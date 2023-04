Isartaler schießt im Garten auf Krähe: War sie lebendig oder aus der Kühltruhe?

Von: Alexander Kraus

Ein Isartaler soll im Garten auf eine Krähe geschossen haben. © Frank Rumpenhorst / dpa

Kurioser Fall vor Gericht: Ein Isartaler soll in seinem Garten eine Krähe erlegt haben, um seinen Jagdhund zu trainieren. Die Frage: War sie lebendig oder aus der Kühltruhe, wie der Angeklagte behauptet?

Oberes Isartal – Es gibt Angeklagte, die die Aussage verweigern und stumm wie ein Goldfisch ihr Urteil über sich ergehen lassen. Und es gibt den 73-Jährigen aus einem Dorf im Oberen Isartal, der redselig mit Richter Andreas Pfisterer plauderte. Der Vorwurf: Der Beschuldigte soll auf seinem großen Grundstück einen Raben mit einer Langwaffe erschossen haben.

Der Mann dementierte dieses Vergehen nach Tierschutzgesetz. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesjagdgesetz handelt. Gegen eine Zahlung von 500 Euro an den Tierschutzverein Garmisch-Partenkirchen wurde das Verfahren eingestellt.

Angeklagter bewahrt Krähen in der Kühltruhe auf

Die erste halbe Stunde gehörte dem Angeklagten, der den Sachverhalt ganz anders als in der Anklage schilderte. Es habe sich nicht um einen Raben gehandelt, sondern um eine kleine Krähe. Er bewahre diese Tierchen ebenso wie Enten und Kaninchen im Eisschrank auf – als Schleppwild im Rahmen der Ausbildung seiner Welpen. Diesen habe der Jäger realitätsnah auf die Prüfung vorbereiten wollen.

An jenem Tag im März 2022 übten Herr und Hund die Schussfestigkeit. „Er muss zeigen, dass er nicht ängstlich ist und muss die Suche fortführen“, berichtete der Isartaler vor Gericht. Er habe aber auch keine Langwaffe benutzt, fuhr er fort, sondern einen Launcher. Mit diesem Gerät habe er in die Luft geschossen. „Vorher habe ich die tote Krähe auf dem Grundstück ausgelegt.“ Um seinen Welpen so prüfungsnah wie möglich auf den Test einzustimmen, hatte der Jäger auch eine Flinte dabei, räumte er ein. Nach dem Knall sei der Nachbar am Zaun erschienen und habe die Polizei gerufen, berichtete der Angeklagte. Rechtsanwalt Michael Pießkalla rechtfertigte das Vorgehen seines Mandanten. „Das ist Teil der Ausbildung zur Jagdvorbereitung und Prüfung. Das Tier muss zeigen, dass es ein brauchbarer Jagdhund ist.“

Ich hörte eine Explosion und hab den sterbenden Vogel gesehen.

Der schon erwähnte Nachbar sagte aus, dass er zwar nicht gesehen habe, wie der Beschuldigte mit der Waffe schoss. Aber: „Ich hörte eine Explosion und hab den sterbenden Vogel gesehen.“ Der Rabe – für diesen hielt er das Tier – habe am Boden noch kurz mit den Flügeln geflattert. Der 63-Jährige verwies auf seinen Arbeitskollegen, der zu Besuch war und der mehr gesehen habe. Doch dieser Mann war nicht verfügbar. Die weiteren Zeugen brachten nichts Erhellendes, dazu zählte auch die Verlobte des Angeklagten, die vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Der Richter sinnierte laut vor sich hin: „Der Rabe hat geflattert, kann aber nicht sein, wenn er aus der Kühltruhe war.“ Nur ein Schonzeitvergehen im befriedeten Bereich sah der Verteidiger. Das Grundstück sei Teil der Jagdgenossenschaft, fügte Pießkalla an, der zudem Zweifel am „biologischen Wunder“ des flatternden Tieres aus dem Gefrierschrank hatte.

Ob Interesse an der vollständigen Aufklärung des Falles bestehe, fragte die Staatsanwältin, die namentlich unerkannt bleiben will. Pfisterer verzichtete darauf, ließ das Verfahren einstellen und ordnete die Geldstrafe an. „In Zukunft schauen Sie aber, wo Sie hinschießen“, lautete der Seitenhieb an den Isartaler. Der blieb ganz gelassen: „Morgen mach’ ich das gleiche wieder mit einer Krähe aus der Gefriertruhe.“