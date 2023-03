Schnitzschulstraße teils nur noch zu Fuß zu erreichen - wie lebt es sich neben der Baustelle?

Von: Tanja Brinkmann

Kein Durchkommen mit Autos: Teile der Schnitzschulstraße sind derzeit gesperrt. © Thomas Sehr

Der Hochwasserschutz in Garmisch-Partenkirchen wird weiter ertüchtigt. Die Schnitzschulstraße ist zurzeit eine Baustelle und teils nur noch zu Fuß zu erreichen. So leben die Anwohner jetzt damit.

Garmisch-Partenkirchen – Auch wenn’s auf den ersten Blick nicht so scheint: Sie sind erreichbar. „Zu Fuß kommt man zu uns“, betont Christl Schnitzer, Inhaberin von Kindermoden Sand an der Schnitzschulstraße im Ortsteil Partenkirchen. Vom Verkehr sind sie, die beiden Friseure, der Metzger gegenüber und auch der Bäcker hingegen weitgehend abgeschnitten. Der Bereich ist derzeit ab der Einmündung Jahnstraße bis zu Schnitzers Geschäft abgesperrt. „Wer uns erreichen will, kann entweder vor dem Kurpark oder in die Tiefgarage parken.“ Dass einige Kunden davor zurückschrecken, haben sie und ihre Kollegen allerdings schon gemerkt. „Wir spüren’s ziemlich.“

Hintergrund der Sperrung ist der Neubau des Faukengerinnes (wir berichteten). „Dafür müssen einige Gebäude zwischen Jahn- und Ludwigstraße aufwändig unterfangen werden“, verdeutlicht Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp das Vorgehen. „Diese Unterfangungen werden an den Außenkanten der südlichen Gebäude der gesamten Schnitzschulstraße hergestellt und sollen Mitte April abgeschlossen sein.“ Zwar sei bis dahin mit Behinderungen zu rechnen, aber die Geschäfte seien erreichbar.

Anliegerversammlung in wenigen Tagen

Mehr Klarheit erhofft sich Schnitzer von einer Anliegerversammlung Anfang kommender Woche. Eine kurze Zeitspanne, das weiß sie bereits, kann ihr Laden nämlich nicht von der Straßenseite aus betreten werden. „Darüber informieren wir unsere Kunden aber und auch in den sozialen Medien.“

Ist das erledigt, wird bis Ende Juli das neue Gerinne zwischen Jahnstraße sowie Metzgerei Wolf/Kindermoden Sand eingebaut und der gesamte Bereich bis zur Ludwigstraße ertüchtigt. Ziel ist es Käufer-Schropp zufolge, bis November fertig zu sein.