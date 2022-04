Lkw erfasst Radfahrer: 77-jähriger Garmisch-Partenkirchner stirbt bei Unfall

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag auf der B23 in Garmisch-Partenkirchen ereignet. Ein 77-jähriger Radfahrer ist gestorben.

B23 für über vier Stunden gesperrt

Von Katharina Bromberger schließen

Josef Hornsteiner schließen

Ein tragischer Unfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf der B23 in Garmisch-Partenkirchen ereignet: Ein Lkw hat einen Fahrradfahrer erfasst. Der 77-jährige starb an seinen schweren Verletzungen.

Update Freitag, 22. April, 11.45 Uhr: Der Garmisch-Partenkirchner, der am Donnerstag auf seinem Fahrrad von einem LKW erfasst wurde, ist tot. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag (siehe ursprüngliche Meldung unten). Gegen 16.30 Uhr kam der 77-Jährige mit seinem Fahrrad vom Industriegebiet Loisachauen. Über die Einfädelspur wollte er auf Höhe der Kläranlage auf die B23 in Richtung Süden, Ortseingang Garmisch, einfahren. Doch dabei hat er offenbar den LKW übersehen.

Dieser fuhr zur gleichen Zeit ebenfalls Richtung Garmisch. Der Radfahrer zog laut Polizei nach links auf die Bundesstraße. Der von hinten kommenden LKW hat ihn erfasst und von seinem Fahrrad geschleudert. Dabei verletzte sich der Mann schwer im Kopf- und Rückenbereich. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch an der Unfallstelle. Der 67-jährige italienische LKW-Fahrer stand unter Schock und musste im Klinikum behandelt werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen übernommen. Die Bundesstraße war bis etwa 20.45 Uhr komplett gesperrt.

Ursprüngliche Meldung von Donnerstag, 21. April: Garmisch-Partenkirchen - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag-Nachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B 23 in Höhe des Garmisch-Partenkirchner Klärwerks gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Radfahrer von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Bis Redaktionsschluss waren keine genaueren Informationen zu erhalten. Die Straße wurde für den Verkehr für Stunden komplett gesperrt, Umleitungen eingerichtet (Ausführlicher Bericht folgt).