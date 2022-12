Lichterspektakel in Garmisch-Partenkirchen – ein neuer Anlauf

Von: Andreas Seiler

Am 25. Dezember geht’s los: Beleuchtete Figuren sollen im Michael-Ende-Kurpark eine weihnachtliche Stimmung schaffen. © GaPa Tourismus

Nach dem „Funkelland“-Ärger im Jahr 2019 und der anschließenden Corona-Zwangspause plant GaPa Tourismus heuer wieder ein Lichtspektakel im Michael-Ende-Kurpark – allerdings in abgespeckter Version. Der Name: „Winter im Park“. Der Eintritt ist diesmal kostenlos.

Garmisch-Partenkirchen – Die Idee hat Charme und dürfte im Tourismusort Garmisch-Partenkirchen sicherlich gut ankommen: Lichtinstallationen sollen in der Zeit vom Ersten Weihnachtsfeiertag bis zum 15. Januar im Michael-Ende-Kurpark eine stimmunsvolle Atmosphäre zaubern und zum Verweilen und Flanieren einladen. „Winter im Park“ heißt die Aktion, die GaPa Tourismus, die Tourismussparte der Marktgemeinde, heuer auf die Beine stellt.

15 Figuren und Formen

Die bis zu vier Meter großen Figuren und Formen – insgesamt sind es 15 – stehen bereits. Die Konstruktionen, die GaPa Tourismus von einer Fachfirma angemietet hat, bestehen aus LED-Lichterketten, die in dem besagten Zeitraum täglich von 16.30 bis 21 Uhr angeschaltet werden und eine Winterwelt erstrahlen lassen. „Wir haben sie so arrangiert, dass sie kleine Geschichten erzählen“, berichtet Christina Langer, die bei GaPa Tourismus das Ganze federführend organisiert hat. Man habe heimische Tiere ausgewählt, etwa eine Rehfamilie, ein Eichhörnchen, das sich vor einem Fuchs versteckt, oder ein Steinbock an einem Felsen. Aber auch typische Weihnachtssymbole wie ein Stern, der über den Weg gespannt ist, gehören dazu.

Hinzu kommt ein Gastro-Bereich bei der Kurpark-Muschel – eine „Mischung aus Christkindlmarkt und Streetfood-Festival“, wie Langer bemerkt. Dort gibt es ein breites Angebot, angefangen bei Burgern bis hin zum Kaiserschmarrn. „Wir sprechen alle Altersgruppe an“, sagt Langer. „Winter im Park“ richte sich an Einheimische genauso wie an Urlauber und Tagesgäste, die beispielsweise einen Skitag gemütlich ausklingen lassen wollen. An drei Abenden – am 29. Dezember sowie am 5. und 11. Januar – ist außerdem Musik von Bands und einem Diskjockey zu hören.

Eintritt ist frei

Über die Kosten des Kurpark-Events waren keine Angaben zu erfahren. Nur soviel: Mit den Einnahmen aus den Standgebühren soll ein Teil davon finanziert werden. Bemerkenswert: Der Eintritt ist diesmal frei. Dieser Punkt hatte im Winter 2019/20 für einigen Wirbel gesorgt (wir berichteten). Damals schuf GaPa Tourismus schon einmal zusammen mit einer auf solche Projekte spezialisierten Firma in der Grünanlage einen Lichterpark – allerdings in einem weitaus größeren Umfang. „Funkelland“ nannte sich die für mehrere Wochen geplante Präsentation mit illuminierten Tierfiguren und Formen rund um die Themen Michael Ende und Fantasie. Allerdings hatte der Besuch des Spektakels, der als Winter-Highlight in der Region vermarktet wurde, seinen Preis: 14 Euro sollten Erwachsene, acht Euro Kinder bezahlen – zu viel, lautete die Kritik, die auf einer Bürgerversammlung und in den Sozialen Medien laut wurde. Und schließlich gab es auch noch Ärger um die Namensrechte. Die Bilanz fiel durchwachsen aus: Gezählt wurden an 42 Tagen (23. November bis 6. Januar) rund 10 000 Besucher – weniger als erhofft.

Nun wagt GaPa Tourismus den Neustart – mit einem abgespeckten Konzept. Langer ist zuversichtlich: In vielen Städten kämen solche Lichterparks sehr gut an.