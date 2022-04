Lkw-Ladung fängt am Ortseingang Garmisch-Partenkirchen Feuer - Im Container waren Matratzen

Von: Josef Hornsteiner

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. © Thomas Sehr

Völlig ausgebrannt ist eine Lkw-Ladung am Dienstag zur Mittagszeit am östlichen Ortseingang Garmisch-Partenkirchen. Einsatzkräfte mussten die Bundesstraße für eine knappe Stunde sperren.

Garmisch-Partenkirchen - Eine in Brand geratene Lkw- Ladung hat am Dienstag gegen 12 Uhr in Garmisch-Partenkirchen zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Laut Polizeibericht bemerkte der 50-jährige Fahrer das Feuer, als er auf der Bundesstraße 2 auf Höhe des Klinikums unterwegs war. Er hielt mit dem Fahrzeug eines ortsansässigen Unternehmens am Fahrbahnrand an und schaffte es noch, bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Schüttmulde abzusetzen.

Darin befanden sich alte Matratzen. Warum sich diese entzündeten, steht bislang noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens lässt sich nicht genau beziffern. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße für eine knappe Stunde gesperrt.