sie in den kommenden Wochen vor

Die ÖDP hat Manuel Tessun aus Attenham (Egling) aufgestellt. Der Finanzexperte ist Kreisvorsitzender der ÖDP im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Kreisrat. Spitzenkandidat der Gruppierung Die PARTEI ist Florian Merkl, ein Vertriebsingenieur aus Waakirchen. Und schließlich ist Annika Kubitza, eine Ernährungsberaterin und Fitness-Trainerin aus Garmisch-Partenkirchen, die Aspirantin der V-Partei 3.

Im Rahmen einer Serie zur Landtagswahl stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der Stimmkreise 111 und 131 vor. Und wir fühlen ihnen mit Fragen zu Themen, die die Region beschäftigen, auf den Zahn. Dazu zählen etwa der Verkehr, die Wohnraumsituation und die Migration.

