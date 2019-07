Absturz-Tragödie: Kleinflugzeug zerschellt im Wettersteingebirge - Augenzeugin schildert Details

Flugzeugunglück im Wettersteingebirge: Ein Kleinflugzeug ist am frühen Donnerstagabend in der Nähe von Leutasch (Tirol) abgestürzt. Tiroler Polizei nennt weitere Details.

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstag (18. Juli 2019) im Wettersteingebirge (Leutasch/Tirol) abgestürzt

Bei dem Absturz sind alle drei Insassen ums Leben gekommen

Absturz-Ursache und viele Details sind bislang noch unklar

Update vom 19. Juli, 8.03 Uhr: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Tiroler Alpen nahe der deutschen Grenze sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte eine österreichische Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Die Identität der Opfer sei nach wie vor unklar. Laut Polizei sollen die drei Verunglückten am Freitagvormittag geborgen werden.

Weitere Erkenntnisse zur Absturzursache sollen Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamtes ergeben. Unter anderem soll geklärt werden, woher die Maschine kam und wohin sie unterwegs war. Aufgrund der schwierigen Bedingungen im alpinen Gelände müssen die Einsatzkräfte laut Polizei mit Hubschraubern eingeflogen werden.

Update vom 19. Juli, 6:50 Uhr: Die Wirtin der Meilerhütte, Marisa Sattlegger, hat ihre Sicht des Absturzes geschildert und so neue Hinweise auf die Ursache des Unglücks gegeben. Das Flugzeug sei in rund 2.300 Metern Höhe gegen eine Felswand im Bereich des Berges „Drei Scharten“ geprallt, so die Frau gegenüber dem BR.

Die Maschine soll sich offenbar auf einem Alpenrundflug befunden haben und unbestätigen Berichten zufolge in Südtirol gestartet sein. Laut Sattlegger habe man vor dem Absturz auffällige Geräusche gehört.

Flugzeugunglück im Wettersteingebirge - Identität der Opfer noch unklar

Garmisch-Partenkirchen - Ein kleinmotoriges Flugzeug ist am Donnerstag in der Nähe der Meilerhütte (2366 Meter) unmittelbar an der Grenze zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf österreichischer Seite abgestürzt. Der Unglücksort liegt ungefähr zwei Kilometer östlich der Meilerhütte. Das Flugzeug ist gegen 17.30 Uhr abgestürzt, berichtet die Tiroler Polizei. Das Kleinflugzeug zerschellte demnach auf 2300 Meter Höhe im Bereich der Leutascher Platt.

Flugzeug-Absturz in Leutasch/Tirol: Augenzeugen schildern dramatische Details

Für die Insassen, so hieß es, sei jede Hilfe zu spät gekommen. Wie viele Menschen an Bord waren, ist noch unklar. In den ersten Meldungen war von vier Opfern die Rede, nun heißt es, neben dem Piloten waren noch zwei Menschen in der Maschine. Aus einem Funkspruch des Notarzthubschraubers sei hervorgegangen, dass es keine Überlebenden gäbe, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Wie eine Sprecherin der Landespolizeidienststelle Tirol in Innsbruck weiter mitteilte, soll die Maschine beim Aufprall sofort in Flammen aufgegangen sein. Über die Ursache des Absturzes ist bislang nichts bekannt.

Nach Flugzeug-Absturz in Leutasch/Tirol: Großeinsatz im alpinen Gelände

Die Polizei sei mit Hubschraubern in das alpine Gelände geflogen, berichten österreichische Medien. Die Unglücksstelle ist schwer erreichbar. Demnach soll sich das Unglück im Innsbrucker-Land auf dem Gemeindegebiet des beliebten Wintersportorts Leutasch (Tirol) ereignet haben. Auch die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen ist neben anderen Einsatzkräften bei der Suche nach den Wrackteilen beteiligt. Rettungshubschrauber und Polizeihubschrauber aus Österreich und Deutschland sind vor Ort.

Nach Absturz von Kleinflugzeug - Flugroute noch unklar

Über die Identität der Opfer konnte die österreichische Polizei bislang noch keine Angaben machen. Ebenso zur Flugroute der Maschine. Auch Typ und Zulassungsort des Kleinflugzeugs sind noch unklar. Die Ermittlungen an der Unfallstelle sind derzeit noch im Gange, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

+ Das Kleinflugzeug zerschellte an einer Felswand und ging dann in Flammen auf. © Dominik Bartl